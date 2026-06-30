Zabezpečení letecké dopravy v 50. letech minulého století zdaleka nedosahovalo takové úrovně jako dnes. Například ve Spojených státech amerických dohlíželi letoví dispečeři přímo jen na provoz na letištích a v jejich těsném okolí. Na trase už pak žádný dohled prakticky neexistoval.
Data o havárii
Datum: 30. června 1956
Letoun: Douglas DC-7 Mainliner
Letoun: Lockheed L-1049 Super Constellation
Počet obětí v obou letadlech: 128
Letadla se na trase měla držet předem schválených letových plánů a jen na takzvaných traťových bodech se hlásit pozemním dispečerům – šlo však jen o zaměstnance konkrétních aerolinek s vysílačkami. Ti teprve sloužili jako prostředníci mezi posádkami a řízením letového provozu.
Odlehlá oblast Grand Canyonu, do které v roce 1956 dopadla dvě letadla.
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Mimo takto pokryté oblasti nebyl s posádkou ve spojení vůbec nikdo a nikdo také neznal přesnou polohu či směr letu. Piloti si tak tehdy mohli létat téměř podle své libovůle. Nejrůznější mírné odchylky od stanovené trasy, o kterých však nikdo nevěděl, nebyly ničím neobvyklým – ať už šlo o snahu vyhnout se například bouřkám nebo zajistit cestujícím nevšední zážitek.
Zaostávající archaické zabezpečení
V lokalitách, které nebyly nikým řízené, byli za bezpečnost letu a udržování vzdálenosti od případných jiných strojů zodpovědní sami piloti, k čemuž potřebovali nerušený výhled ven. Tehdejší technika ještě neuměla okolní provoz sledovat či dokonce upozorňovat na problémy. Například systém TCAS začal vznikat právě v 50. letech, k jeho většímu nasazení však došlo až o tři desetiletí později.
Schválené letové plány obou letadel. Z letiště v Los Angeles (vlevo dole za okrajem snímku) měl Lockheed TWA letět severní (šrafovaná čára) a Douglas společnosti United jižní cestou (plná čára). Protnout se měly v místech linie Painted Desert (šrafovaná čára vpravo nahoře), ale v jiné časy a v rozdílných výškách. Z kurzu se však oba stroje mírně odchýlily a následně i střetly. | foto: Ze závěrečné zprávy CAB
Tehdejší provoz byl s tím dnešním nicméně nesrovnatelný. Ještě v polovině 50. let leteckou přepravu v USA zajišťovala zhruba tisícovka letadel. Obloha se však postupně zahušťovala – navíc přicházely stále větší a rychlejší letouny.
Archaický, desítky let používaný systém kladoucí příliš velkou důvěru ve schopnosti pilotů – byť do té doby celkem spolehlivý – už přestával stačit. Nehoda, způsobená neadekvátním dohledem nad provozem, tehdy byla už v podstatě jen otázkou času. Stala se 30. června 1956.
Napříč Spojenými státy
To sobotní dopoledne se na Mezinárodním letišti v Los Angeles k cestě napříč USA chystala dvojice ve své době špičkových letounů. Prvním z nich byl už čtyři roky starý Lockheed L-1049 Super Constellation dopravce Trans World Airlines (TWA). Na letu s číslem 2 mířil na domovské letiště Downtown (dnes Charles B. Wheeler Downtown Airport) v Kansas City.
Stroj, na jehož palubě cestovalo 64 pasažérů doprovázených šestičlennou posádkou, se vznesl minutu po deváté ráno místního času. Odlet byl zhruba o půl hodiny odložený, zdržel se kvůli údržbě. Podle schváleného plánu piloti letoun po startu stočili na východ a stoupali do výšky 5 800 metrů – kvůli oblačnosti letěli podle údajů z přístrojů.
Ze stejné ranveje jen o tři minuty později odstartoval také druhý stroj. Tím byl sotva rok starý Douglas DC-7 Mainliner společnosti United Air Lines, který na letu číslo 718 mířil na chicagské letiště Midway (dnes s dovětkem mezinárodní). O pohodlí 53 cestujících se během letu mělo starat pět členů posádky.
