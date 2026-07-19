„Neskutečná věc: Rok po operaci glioblastomu - MOŘE! …s dětma a kamarádkou,“ napsala Něrgešová k videu z dovolené, které sdílela na sociální síti.
„A ještě tři dny před odletem to vypadalo, že kvůli mému zdravotnímu zhoršení ani nepoletíme,“ přiznala moderátorka s tím, že nakonec jí pomohli lékaři i cestovní kancelář sen o moři uskutečnit.
Video Něrgešová zveřejnila až po návratu z dovolené, která proběhla v Aquila Rethymno beach, kde si děti užily aquapark. „Jsem v sedmém nebi,“ napsala Něrgešová po dovolené.
U moře dokonce odložila „helmičku“, která pomáhá elektrickým proudem ničit nádorové buňky a moderátorka ji nosí 85 % času.
Něrgešové diagnostikovali mozkový nádor glioblastom v květnu 2025. Podstoupila operaci, chemoterapii, ozařování a začala nosit speciální zařízení TTF Optune.