Česká republika má důvod k oslavám. Laura Anna Glozarová uspěla na jedné z nejvýznamnějších světových soutěží krásy Miss International 2026. Ve středu 25. listopadu se v japonském Tokiu uskutečnilo finále jejího 64. ročníku a devatenáctiletá česká reprezentantka v něm vybojovala třetí místo.
Jde o historický úspěch české krásy. Podle Taťány Makarenko, prezidentky Miss Czech Republic, se Glozarová jako první Češka v historii soutěže probojovala do nejlepší trojice. „Jsme na Lauru Annu nesmírně pyšní. Její třetí místo na jedné z nejvýznamnějších grandslamových světových soutěží krásy je obrovským úspěchem a krásnou reprezentací České republiky,“ uvedla Makarenko.
Devatenáctiletá Glozarová je studentkou lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vedle modelingu se věnuje také paliativní péči, konkrétně podpoře dětí se závažným onemocněním a jejich rodin. Právě tomuto tématu věnovala i svou prezentaci v rámci mezinárodní soutěže.
Úspěšná reprezentantka má za sebou také vlastní dobročinnou iniciativu. V září letošního roku vznikl Nadační fond Laury Anny Glozarové, jehož cílem je pomáhat dlouhodobě nemocným dětem a jejich rodinám.
Po skončení finále bude Glozarová ještě nějakou dobu plnit povinnosti spojené se svým novým titulem v Japonsku. Poté se vrátí do České republiky, kde ji čeká slavnostní přivítání a oslavný návrat, takzvaný homecoming.
Miss International patří mezi významné mezinárodní soutěže krásy. Její účastnice nereprezentují pouze svůj vzhled, ale také osobnost, kulturu své země a společenská témata, kterým se věnují. Letošní ročník se uskutečnil v Tokiu za účasti reprezentantek z desítek zemí světa. Pro Českou republiku znamená výsledek Laury Anny Glozarové mimořádný úspěch a dosud nejlepší umístění v historii této soutěže.