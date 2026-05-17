Krystyna Pyszková už dávno shodila poporodní kila a mohla se vrátit do pracovního procesu. Hubnutí jí šlo samo. „Upřímně jsem to nechala být. Nesnažila jsem se být na sebe přísná, jen jsem pomalu začala cvičit a možná je to tím, že jsem šťastná, hrozně si to užívám. Teď se snažím akorát zase začít cvičit, ale jinak nic,“ popsala.
„Pracovní nasazení mi samozřejmě chybí, ale malá je taková veselá a dobře se s ní cestuje, takže ji občas beru i na práci s sebou. Když jsem třeba jela do Paříže na Fashion week, tak byla se mnou a zvládla to skvěle,“ pochlubila se Pyszková.
Šťastné okamžiky z rodinného života ale na sociálních sítích příliš nesdílí. Fotky dcery veřejnost asi hned tak neuvidí. „Je to nějaká bezpečnost. Chci jí nechat svobodu, ať se sama rozhodne, jestli chce být na sociálních sítích, nebo ne. Myslím, že v dnešní době je důležité to dítě chránit. Myslím, že nejšťastnější páry jsou ty, co soukromí nesdílí, nechávají si to pro sebe a nám to takhle vyhovuje a asi to ani nehodlám měnit,“ říká Pyszková.
Je jí jasné, že až dcera vyroste, sociálním sítím se nejspíš nevyhne. „Až si o tom promluvíme, já jí to nějak zakazovat nebudu, ale určitě jí chci říct, na co si dát pozor. Je už na ní, jak si to pak vybere, ale nejradši bych, aby to bylo až 15+,“ říká Pyszková.