„Patrik má morfin a říkal, že to je hrozně dobrý,“ popsal Mareš jednomu z posluchačů. „Říkal, že nám odkape. Ne že bychom si nedali, když jsme viděli, v jakým je zenu,“ žertoval moderátor.
Posluchače ubezpečil, že jeho parťák bude v pohodě a vše dobře dopadne. Dokonce se prý brzy chystá opustit nemocnici.
„Ta věc, se kterou leží v nemocnici, ta komplikace, tak tu překonává a možná by ho mohli příští týden pustit, nebo aspoň převézt,“ uvedl.
Hezucký leží v benešovské nemocnici od minulého pondělí a fanouškům občas pošle vzkaz přes sociální sítě. Často se také zapojuje do Ranní show, kterou by za normálních okolností vysílal spolu s Leošem Marešem.
V pondělí se připojil z nemocnice ve chvíli, kdy byla ve studiu zpěvačka Tereza Kerndlová. „Já jsem se probudil před chvilkou, ale začal jsem žárlit, že mi Terka sedí na místě,“ prohlásil s humorem a potvrdil, že návštěvu Leoše Mareše očekává opět po vysílání.
„S tím se počítá, tady v nemocnici vědí, že bude hodně návštěv, jsi očekáván. Ve tři hodiny odpoledne je očekáván Zdeněk Pohlreich i s cukrovím,“ prozradil Hezucký s tím, že se mu tam střídá jedna návštěva za druhou, takže už ho v nemocnici oslovují: „Vaše výsosti“.
„Já se musím omluvit, teď probíhají různá vyšetření. Holky mě omejou, ale teď přichází nepříjemná chvilka, budu asi chvíli mimo, jdu na klystýr. To je takové vyšetření, které tě hodně uvolní. V gastro smyslu. Já už jsem si na to zvykl. Mám třeba dvakrát, třikrát za den,“ popsal v pondělní show.
Hezucký neztrácí v nemocnici humor, ani ten nejčernější. „Aby to bylo trochu dramatičtější, tak bych klidně říkal, že vysílám ze záhrobí,“ prohlásil Hezucký.
Přidal i dojemnou vzpomínku na svůj rozhovor se synem Oliverem. „Jednou se ptal, jestli umřu a já říkal, že ne. A on řekl: ‚Kdybys umřel, tak stejně půjdeš za dědečkem na měsíček, takže víme, kde budeš.‘ A pak jednou zase řekl: ‚Táto, když je špatně, tak vždycky potom bude dobře.‘“
Patrik Hezucký ani nikdo z jeho okolí zatím veřejně nesdělil, jakou nemocí moderátor trpí. Když se poprvé objevil na vozíčku, informoval jen, že kvůli výraznému úbytku váhy ztratil i svalovou hmotu a má kvůli tomu problémy s chůzí.