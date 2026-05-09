Jen krátce před polednem 9. května 1987 dopadl na okraj lesoparku Kabaty na jihu Varšavy neovladatelný Iljušin Il-62M polských národních aerolinek LOT.
Data o havárii
Zánovní letoun odstartoval jen necelou hodinu předtím z letiště Varšava-Okęcie (dnes Chopinovo letiště Varšava). Právě tam se také piloti poškozeného letounu s hořící ocasní částí zoufale pokoušeli vrátit.
Modrý bod označuje práh dráhy letiště Okęcie na níž se letoun pokoušel vrátit. Druhý bod jen několik kilometrů vzdálené místo dopadu.
Nehodu vyšetřovala odborná komise, která své závěry zveřejnila ve zprávě Generálního ředitelství civilního letectví. Její shrnutí pak vyšlo i v oběžníku ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví při OSN). A právě experti dokázali vysvětlit příčiny nehody jen tři roky starého stroje a popsat, co se na palubě těsně před pádem odehrálo.
Po kontrole bezchybný
Hrozícímu nebezpečí přitom ani bezprostředně před osudovým letem 5055 nic nenasvědčovalo. Letoun krátce před startem prošel rutinní kontrolou, která následovala po návratu z Chicaga. Ze Spojených států přiletěl teprve předchozího dne.
Z Varšavy tak plně obsazený Iljušin odstartoval v 10:18 místního času. Mířil na Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku, odkud měl po mezipřistání pokračovat až na Mezinárodní letiště San Francisco. Na jeho palubě cestovalo 172 lidí, o něž se měla starat jedenáctičlenná posádka.
První etapu necelých 6 900 kilometrů měl stroj zvládnout za zhruba devět hodin. Po startu na základě pokynů dispečerů zamířil severozápadním směrem. Dvacet jedna minut po startu pak piloti ohlásili průlet nad radiomajákem u města Grudziądz, vzdáleném zhruba 210 kilometrů.
Náraz nebo porucha?
Nad majákem proletěl ve výšce osmi kilometrů a dle pokynů na plný výkon dále stoupal. Jen o dvě minuty později se však ze zadní části ozvala hlasitá rána a na pultu před dvojicí pilotů se rozblikaly varovné kontrolky. Letoun bez varování přišel o motor číslo 2 (tedy levý vnitřní) i tlak v kabině.
K oběma problémům se navíc přidala i ztráta části napájení i alarmy upozorňující na požár. Jako první však bylo nutné zajistit dostatek vzduchu. Posádka proto dispečerům ohlásila nouzovou situaci a začala klesat do výšky čtyř tisíc metrů.
Posádka rychle došla k závěru, že do letounu něco narazilo a tím motor poškodilo. Ve skutečnosti však byla situace mnohem vážnější – hřídel turbíny se ve vysokých otáčkách vytrhla z uložení.
Ztráta ovládání
Vibrace během dvou desetin sekundy roztrhly rotor turbíny a úlomky se rychlostí téměř 600 kilometrů v hodině rozlétly na všechny strany. Části rotoru posléze vyšetřovatelé našli právě v okolí města Grudziądz.
Jeden z fragmentů prorazil trup letounu a způsobil okamžitou dekompresi, další pak poškodil motor číslo 1. Palubní inženýr tedy oba sousedící motory na pokyn kapitána vypnul. V té době se však na piloty usmálo štěstí – nebo to tak alespoň vypadalo v kokpitu – jelikož přestal houkat požární alarm.
Stabilizátor a trim
Obě zařízení slouží k udržování letadel v rovnováze kolem podélné osy, tedy aby se nos letadla samovolně nezvedal ani nesnižoval. K cíleným změnám úhlu slouží výškové kormidlo, které pilot ovládá přitahováním či odtlačováním řídící páky.
Ve skutečnosti však šlo o další důsledek jednoho z úlomků. Ten prorazil i několik kabelových svazků, ale i mechanická táhla řídících ploch v ocasní části stroje.
Problémy vyšly najevo během okamžiku, kdy stroj klesal a posádka jej začala otáčet. Výšku už totiž mohla ovlivňovat jen prostřednictvím ocasního stabilizátoru a takzvané trimovací klapky, a to jen se značnými obtížemi.
Neřešitelné přetížení
Kapitán sice zprvu uvažoval o nouzovém přistání na letišti u Gdaňsku na severu země, vzápětí však rozhodl o návratu do již notně vzdálené Varšavy. V celém Polsku totiž bylo jen málo letišť, na nichž mohlo takhle velké proudové letadlo bezpečně přistát.
