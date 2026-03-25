Kristina Kloubková promluvila o své operaci. Našla jsem si bulku, vysvětlila

  21:29aktualizováno  21:29
Moderátorka a bývalá tanečnice Kristina Kloubková (49) se po spekulacích rozhodla sama vyjádřit k operaci, kterou podstoupila. Popsala, proč jí lékaři odstranili polovinu štítné žlázy i jak operace dopadla a ukázala i jizvu.
Kristýna Kloubková na tiskové konferenci TV NOVA

Kristina Kloubková na tiskové konferenci TV NOVA

Kristina Kloubková se zhruba před rokem přestala léčit na psychiatrii
„Mám za sebou operaci štítné žlázy, která byla plánovaná,“ vysvětlila Kloubková.

„Před pár lety jsem si našla na krku bulku, neboli uzel (jak říkají doktoři) a od té doby jsem samozřejmě byla sledovaná. Nakonec jsem podstoupila operaci, při které mi byla odstraněna půlka štítné žlázy a vše dopadlo skvěle,“ popsala a poděkovala lékařům a sestrám pražského Motola za příkladnou péči.

Operace zanechala jizvu, kterou moderátorka ukázala fanouškům na sociální síti. Po dvouměsíční pauze může Kloubková znovu usednout do moderátorského křesla hlavní zpravodajské relace televize Nova.

„Jsem vděčná, že se na vše přišlo včas, a za to, jaké tu máme lékaře. Nebojme se preventivních prohlídek,“ vyzývá nyní moderátorka všechny.

Když už se tak veřejně mluví o mé nemoci - tak ano, mám za sebou operaci štítné žlázy, která byla plánovaná.

Před pár lety jsem si našla na krku bulku, neboli uzel (jak říkají doktoři) a od té doby jsem samozřejmě byla sledovaná.

Nakonec jsem podstoupila operaci, při které mi byla odstraněna půlka štítné žlázy a vše dopadlo skvěle

Ráda bych tedy i touto cestou poděkovala alespoň několika krásným duším, díky kterým jsem vše zvládala v klidu.

Mé endokrinoložce Renatě Šimandlové, která umí pohladit a povzbudit.

MUDr Petru Laštuvkovi, který si měl vzal do parády na operačním sále.
Celému týmu sestřiček z @fnmh_motol , které pro nás vždy s úsměvem v nemocnici byly.

Veronice Carmanové @veronikarmayoga , nejen za nově otevřenou cestu …
a Petře Holubové @onkofyzio , která pomohla a poradila s následnou péčí o jizvu.

Jsem vděčná, že se na vše přišlo včas a za to jaké tu máme lékaře. Nebojme se preventivních prohlídek

Přeji vám všem krásné dny a hlavně mnoho zdraví a všem ženám, či mužům co mají uzly na štítné žláze držím palce ✊✊✊

#prevence #fnmotol

25. března 2026 v 12:41, příspěvek archivován: 25. března 2026 v 18:29