Velká oblačnost mírně zkomplikovala práci i této posádce, a proto zprvu letěla podle přístrojů. Držela se předepsané dráhy směrem na východ a postupně letoun stoupal až na hladinu 6 400 metrů.
Překřížení drah
Jen krátce po startu oba stroje vylétly z oblasti přímo řízené letovými dispečery a komunikaci udržovaly už jen sporadicky na vyznačených bodech. Zhruba po dvaceti minutách požádala posádka TWA o povolení stoupat do výšky 6 400 metrů, aby se dostala nad vrstvu mraků.
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SERIÁL: Když se nadzvuková stíhačka a Douglas DC-7 srazily nad Las Vegas
Tato letová hladina v potřebném směru už ale byla „obsazená“ Douglasem United Air Lines, řídící tedy žádost odmítli. Povolili však alespoň stoupat do výšky tří set metrů nad horní okraj oblak, aby piloti mohli v odlehlé oblasti dál bezpečně sledovat okolní provoz.
Obě posádky pravidelně ohlašovaly svou polohu – naposledy krátce před desátou, kdy letoun TWA přelétal nad Mohavským jezerem, zatímco stroj aerolinek United zhruba šedesát kilometrů jižněji míjel městečko Needles.
Místo nehody značí také přibližnou polohu linie Painted Desert. Červený bod značí Mohavské jezero, nad kterým prolétal Lockheed TWA, modrý šedesát kilometrů vzdálené město Needles nad nímž letěl DC-7 United.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Piloti strojů, letících takřka souběžně, tehdy svým firemním dispečerům rovněž ohlásili očekávanou dobu průletu nad dalším kontrolním bodem. Tím byla linie v poušti Painted Desert, které měly oba letouny dosáhnout v 10:31. Ani jedna z posádek se však už neozvala.
Pátrala armáda i horolezci
Chvíli po předpokládaném průletu se o polohu letadel začali zajímat jejich dispečeři. S posádkami se snažili spojit ještě více než hodinu poté a pátrání se proto rozeběhlo až krátce před polednem. Nikdo však nevěděl, co se s letadly stalo, ani kde by mohla být. Jen linie Painted Desert byla okolo 280 kilometrů dlouhá, pokud už by se týmy náhodou zaměřily na ni.
K nalezení obou letadel dopomohla spíš náhoda. Na pátrání ještě téhož dne reagoval soukromý pilot, který pořádal vyhlídkové lety nad Grand Canyonem a při jednom z nich si všiml slabého pramínku kouře. Teprve v návaznosti na vydaný poplach se však vydal místo znovu prozkoumat a v údolí řeky Colorado našel trosky obou strojů.
Do špatně přístupného terénu nedaleko soutoku s řekou Little Colorado se poté vydaly záchranné týmy. Podmínky si vynutily použití armádních vrtulníků, ale i jejich piloti měli v náročném terénu problémy. Poradit si museli s horkým a řídkým vzduchem v poměrně velké nadmořské výšce i častými turbulencemi.
Ani vrtulníky se tak nebyly schopné na některá místa dostat a ke slovu tak přišli zkušení horolezci i výpomoc ze švýcarských Alp. V kaňonu už však nebylo koho zachraňovat. Na týmy pátrající v extrémně suchém a horkém podnebí už čekal jen obrázek naprosté zkázy.
Červená na modrém
Do objasňování průběhu a příčin nehody se okamžitě pustili inspektoři Civil Aeronautics Board (CAB – přibližně Rada pro civilní letectví). Zprvu za jejího původce považovali špatné počasí. V extrémním případě by bylo schopné trupy strojů rozlámat, obě letadla se mu navíc předtím pokoušela vyhnout.
Vyšetřovatelé se museli spolehnout hlavně na intuici, jelikož pátrání neměli příliš o co opřít. Vodítkem byly jen tuny pokrouceného kovu a záznamy sporadických hovorů s dispečery. Černé skříňky – které tehdy existovaly slabé tři roky – letadla neměla a nehodu ani nikdo neviděl.
Nálezy úlomků částí a jejich analýzy však začaly postupně ukazovat jiným směrem. Mezi troskami Lockheedu společnosti TWA totiž týmy našly i několik kusů Douglasu aerolinek United, jehož trosky přitom ležely o téměř dva kilometry jinde. Vyšetřovatelé tak přišli s domněnkou, jíž definitivně potvrdil nález dalšího kusu zprohýbaného plechu.
