Chci ještě větší prsa, říká Kylie Jennerová. Modelka plánuje další implantáty

„Opravdu je chci větší. Říkám to každý den,“ uvedla Kylie Jennerová v podcastu. Se smíchem dodala, že by chtěla, aby její prsa byla tak výrazná, že „na místo vždy dorazí o trochu dřív než já“.
Modelka a podnikatelka už dříve zveřejnila překvapivě konkrétní informace o svých současných implantátech. V roce 2025 na TikToku uvedla, že má silikonové implantáty o objemu 445 mililitrů, se středním profilem, umístěné z poloviny pod svalem. Jako svého plastického chirurga označila Gartha Fishera.
O zvětšení prsou se Jennerová rozpovídala už v roce 2023 v reality show Kardashianovi (The Kardashians). Tehdy přiznala, že si zákrok nechala udělat ještě před narozením své dcery Stormi a zpětně ho litovala, protože před těhotenstvím byla se svým poprsím spokojená.
V podcastu tentokrát zmínila také další kosmetický plán. Přála by si nechat propíchnout pupík a představuje si v něm „sexy diamantový šperk“.
Kylie má s raperem Travisem Scottem dvě děti, osmiletou dceru Stormi a čtyřletého syna Airea. Od roku 2023 tvoří pár s hercem Timothéem Chalametem.