Pašijový týden 2026
Květná neděle (29. 3.) – průvod věřících naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení
Zelený čtvrtek (2. 4.) – symbolem jsou dvě události: Ježíšova večeře a Ježíšova modlitba a zajetí
Velký pátek (3. 4.) – připomíná utrpení Páně
Bílá sobota (4. 4.) – bdí se u Ježíšova hrobu, přemýšlí se o smrti, prázdnotě a beznaději
Palmové ratolesti mají připomínat vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V kostelích se světí jívové proutky a jiné zelené větvičky.
Svatý neboli pašijový týden vrcholí při centrálních svátcích církevního roku památkou na ukřižování na Velký pátek a končí svátečními bohoslužbami k Ježíšovu vzkříšení a zmrtvýchvstání.
V liturgickém roce začíná velikonoční okruh Popeleční středou, po níž následuje 40denní postní doba a pak svatý týden.
Slavnostním vzkříšením začíná 50 dnů doby velikonoční, nejprve je to 40 dnů do svátku Nanebevstoupení Páně a pak deset dnů, které završí svátek Letnic neboli Seslání Ducha Svatého či Boží hod svatodušní. Ten zakončuje velikonoční okruh.
|
Velikonoce: Proč je čtvrtek zelený a sobota bílá, co se děje během svátků v kostele
Lidová tradice žádá nové šaty a žádné pečení
Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. Květná neděle je spojována také s různými lidovými pověrami. V tento den by se například nemělo nic péct, protože by se prý zapekl květ na stromech a neurodilo by se žádné ovoce.
|
Na Květnou neděli by se také měly oblékat nové šaty, aby v nich člověk kvetl. Dříve se také například domy vymetaly zelenými ratolestmi, aby se z nich odklidila všechna nemravnost a zhýralost.