Někdejší vnější panel levého křídla Douglasu DC-7, objevený zhruba 400 metrů od trosek Lockheedu totiž nesl šrámy od nárazu i stopy červených skvrn. Na Douglasu společnosti United Air Lines, která používala modrou, neměla červená co dělat. Ta byla barvou konkurenční společnosti Trans World Airlines.
Druhé letadlo neviděli
V závěrečné zprávě, vydané 17. dubna 1957, tak CAB jmenovala jasnou příčinu – obě letadla se ve vzduchu srazila. Vyšetřovatelům se díky pečlivému ohledání rovněž podařilo zrekonstruovat průběh nehody. Vyvodili i hypotézy, proč se letadla nedaleko Painted Desert s bezpečným rozestupem několika set metrů jednoduše neminula, tak jak bylo v plánu.
Ze stavu trosek vyšetřovatelé odvodili, že piloti Douglasu se v letové hladině 6 400 metrů pokusili druhý letoun zezadu podlétnout. Posádka Lockheedu tak o hrozícím nebezpečí vůbec nevěděla, v této výšce však neměla vůbec co dělat.
Dostala se tam patrně jen ve snaze vyhnout se mrakům a o druhém letadle tak nevěděli ani piloti DC-7. Přestože tak oba stroje letěly nad vrstvou mraků, kde měla být viditelnost dobrá, piloti Douglasu nemuseli Lockheed spatřit včas – důvodem mohla být malá okna či zbarvení trupu.
Závěrečná zpráva proto zmiňuje, že zpozorovat letoun mohlo být za daných podmínek obtížné, stejně jako odhadnout jeho vzdálenost nebo směr letu.
Ztráta kontroly
Na vyhýbací manévr tak měli piloti jen několik vteřin, které však nestačily. Stroj DC-7 letící cestovní rychlostí okolo 560 kilometrů v hodině proto levým křídlem nalétl přímo do ocasní části Lockheedu TWA.
Náraz poškodil přetlakovou kabinu a vrtule levého krajního motoru DC-7 rozsekala část trupu Super Constellation. Mnohem horší však byla škoda způsobená křídlem Douglasu, které odseklo ocasní část Lockheedu. Piloti rázem přišli o vládu nad strojem, který přešel do střemhlavého pádu.
Neovladatelný stroj jen o několik vteřin později prudce dopadl na západní břeh řeky Colorado na dno kaňonu. Síla nárazu jej okamžitě zcela rozdrtila.
Většinu trosek pohltil následný požár, živený zbytkem z více než dvanácti tisíc litrů vysokooktanového benzinu, který měl letoun při startu v nádržích. Požár byl tak intenzivní, že roztavil hliníkové součástky i některé větší díly.
Náraz do skály
Náraz však poškodil i letoun Douglas, který přišel o zhruba sedmimetrovou část levého křídla. Ztrátu podstatné části vztlaku (stejně jako výkonu – kvůli poškození vysadil levý vnější motor) doplnila ztráta části ovládání. Letoun se kvůli poškození začal v pomalé spirále propadat.
Jen o několik vteřin později pak čelně narazil do skalní římsy nad údolím, necelé dva kilometry severovýchodně od trosek Lockheedu.
Síla nárazu letoun roztrhala na několik kusů. Hlavní část trupu spadla do skalního komínu, další části zůstaly zaklíněné v prasklinách ve skále, zhruba 240 metrů nade dnem kaňonu. I DC-7 začal po dopadu hořet.
Letoun Douglas DC-7
Výrobce: Douglas Aircraft Company
Jeden z posledních velkých letounů s pístovými motory pohánějícími vrtuli se světu představil v roce 1953. Firma Douglas Aircraft Company nevěřila tehdy novému proudovému pohonu (prvním byl de Havilland Comet, jenž začal s pravidelnými lety jen o rok dříve), nový model tak byl jen evolucí populárních strojů DC-6.
Vznikl na objednávku společnosti American Airlines, která si přála letoun, jenž by dokázal přeletět napříč celými Spojenými státy bez zastávky tak, aby cestu zvládl za zhruba osm hodin (tehdejší předpisy totiž omezovaly maximální dobu pilotování právě na osm hodin).
