„Před pěti lety jsem měla psychózu,“ prozradila Lady Gaga v podcastu deníku The New York Times s názvem The Interview, kde promluvila o temném období svého života.

„Nějakou dobu jsem nebyla v hlubokém kontaktu s realitou. Vytrhlo mě to naprosto ze života a až po mnoha letech tvrdé práce jsem se dostala zpět,“ popsala Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Lady Gaga na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Držitelka ceny Grammy tvrdí, že existence různých postav, které vytvořila pro svou uměleckou osobnost Lady Gaga, vedla k tomu, že měla občas problémy s tím, dostat se ze svých rolí zpět do reality. „Musela jsem přijít na způsob, jak plně propojit postavy, které prezentuji na pódiu s tou obyčejnou holkou, kterou jsem pak doma v soukromí,“ řekla.

„Vnímám se jako laskavý a klidný člověk. Ale na jevišti vystupuji s divokostí, tvrdostí a velkou intenzitou. Takže jsem se musela naučit, jak tyto dvě věci udržet, nechat je existovat společně a nebojovat s nimi ve svém nitru,“ přiznala hvězda filmu Joker: Folie à Deux.

Zpěvačka o sobě tvrdí, že dříve měla ráda v životě větší chaos a byla mnohem více aktivnější. „Teď jsem hrdá na to, že jsem v soukromí mnohem nudnější, než jak se prezentuji ve společnosti,“ pokračuje s tím, že snad konečně našla způsob, jak být opravdu sama sebou. „Myslím, že autenticita je subjektivní. I předtím jsem byl autentická. To jsem byla já. Jen jsem se neustále rozdělovala do různých osobností. Bylo to dost matoucí,“ popisuje držitelka Oscara.

V náročném období, kdy bojovala s duševními problémy, ji podpořil snoubenec Michael Polansky, se kterým se zpěvačka seznámila v roce 2019.

„Když jsem potkala Michaela, byla jsem na tom psychicky mnohem lépe, než teď. Vzpomínám si, že mi poměrně brzy v našem vztahu řekl, že moc dobře ví, že bych mohla být mnohem šťastnější, než jsem, protože tak mě kdysi poznal. Bylo to pro mě opravdu těžké, když mi to řekl. Nechtěla jsem, aby si o mně myslel, že nejsem v životě šťastná,“ vzpomínala.

Michael Polansky a Lady Gaga na Super Bowlu

Zpěvačka podle svých slov toužila po tom, aby ji partner vnímal jako šťastného a naprosto vyrovnaného člověka. „Je to bohužel něco, o čem se mi mluví čím dál tím hůř. Nesnáším, když se kvůli tomu cítím definovaná. Připadalo mi to jako něco, za co jsem se měla stydět,“ vysvětlila s tím, že podobné zkušenosti jsou naprosto normální. „Hlavně chci říct, že se to může výrazně zlepšit. Mně se to stalo a jsem za to moc vděčná,“ říká.

Během rozhovoru v podcastu promluvila také o mateřství. „Těším se, až budu maminkou. Přiznávám, že dříve jsem z toho měla velké obavy,“ řekla s tím, že nechce své budoucí děti nutit žít život, který si samy nevybraly. „Chci jim dát co největší prostor na to, aby samy objevily, kým opravdu jsou. V to věřím nejvíc,“ prohlásila.

Lady Gaga již v roce 2021 prozradila, že se psychicky zhroutila a trpěla posttraumatickou stresovou poruchou poté, co ji v devatenácti letech znásilnil hudební producent.

Apelovala také na to, aby byli mladí umělci opatrní při tom, když se snaží prosadit v hudebním průmyslu. „Neexistují žádné zákony, kdo může být producentem. Tyhle lidi nikdo nijak neprověřuje. Můžete narazit doslova na kohokoliv. Není to popravdě zrovna nejbezpečnější odvětví. Dávejte si pozor,“ dodala zpěvačka.