„My jsme v takovém zvláštním rozpoložení s Katkou,“ začal úterní vysílání Mareš s povzdechem. „Včera jsme byli na návštěvě u Patrika Hezuckého na jeho chaloupce. Měli jsme se krásně, povídali jsme si, děti si hrály a jsme toho plní,“ řekl Mareš.
„Nebudeme vám lhát. Bavili jsme se o tom večer i dnes ráno, když jsme jeli do práce, jak to bylo u Patrika moc hezké a bavíme se o tom i teď, takže jsme toho plní a možná to z nás i dnes ucítíte, protože je těžké takový zážitek příjemný odfiltrovat,“ osvětlil Mareš posluchačům časté pauzy, v nichž bylo cítit, jak těžké je toto ráno pro něj mluvit o Hezuckém.
„Patrik se moc těšil na vysílání. Katka se s ním včera loučila větou: Připrav si témata, budeš vysílat. Nakonec dnes vysílat nebude, ale to neznamená, že tu s námi není,“ řekl Mareš s pohnutím v hlase.
„Teď mi psal v 5:42. Psal nějaké věci ohledně toho, jak se má a jen se omlouvá, že nemůže vysílat. Tedy on se neomlouvá, já ho omlouvám,“ řekl Mareš.
„Myslíme na tebe Patriku,“ dodal a pustil Modlitbu pro Martu, čímž připomněl i pondělní svátek.
Během vysílání se k Patriku Hezuckému vrátili moderátoři ještě díky dotazům fanoušků na jeho stav. „Myslím si, že to, co se teď děje, je mezi námi ve studiu a vámi posluchači v éteru cítit i bez toho, že se cokoli řekne. Myslím, že všichni vnímáme i beze slov, co se děje. Držíme Patrikovi palce a myslíme na něj,“ sdělil Mareš a bylo znát, že se mu mluví těžko.
Další posluchači, kteří posílali krásné vzkazy pro Hezuckého do studia plakali a bylo znát, že Leoše Mareše jejich slova také rozplakala. Do studia následně napsala manželka Patrika Hezuckého Nikola, že „je mu lépe.“
Patrik Hezucký veřejně zatím nesdělil, jakou nemocí trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, sdělil jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.