Dálkový letoun se od svého předchůdce příliš nelišil, dostal metrové prodloužení trupu, díky čemuž délka narostla na celkových 34 metrů. O pohon se starala čtveřice osmnáctiválcových motorů Wright s turbodmychadlem, každý s výkonem až 3 250 koňských sil.
Představení modelu DC-7 bylo malou revolucí, jelikož stroje byly jedněmi z prvních, které si mohly troufnout na přímý zaoceánský let mezi starým a novým kontinentem – tím spíš pak jeho novější verze, které dostaly označení „B“ a „C“ a do vínku také o něco výkonnější motory a hlavně větší nádrže.
Počátky provozu byly nicméně bolestivé. Motory trpěly častými poruchami, pravděpodobně zaviněnými samotnými piloty, kteří je ve snaze o dosažení co největší rychlosti trvale hnali na vysoký výkon. Ránu modelu zasadila také proudová éra a představení „vlastního“ DC-8 a konkurenčního Boeingu 707.
Oba stroje se postaraly o pokles zájmu o pístové velikány, ale hlavně o jejich zkrácenou kariéru. Aerolinky je zprvu pouze přesouvaly na méně významné trasy, ale už na počátku 60. let začaly z flotil mizet úplně. V provozu, stejně jako ve výrobě (i když jen o týden) jej překonal starší model DC-6. V podstatě zánovní letouny však vesměs čekala přestavba na nákladní verze.
Jen málo nehod ovlivnilo leteckou přepravu tolik jako srážka nad Grand Canyonem z 30. června 1956. Ta byla ve své době tou zcela nejtragičtější a se 128 oběťmi z palub obou letadel také první, která překročila obávanou hranici sta obětí.
Dopad na bezpečnost létání byl enormní – právě kvůli ní vznikl dodnes používaný systém letových koridorů, které jsou plně pokryté radary s nepřetržitým dohledem z pozemních středisek.
Uskutečnit ambiciózní plány trvalo dlouhé roky. Nový systém zprvu našel uplatnění po Spojených státech, velmi rychle se však rozšířil po celém světě. Hluchá místa, kde byli piloti jen sami za sebe, tak pomalu zmizela.
Letoun Lockheed L-1049 Super Constellation
Výrobce: Lockheed Corporation
Jeden z posledních zástupců v šedesátých letech už překonané koncepce vrtulového letounu poháněného pístovými motory vznikl počátkem 50. let prodloužením předchozího modelu L-749, vyráběného od roku 1947. Z něj převzal například neobvyklou trojitou směrovku na zádi.
Byl reakcí na nový model DC-6 konkurenčního Douglasu. Dostal tak novou čtveřici motorů s patřičně zvýšeným výkonem. Úpravy se dotkly mnoha dalších komponent, letoun například měl nádrže s větším objemem, které se postaraly o delší dolet, ale do vínku dostal také větší čtvercová okna a větší okna v pilotní kabině.
Komfort pak zvýšily úpravy systému topení a přetlaku. Pozdější verze pak přinesly například upravený podvozek a ocasní plochy, ale i vyšší výkony a nosnost.
Jedna z pozdějších variant byla v době svého uvedení největším civilním letounem na světě. Stroje však v průběhu padesátých let postupně začaly z provozu mizet. Z přepravy cestujících stroje rychle vytlačovala nová generace moderních proudových letounů.
Super Connie, jak bylo modelu přezdíváno, se přesto v osobní dopravě udržely úctyhodnou dobu – poslední dolétaly až v roce 1993 pod vlajkou Dominikánské republiky.
Využití našly také v armádě – během let vzniklo několik stovek vojenských verzí, které dosloužily až během osmdesátých let.
Odlehlá oblast, do níž přesně před sedmdesáti lety dopadla dvě letadla, je už od 50. let veřejnosti nepřístupná. Místo se statusem hromadného hrobu je navíc od roku 2014 národní historickou památkou.
V obtížném terénu kaňonu řeky Colorado ještě dlouhé desítky let po srážce zůstávají úlomky i drobné části obou letounů. Velká část fotografií v galerii pochází až z devadesátých či nultých let, kdy se do údolí opět vydaly pátrací týmy.