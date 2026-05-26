Příčinou nehody bylo spuštění obraceče tahu, kvůli čemuž se letoun nedokázal udržet ve vzduchu.
Počátkem 80. let, kdy do služby vstoupil nový letoun Boeing 767, panovalo, jak u výrobce, tak mezi piloty přesvědčení, že jde o jeden z nejbezpečnějších letounů své doby.
Data o havárii
Datum: 26. května 1991
Ve vzduchu například nikdy nemělo dojít k samovolnému spuštění obraceče tahu, který letadla používají po přistání k účinnějšímu zpomalení. Pokud by k závadě přece jen došlo, neměla výrazně ovlivnit schopnost stroje udržet se ve vzduchu.
Jejich tehdejší postoj potvrzovaly i rozsáhlé testy, kterými musel nový letoun projít z pověření americké Federální letecké správy (Federal Aviation Administration).
Obraceč tahu na letounu Boeing 767
Motory Pratt & Whitney s vysokým obtokovým poměrem, které byly instalované na strojích 767 aerolinky Lauda Air, využívají takzvaný kaskádový obraceč tahu. Ten na rozdíl od starších konstrukcí nesměruje tok výfukových plynů, ale jen proudění obtokového vzduchu.
Odsunutí zadní části krytu motoru automaticky uzavře klapky v kanálech obtokového vzduchu a zároveň otevře štěrbiny po obvodu motorové gondoly. Právě do mřížek (neboli kaskád) pak proudí nasávaný vzduch před letadlo, čímž jej brzdí.
Zkušební stroj letěl ve výšce tří tisíc metrů rychlostí 460 kilometrů v hodině, když piloti na jednom z motorů záměrně spustili obraceč tahu. Zkoušky dopadly dle očekávání – ani obrácený tah piloty nepřipravil o kontrolu nad strojem.
Jenže stroj rakouské společnosti Lauda Air, který právě tato závada potkala, cestoval na letu číslo 004 ve více než dvojnásobné výšce a mnohem větší rychlostí. Aktivování obraceče tahu už posádka zvládnout nemohla.
Pět minut klidu
Na svou poslední cestu se zánovní Boeing 767-3Z9ER vydal krátce před půlnocí 26. května 1991 z Mezinárodního letiště Bangkok (dnes Letiště Bangkok-Don Muang).
Po mezipřistání v hlavním městě Thajska na lince z dnes již neexistujícího letiště Kai Tak v Hongkongu mířil letoun s 213 pasažéry na palubě na letiště Vídeň-Schwechat nedaleko rakouské metropole.
Cestující doprovázené desetičlennou posádkou čekala cesta dlouhá okolo osmi a půl tisíce kilometrů. Urazit ji měli během zhruba deseti hodin ve vzduchu. Z ranveje letiště se stroj, který začal létat teprve osmnáct měsíců předtím, vznesl dvě minuty po jedenácté večer místního času.
Modrý bod značí startovní letiště Don Muang, druhý zhruba 170 kilometrů vzdálené místo nehody.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
V prvních minutách nic nenasvědčovalo sebemenším komplikacím. Letoun po startu zamířil severozápadním směrem nad thajský venkov a dle pokynů dispečerů postupně stoupal do cestovní výšky necelých deseti kilometrů.
Čerstvá posádka v kokpitu, která v Bangkoku vystřídala kolegy, však po necelých šesti minutách letu zaznamenala výstrahu na jedné z obrazovek na přístrojovém panelu. Hlášení informovalo o chybě jednoho z ventilů, který držel v uzavřené poloze obraceč tahu.
Dokola servisovaný obraceč
Nemělo však jít o akutní problém, zobrazené hlášení pouze varovalo před hrozícím samovolným aktivováním obraceče tahu, pokud by měl některý ze systémů další poruchu.
Celý systém měl však několikanásobné jištění, díky čemuž byli piloti přesvědčení, že k vážným komplikacím v žádném případě nemůže dojít – například senzory tlaku na podvozku, které měly zajistit, že systém půjde spustit až po dosednutí na zem.
Piloti nicméně následně v palubní příručce našli, že varování nevyžadovalo žádný zásah. Došli proto k závěru, že jde jen o doporučení a nechali jej bez odezvy. Kapitán posléze také poznamenal, že chybná hlášení může způsobovat i vlhkost v systému.