Letoun byl na nouzové přistání kvůli načerpání paliva na dlouhou cestu příliš těžký. Vypouštění však provázely další komplikace. Vzhledem k odstavení dvou motorů totiž přestaly pracovat i dva generátory elektrické energie.
Náhlá porucha třetího způsobila, že všechny systémy napájel jediný zbývající generátor, který už nestačil na trvalé otevření elektricky ovládaných nouzových ventilů. Palivo z nádrží tak mizelo jen pomalu. Komplikaci představovala i sama ztráta poloviny výkonu, kvůli které se pilotům nedařilo udržovat výšku.
Průlet okolo letiště
Po několika minutách, během nichž posádka stačila letoun obrátit, požádali piloti o možnost přistát na bližším letišti Modlin. Areál leží severozápadně od polské metropole, tehdy však sloužil výhradně potřebám armády. Letoun se v té chvíli nacházel ještě zhruba 200 kilometrů od města.
Přesně v jedenáct však od pilotů přišlo další hlášení – kapitán rozhodl pokračovat na původně zamýšlené letiště Okęcie z nějž Iljušin odstartoval. Na nouzové situace bylo lépe připravené – mělo delší přistávací dráhu, lepší infrastrukturu i kvalitnější techniku.
V té době se stroj pohyboval už ve vzdálenosti okolo devadesáti kilometrů od Varšavy. Nedostatek výkonu i váha jej však srazily až na výšku okolo dvou tisíc metrů.
Vzápětí se posádka usnesla na dalším postupu – přistát na dráze chtěla z jihu, aby stroj letěl proti větru a díky tomu více zpomalil. Zvolená trasa byla nicméně delší, stroj musel kolem letiště proletět a teprve za ním se otočit.
Skrytý požár
Samotný průlet byl ještě podle plánu, vzápětí se však situace rapidně zhoršila. Piloti v 11:09 ve výšce 1 450 metrů začali letoun letící rychlostí 480 kilometrů v hodině zprudka stáčet doleva. Jen o pár vteřin později však zjistili, že nejde vysunout podvozek, čekalo je tedy přistání „na břiše“.
Zmizení letušky Hanny Chęcińské
Posádka v 11:08, jen krátce před pokusem o obrat k letišti Okęcie, zjistila, že na palubě není jedna z letušek. Chyběla Hanna Chęcińská, usazená v úplně zadní části letounu mezi dvojicemi motorů. Posádka si zmizení spojila s náhlou dekompresí a usoudila, že jí proud vzduchu vytrhl dveřním otvorem, jež považovala za otevřený. Tělo letušky se nikdy nepodařilo objevit.
Mnohem horší však byl požární alarm, který se ve stejnou chvíli opět rozlehl pilotní kabinou. Jeden z kovových úlomků turbíny o teplotě okolo sedmi set stupňů Celsia totiž prorazil trup a zůstal zaklíněný v nákladovém prostoru a způsobil ničivý požár.
Ten ve skutečnosti v podpalubí zuřil už celých 27 minut od rozpadu motoru, i když jej posádka dávno považovala za uhašený. Vlivem poškozeného elektrického vedení totiž zhasl i alarm. Houkat začal znovu až když se oheň více rozšířil a dostal se k dalšímu hlásiči.
Šest kilometrů k ranveji
Přestože bylo řízení letounu čím dál komplikovanější, podařilo se dvojici pilotů vzpurný stroj nasměrovat k ranveji. V 11:12 však plameny zcela zničily zbytky už tak silně poškozeného mechanického ovládání, což vyústilo v náhlou a fatální ztrátu kontroly.
Iljušin se prudce naklonil a začal se střemhlav řítit k zemi. Jen o chvíli později narazil do prvních špiček stromů lesoparku Kabaty. Během pádu se stroj částečně vyrovnal, po nárazu v rychlosti okolo 460 kilometrů v hodině však pokácel široký pás stromů.
Rozervané zbytky letounu zastavily po více než pěti stech metrech od prvního nárazu. Od výpadku motoru uběhlo pouhých třicet jedna minut. K prahu dráhy letounu nezbývalo ani šest kilometrů. Dostal by se k ní během několika desítek vteřin.
