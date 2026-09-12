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Lady Gaga se stala matkou. Podrobnosti ohledně miminka zatím tají

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  9:45
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Lady Gaga a Michael Polansky v New Yorku (16. února 2025)

Lady Gaga a Michael Polansky v New Yorku (16. února 2025) | foto: ČTK

Lady Gaga a Michael Polansky
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Lady Gaga a její snoubenec Michael Polansky se stali rodiči. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím neupřesnila. Není ani známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní matka, jelikož na zpěvačce v posledních měsících těhotenství nebylo vůbec znát.

Zpěvačka web Page Six vyfotil, jak opatrně přidržuje hlavičku miminka v nosítku; na sobě měla domácí nebo pyžamové kalhoty a šedý kardigan. Mluvčí umělkyně zatím narození miminka nijak nekomentoval.

Lady Gaga se v minulosti netajila tím, že se chce stát matkou. Již v roce 2019 promluvila o plánech na založení rodiny. „Chci točit víc filmů, chci mít děti,“ prohlásila tehdy na otázku, co ji čeká v následující dekádě.

O rok později zpěvačka časopisu InStyle řekla, že se na děti těší, a zkušenost s výchovou a péčí o dítě označila za „neuvěřitelnou“.

pagesix

Goo Goo Gaga!!! Lady Gaga and her fiancé, Michael Polansky, were spotted for the first time since Page Six confirmed they recently welcomed their first child. All we know at the link in our bio.

: BACKGRID

12. září 2026 v 2:52, příspěvek archivován: 12. září 2026 v 10:10
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„Opravdu chci být mámou. Doufám, že to bude má další hlavní role,“ prohlásila pak Lady Gaga v roce 2025 v pořadu The Late Show with Stephen Colbert.

Zpěvačka Lady Gaga a americký podnikatel, investor a filantrop Michael Polansky se dali dohromady v roce 2019. Spekulace o vztahu vyvolali fotky ze začátku roku 2020, na kterých se dvojice líbá na silvestrovské oslavě v Las Vegas.

Krátce nato svůj vztah oficiálně potvrdili na Instagramu a ještě více se sblížili během společné karantény v době pandemie covidu-19. Zasnoubili se v roce 2024, což zpěvačka potvrdila během olympijských her v Paříži. Při rozhovoru s francouzským premiérem Gabrielem Attalem na plaveckých závodech představila Michaela jako svého snoubence.

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