Nepříliš horlivá reakce pilotů vycházela i ze zkušeností s tímhle konkrétním letounem – závada obraceče na levém motoru se tu objevovala pravidelně. Jen během předchozích deseti měsíců musela společnost Lauda systém opravovat hned třináctkrát, naposledy 25. května, tedy jen den před letem.
Žádný ze servisních zásahů však opakované problémy nevyřešil. Podle tehdejších předpisů však nešlo o vážnou závadu a letoun tak směl bez obtíží do vzduchu.
Nečekaná ztráta vztlaku
Téměř dalších deset minut pokračoval stále stoupající Boeing v cestě bez nejmenších problémů. Přesně čtvrt hodiny po startu, sedm a půl kilometru nad zemí, však jeho trupem otřásla rána a nárazy kovu o kov. Obraceč tahu levého motoru se přes všechny pojistky otevřel.
Proud spalin a vzduchu z turbíny běžící téměř na plný výkon a pohánějící letoun vpřed začal okamžitě proudit opačným směrem. Nebezpečí se sice pokusil automaticky eliminovat počítač, který vzápětí snížil otáčky motoru na minimum, zásah ale nestačil.
Obrácení proudění i následující náhlé a prudké zpomalení připravilo letoun o část vztlaku a ten se začal propadat. Levé křídlo už nedokázalo stroj udržet v rovině a celý stroj se vzápětí převrátil téměř o devadesát stupňů na bok.
Kapitán se tlakem na řídicí páku snažil letoun narovnat, zatímco jeden z pilotů také odpojil přívod paliva do problematického motoru. Posádka přesto během několika sekund zcela přišla o kontrolu nad strojem.
Rychlý pád v kombinaci s neustávající snahou pilotů klesání zvrátit však vedl k extrémnímu přetížení, na které nebyl stroj stavěný. Dvacet devět vteřin po samovolné aktivaci obraceče proud vzduchu rozerval ocasní část letounu.
Destrukce a střemhlavý pád
Bez řídicích ploch, které letoun držely alespoň vzdáleně stabilní, se stroj přetočil špičkou přímo dolů. Dle záznamníků na palubě dokonce během střemhlavého pádu překonal rychlost zvuku, což dalece přesahovalo konstrukční limity trupu.
Aerodynamické síly od něj vzápětí odtrhly obě křídla, z nichž se vylily tuny paliva připravené na dlouhý let, které vznítila potrhaná kabeláž. Trup obklopený plameny pak už padal přímo k zemi a jen o několik sekund později dopadl ve výšce okolo 600 metrů nad mořem do kopcovité džungle.
Nenechaví místní
V tehdejším tisku se objevila i řada svědectví o místních obyvatelích, kteří „zaplavili“ místo nehody a odnášeli trosky a elektroniku, ale i osobní věci či šperky obětí. Dle tehdejšího zástupce Boeingu tím ztížili vyšetřování, jelikož pomíchali úlomky z různých částí letounu.
Od nečekané poruchy ve více než sedmikilometrové výšce neuběhla ani minuta. Zmizení letounu z radarů sice okamžitě zaznamenali dispečeři. Vyslaní záchranáři se však do odlehlé oblasti národního parku Phu Toei, vzdáleného zhruba 170 kilometrů od letiště, dostali až za několik hodin.
Závěrečná zpráva zmiňuje, že v odlehlé oblasti našli ohořelé trosky rozeseté na ploše okolo jednoho čtverečního kilometru. Lehčí části pak mnohdy i více než dva kilometry daleko od místa dopadu.
Extrémní přetížení, které letoun ještě ve vzduchu rozervalo, i následný prudký náraz nepřežil nikdo z 223 lidí na palubě. Katastrofa je tak dodnes nejhorší leteckou nehodou na území Thajska. Tragédii připomíná část velkých trosek, která i dnes, třicet pět let od pádu Boeingu, ve špatně přístupném terénu zůstává.
Podezření na bombu
Proč by se měl téměř nový letoun zřítit tehdy bylo záhadou. Podivná nehoda tak rychle vyvolala řadu spekulací, jelikož v živé paměti ještě zůstával pád Boeingu 747, který nad skotským Lockerbie zničil výbuch bomby. O možné sabotáži zprvu mluvili i odborníci, kteří vycházeli ze zbytků ocasní části – z roztříštěných trosek bylo jasné, že se rozpadly ještě ve vzduchu.