Trosky zcela rozmetané v polomu na okraji Varšavy vzápětí pohltil oheň živený tunami paliva, které z nádrží nešlo vypustit. Extrémní náraz i ničivý požár nepřežil nikdo ze 183 lidí na palubě. Tragédie je dodnes nejhorší leteckou nehodou v Polsku.
Letoun Iljušin Il-62M
Výrobce: Kazaňské letecké výrobní sdružení
Vývoji nového letounu se počátkem 60. let minulého století začala věnovat sovětská konstrukční kancelář Iljušin na základě rozhodnutí Rady ministrů SSSR. Ta určila, že vlajková letecká společnost Aeroflot potřebuje nahradit zastarávající turbovrtulová letadla Tupolev Tu-114, které tehdy sloužila na dálkových kapacitních letech.
Z toho vycházel i požadavek ke konstrukční kanceláři Iljušin na minimální dolet i kapacitu. Výsledkem byl ve své době největší dopravní letoun poháněný proudovými motory – jako první sovětské proudové letadlo měl například v jedné řadě šest sedadel pro cestující.
Čtveřice motorů byla poměrně netradičně umístěná na zádi, které letounu vtiskly charakteristický vzhled s ocasními plochami ve tvaru T (identické uspořádání měl jen britský Vickers VC10, obdobné pak některé soudobé modely americké firmy McDonnell Douglas či sovětský Tupolev Tu-134).
Konstruktéři představili moderní stroj srovnatelný se západními protějšky. Zadání splnili do puntíku – Il-62 byl schopný přepravit až 186 cestujících rychlostí až 900 kilometrů v hodině na vzdálenost až 9 200 kilometrů.
Za celou dobu prošel letoun jedinou zásadní modernizací, po níž na konec typového označení přibylo písmeno M. Právě Il-62M byl nejrozšířenější variantou. Úprav byla celá řada – od ergonomičtější pilotní kabiny, vylepšený ovládací systém až po přidané palivové nádrže v kýlu.
Po modernizaci dostal také zesílený trup, upravená křídla a řídící plochy a pod kryty gondol se nastěhovaly nové úspornější ale i výkonnější motory Solovjov, nahradivší původní čtveřici jednotek Kuzněcov. Změny vedly k růstu hmotnosti, ale i doletu – na více než jedenáct tisíc kilometrů.
Cestu si stroje našly i do flotily Československých aerolinií – které svého času uvažovaly dokonce o nákupu britských VC10 – jež je nasadily na řadu nových zámořských linek. Prošly s nimi i nejhorší nehodu ve své historii, kdy letoun imatrikulace OK-DBF v roce 1975 havaroval u syrského Damašku. Čtyři stroje ve vládní letce využíval i Letecký oddíl Ministerstva vnitra ČSSR.
Z běžného provozu u ruského Aeroflotu (jež byl největším provozovatelem modelu) začaly rychle mizet v roce 2008. Ekonomická krize, která vedla ke snížení poptávky, potvrdila i větší nákladnost oproti modernějším strojům. Dodnes ale zůstává několik kusů ve službě, alespoň jeden kus mají například severokorejské státní aerolinky Air Koryo stejně jako místní vládní letka.
Příprava na šílené přistání. IL-62 bude doslova lízat vrcholky stromů
Prvotní příčinou všech problémů bylo dle závěrečné zprávy jedno z válečkových ložisek, v nichž byla usazena hřídel turbíny druhého motoru. Ta se vlivem nadměrného opotřebení ložiska uvolnila, což vedlo až k roztržení turbíny. Zpráva zároveň podotýká, že motoru číslo 2 zbývalo do generální opravy lehce přes 200 hodin provozu.
Navzdory zjištěním ohledně dodržování kontrol, se technici aerolinek LOT stejně jako společnost samotná nevyhnuli nařčením ze zanedbávání údržby či záměrného nedodržování stanovených servisních intervalů.
Průběh nehody i její příčiny totiž nebyly ničím neznámým. O sedm let dříve se krátce před cílem na cestě z newyorského letiště JFK zřítil stroj imatrikulace SP-LAA na letu 007. I za touto nehodou stálo roztržení turbíny, jejíž úlomky poškodily další dva motory, elektrické vedení i táhla řídících ploch a rovněž způsobily dekompresi.
Zarážející však je podobnost obou nehod – stejně jako v roce 1987 šlo o sovětský Iljušin Il-62 (byť model před modernizací se staršími motory Kuzněcov). I ten navíc patřil polským aerolinkám LOT a spadl nedaleko varšavského letiště Okęcie.
