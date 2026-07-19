Zdravotní stav Něrgešové se před dovolenou zhoršil. Pomohli lékaři i cestovka

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  10:29aktualizováno  10:29
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Laďka Něrgešová a metoda TTF Optune

Laďka Něrgešová a metoda TTF Optune | foto: Instagram ladka_nergesova

Laďka Něrgešová a metoda TTF Optune
Obraz Laďky Něrgešové
Obraz Laďky Něrgešové
Obraz Laďky Něrgešové
26 fotografií
Moderátorka Laďka Něrgešová (50) toužila po odpočinku u moře na svém „srdcovém ostrově“ Krétě. Poslední dny před dovolenou se ale její zdravotní stav zhoršil a vypadalo to, že neodletí.

„Neskutečná věc: Rok po operaci glioblastomu - MOŘE! …s dětma a kamarádkou,“ napsala Něrgešová k videu z dovolené, které sdílela na sociální síti.

„A ještě tři dny před odletem to vypadalo, že kvůli mému zdravotnímu zhoršení ani nepoletíme,“ přiznala moderátorka s tím, že nakonec jí pomohli lékaři i cestovní kancelář sen o moři uskutečnit.

Video Něrgešová zveřejnila až po návratu z dovolené, která proběhla v Aquila Rethymno beach, kde si děti užily aquapark. „Jsem v sedmém nebi,“ napsala Něrgešová po dovolené.

U moře dokonce odložila „helmičku“, která pomáhá elektrickým proudem ničit nádorové buňky a moderátorka ji nosí 85 % času.

Něrgešové diagnostikovali mozkový nádor glioblastom v květnu 2025. Podstoupila operaci, chemoterapii, ozařování a začala nosit speciální zařízení TTF Optune.

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