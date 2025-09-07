Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrací na obrazovky. Mám strach, přiznává

„Vracím se v pondělí 8. září večer v 19:55. To už budou děti usídlené ve školách, takže to doufám všechno klapne. Zkusím se tam na pár dní v měsíci vždycky vrátit, abych přišla na jiné myšlenky. Což asi doufám bude fungovat,“ oznámila Laďka Něrgešová v neděli večer v rozhovoru pro Showtime na CNN Prima News.
O své nemoci se odmítá bavit. „Já to hlavně zvládám se svými opravdu nejbližšími, pro všechny ostatní mám úsměv na rtech. A vzhůru do práce. Je to takový stav, kdy to nechci sdílet s nikým jiným, než se svými úplně nejbližšími,“ vysvětluje.
Přiznává, že z návratu před kamery má velké obavy. „Je to asi divný, co teď řeknu, ale já mám strašný strach. Protože když vám vyndají takhle velký kus mozku, tak... Mám pocit, že to nezvládnu. Ale uvidíme. Když to nezvládnu, tak půjdu zase domů, že jo. Ono se asi nic horšího stát nemůže, než že by se opravdu stalo něco hrozného,“ říká.
Velkou oporou jsou jí momentálně lékaři v Ústřední vojenské nemocnici. „Mám úplně skvělé doktory v čele s hlavou pana boha Netuky, dělám skoro všechno, co mi říká, že dělat mám a mohu,“ dodává moderátorka.
Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.
Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu. Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy a později ShowTime.
V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.
Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.