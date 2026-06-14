Leoš Mareš se vrátil na Instagram. Splnil tak přání zesnulé produkční

Autor:
  22:10
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Leoš Mareš (50) se v neděli večer vrátil na Instagram. Fanouškům vysvětlil, že ho o to požádala rodina jeho asistentky Katky Niklové, která nečekaně zemřela.
Leoš Mareš

Leoš Mareš | foto: Tomáš Třeštík / TV Nova

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
43 fotografií

Mareš se vrátil na Instagram videem se svou manželkou a dcerou, jak obdivují dvojitou duhu, která se ukázala nad Prahou. Fanoušci zajásali, že je moderátor zpět, i když za tak smutných okolností.

Bylo to totiž na popud rodiny Kateřiny Niklové, kterou v sobotu našli v jejím bytě bez známek života. Podle Mareše zemřela po „náhlém zdravotním selhání“.

„Tak jsi jí to splnil,“ reagovala na návrat Mareše na Instagram Nikola Hezucká, manželka bývalého Marešova partnera z rádia Patrika Hezuckého, který zemřel po několikaměsíčním boji s rakovinou loni v prosinci.

„Ano. Dnes mi volala Katky máma, jestli může mít jedno poslední přání. ‚Vraťte se na Instagram.‘ Katka o tom mluvila prý každý den,“ napsal Mareš.

leosmares

Ještě jedno světlo..

14. června 2026 v 21:04, příspěvek archivován: 14. června 2026 v 21:55
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Mareš byl prvním Čechem, který se dostal na Instagramu přes milion fanoušků a vydělával na něm miliony korun. Přesto se v roce 2025 rozhodl sociální síť opustit. Poslední kapkou byly nenávistné komentáře, které dostával kvůli koncertu Jesus Christ Superstar v O2 areně.

„Vypnul jsem ten svět, který mě obtěžoval. Myslel jsem si, že mi to bude chybět. Že mi bude chybět dávat videa z dovolené a jak mi to lidi chválí. Ale překvapilo mě, že mi to nechybí. To mě až šokovalo. Kde mi to chybí, je v byznysu. Kdyby mi to nechybělo ani v byznyse, tak to vůbec neřešíme,“ řekl moderátor v dokumentu Leoš.

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
43 fotografií

„Teorie, že lidi se ochuzují o prožitek, když si události točí a sdílí je na Instagramu, jsem díky okolnostem převedl v praxi. Teď to žiju a je to opravdu rozdíl. Jsem klidnější, šťastnější, spokojenější a chudší,“ říkal o životě bez Instagramu. Smutná událost ho ale donutila věc přehodnotit a udělat to, co po něm jeho „pravá ruka“ Kateřina Niklová chtěla, než zemřela.

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