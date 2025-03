Největší srocení lidí na Zemi vedlo k nejdelší dopravní zácpě historie

Svátek posvátného džbánu Kumbhaméla je tradiční hinduistická pouť. Účelem a cílem její předlouhé cesty je smazání hříchů v posvátné řece Ganze. S tím, že se v pořádání akce střídá čtveřice neméně posvátných měst: Haridvár, Udždžain, Prajágrádž a Násik.

V Indii je ale jen málo věcí jednoduchých, a tak je i přesný termín konání pouti vepsaný ve hvězdách. Koreluje totiž s částečným nebo úplným obratem planety Jupiter. Akce, která bez přehánění představuje to největší shromáždění lidí na celém světě, se tak koná jednou za čtyři, šest a dvanáct let.

Přesněji řečeno, Kumbhaméla se odehrává co čtyři roky, Ardh Kumbhaméla každých šest a Purna Kumbhaméla každých dvanáct let. Ten výčet není ještě kompletní, protože v něm chybí ten největší svátek, Maha Kumbhaméla. Ta se odehrává jen jednou za 144 let. Poslední taková se údajně měla odehrát v roce 1881.

Takže na letošní rok a Prajágrádž připadala ta nejsvětější konstelace vůbec.

Je to podobné jako pouť muslimů do Mekky. Jen asi dvěstěkrát větší. Oslav Kumbhaméla se běžně účastní desítky milionů lidí. Letos ale budou padat rekordy.

Pořadatelé velmi rozumně předpovídali, že by v průběhu pětačtyřiceti dní oslav mohlo do jejich města s šesti miliony obyvatel postupně zavítat až čtyři sta milionů poutníků. A jejich odhad se prozatím naplňuje.

Na soutoku řek Gangy, Jamuny a Sarasvatí už „stanovou metropolí“ o rozloze čtyřiceti kilometrů čtverečních – vybavenou třemi tisícovkami kuchyní a 150 tisíci toalet – prošlo přes 150 milionů věřících. A přestože indické železnice teď vypravují 330 speciálních spojů denně, ne každý oddaný hinduista využil možnost přepravy vlakem.

Cesta za vykoupením a odplavením hříchů těch, kteří se do Prajágrádž vydali autem, tak byla a stále je spojena s nemalým utrpením. Které dopadlo i na ty, kteří se na festival Maha Kumbhaméla zrovna nechystali.

V Džabalpúru nejsou kolony na silnicích ničím novým. Letošní rok ale zaskočil i místní otrlé řidiče.

Nebývalá silniční zácpa se totiž pavoukovitě rozšířila, aby ve svém nejdelším rameni kolony dosáhly souvislé délky 300 kilometrů a kompletně tak paralyzovaly infrastrukturu ve „střední zemi Indie“, státu Madhjapradéš.

Indická dopravní policie nebyla schopná kumulaci vozů efektivně ani jakkoli jinak zabránit, a tak 10. února kompletně zastavila na čtyřiadvacet hodin veškerou automobilovou dopravu. K tomu vydala tiskovou zprávu, v níž vysvětluje, že zkrátka není fyzicky možné projet do Prajágrádže a všichni, kdo tam směřují, mají využít alternativní způsoby přepravy.

Auta na hranicích států byla policií a armádou otáčena, protože země se stala prakticky neprůjezdnou. Kritická situace a tvorba kolon se tím ale jen řetězově přenášela dál, na objízdné trasy a silnice v okresech Katni, Džabalpur, Maihar a Rewa.

Očití svědci vypovídali o kompletním zamrznutí provozu na přeplněných 250 kilometrech silnice od hranic Madhjapradéše do Katni.

Vidět něco takového je jistě nadpozemským zážitkem, který je ale o dost méně povznášející pro desítky tisíc řidičů, kteří tu uvázli.

Pořadatelé náboženských oslav v Prajágrádž odhadují, že se účast věřících vyšplhá ke 400 milionům.

Ti šťastnější prostřednictvím sociálních sítí komunikovali se světem o tom, jak urazili pětikilometrovou vzdálenost za pět hodin.

Ti méně šťastní, nadobro uvěznění v kolonách, strávili v nepohybujícím se vozu osmačtyřicet hodin, než k nim dorazili první humanitární pracovníci. Kdo se na nejsvětější indickou náboženskou slavnost Maha Kumbhaméla letos vydal autem, nezapomene na ni celý život.