Thajská Komise pro vyšetřování leteckých nehod, která se ve spolupráci s experty ze Spojených států a Rakouska ujala objasňování příčin pádu, vydala závěrečnou zprávu až více než dva roky po nehodě.
Jejich práci nejvíc zkomplikoval zničený zapisovač leteckých údajů, který nepřečkal silný náraz a následný požár. Vycházeli tedy jen ze záznamníku zvuku, ale hlavně z pamětí řídicí elektroniky motorů, což byla tehdy takřka neznámá metoda.
Teprve detailní rozbor údajů začal ukazovat na skutečnou příčinu pádu. Závěry potvrdil i nález zbytků levého motoru, včetně nápadně otevřeného krytu obraceče tahu – právě ten pak komise označila jako příčinu pádu stroje.
Letoun Boeing 767-300ER
Výrobce: The Boeing Company
Počátkem 80. let představila americká společnost Boeing nový širokotrupý dopravní letoun určený pro přepravu velkého množství cestujících na krátkých a dlouhých trasách. Doplnila jím velký model 747 a zároveň nahradila zastaralé proudové letouny takzvané první generace.
Model byl malou revolucí – jako první dopravní letadlo měl takzvaný skleněný kokpit. Namísto části analogových ukazatelů v pilotní kabině měl obrazovky, což umožnilo snížit počet členů posádky na dva. Výsledkem byla úspora peněz díky eliminaci pozice palubního inženýra.
Šlo také o první širokotrupý letoun Boeingu poháněný jen dvěma motory (což do té doby nebylo možné pro jejich nevalnou spolehlivost a bezpečnostní předpisy – porucha jednoho z motorů nebyla ničím neobvyklým a letadla jich proto musela mít víc, aby mohla bezpečně pokračovat v letu).
Firma dle požadavků zákazníků postupně uvedla řadu modifikací. Jednou z nich byla koncem desetiletí i verze 300ER. Vycházela z prodloužené varianty 300, která měla díky přidané šestimetrové části trupu kapacitu až 351 cestujících – oproti maximu 290 cestujících u základní verze 200.
Úpravy zahrnovaly zvětšení palivových nádrží a zvýšení maximální vzletové hmotnosti v kombinaci s instalací výkonnějších motorů. Výsledkem byl dolet zvýšený o téměř čtyři tisíce kilometrů oproti verzi 300. Během jedné cesty mohl stroj urazit více než jedenáct tisíc kilometrů.
Varianta 300ER byla ze všech modifikací 767 nejprodávanější, jelikož vysoká kapacita i dolet představovaly pro aerolinky velké lákadlo. Sedm jich v letech 1988 až 2000 odebrala také právě rakouská společnost Lauda Air. Té Boeing přidělil kód Z9 a její letadla tak nesla označení 767-3Z9ER.
Letoun 767 se dočkal mimořádné obliby u nákladních dopravců – ač výroba osobních verzí skončila už před více než deseti lety, nákladní varianty z pásů sjíždějí doposud. Mezi spokojené zákazníky patří i Letectvo Spojených států amerických, které upravenými letouny 767-2C (respektive KC-46 Pegasus) od roku 2019 postupně nahrazuje vysloužilé tankovací letouny KC-135 Stratotanker z padesátých let.
Odpověď na otázku, co se přesně sedm a půl kilometru nad zemí odehrálo, však zodpovědět nedokázali. Kvůli úplné destrukci letounu nešlo spolehlivě určit, proč se obraceč tahu spustil – dle řady testů mohlo jít o problém jak v elektronice či některém z obvodů, tak o poruchu hydrauliky.
Lauda Air ve spolupráci s Boeingem zároveň se zkušebními posádkami několikrát nasimulovali situaci, se kterou se museli piloti bez varování potýkat. Z výsledků bylo jasné, že letoun by zachránili jedině v případě, že by naprosto správně zareagovali maximálně šest sekund od aktivace obraceče tahu. Něco takového však zdaleka nebylo v možnostech pilotů.
Další letecké nehody