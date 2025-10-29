Mělo jít o zcela poklidný charterový let jugoslávských aerolinek Inex Adria Aviopromet, kterým se z letoviska Tivat v zálivu Boka Kotorska v dnešní Černé Hoře z dovolené vraceli čeští turisté. Cestu letounu Douglas DC-9 se 115 cestujícími na palubě mělo jen trochu zkomplikovat nevlídné počasí v okolí pražského letiště.
Data o havárii
Datum: 30. října 1975
Hlavní město pokrývala hustá podzimní mlha, na letišti tehdy navíc nefungoval přesný naváděcí systém, jehož úkolem je letoun nasměrovat na dráhu – jak směrově, tak výškově.
Posádka se také až na poslední chvíli dozvídá, že kvůli uzavření dráhy 31 nebude přistávat od jihu, ale z východu na dráhu 24. Dispečer sice nabízí vyčkat nebo přesměrovat let na jiné letiště, piloti se však rozhodují pro přistání v Praze.
Tma, prach a trhání plechů
Letoun tedy přelétá nad Prahou a otáčí se, během čehož se vychyluje z dráhy. Dezorientovaní piloti neznají přesnou polohu, stále však směřují k přistání na Ruzyni. Problémy však nastávají v momentě, kdy jugoslávský stroj přelétá koryto Vltavy na severním okraji Prahy směrem k chatové osadě v Suchdole.
„Směřoval těsně pod horizont, tedy asi do tří čtvrtin svahu. Řekl jsem si, že už to nemůže vybrat,“ nechal se později slyšet kapitán Zdeněk Č., který letoun viděl z lodi v údolí. Z mlhy před piloty se vynořuje skalní ostroh nad řekou a za okny cestujících se objevují vrcholky stromů.
Do nich a následně i do jedné ze zděných chat vzápětí naráží hlavní podvozek stroje a letoun prudce dopadá na zem. „Dotkli jsme se něčeho levým křídlem a těsně poté i trupem. Zhasla světla, silně se zaprášilo a cítila jsem, jak se kolem mě omotávají plechy,“ vypověděla později letuška Taťána Riavec.
Hluk a přízračné ticho
Trup se postupně rozpadl, po prvním nárazu se ještě dvakrát odrazil a setrvačností klouzal dál zahrádkářskou kolonií. Největší zbývající část trupu se zastavila až po několika stech metrech, v těsném sousedství třípatrové vily u ulice Na Rybářce, zhruba osm kilometrů od prahu dráhy ruzyňského letiště.
Od místa prvního nárazu se podle závěrečné zprávy táhl 360 metrů dlouhý, takřka nepřetržitý pás trosek letadla i několika domů, místy až třicet metrů široký. Síla nárazu větší kusy trosek vymrštila ještě více – o kus dál ležel pravý motor, odlomené křídlo či podvozek. Část hlavního podvozku později vyšetřovatelé našli i uvnitř jedné z pobořených chat.
Jednou z prvních na místě nehody byla Alena Antonyová, jež v té době bydlela jen pár kroků od místa nehody. Stejně jako několik dalších lidí z okolí, jež se k troskám letounu dostali jako první, byla svědkem scény, na kterou nikdy nezapomene. Účastníci se později shodli, že jindy zastrčený kout Prahy připomínal bitevní pole.
Na obrovské ploše našli pokroucené plechy, rozházená zavazadla, ale i desítky těl. Antonyová později vzpomínala, že hluk způsobený pádem letadla a borcením konstrukce i domů vystřídalo až přízračné ticho. „Pak začal – a to bylo to nejhorší, co si budu pamatovat navždy – nářek a pláč lidí, kteří tu katastrofu přežili,“ vyprávěla i po letech otřesená v dokumentu České televize z cyklu Osudové okamžiky.
„Mezi troskami pobíhala letuška a chtěla po nás přikrývky a studenou vodu. V té době se několik lidí teprve začalo probouzet ze šoku,“ vzpomínal na situaci na místě tragické nehody další ze svědků Eduard Vacek.
Nehoda v kategorii zázraků
Přiběhnuvší místní nehodu letadla nahlásili a do příjezdu sanitek se sami snažili poskytnout zraněným pomoc. „Přestanete myslet na strach nebo na to, že je před vámi krev, a snažíte se lidem pomoci,“ vysvětluje Antonyová.
„Z trosek jsme pomohli vyprostit čtyři cestující, pamatuji si, že jsem pomáhal vyprostit cestujícího, který byl zavalen dalšími troskami. Podal jsem mu ruku a sám vylezl, ale upozornil nás, že další jsou na tom hůře,“ popsal první okamžiky montér Antonín N., který se tehdy s kolegy připravoval na opravu blízkého vedení vysokého napětí.
„Při vyprošťování jsme trhali sedačky a přeřezávali poutací popruhy. Kolik přesně lidí jsem vyprostil, si nepamatuji,“ dodal.
Dle závěrečné zprávy Státní bezpečnosti, jež měla vyšetřování nehody na starosti, hned na místě zemřelo 75 lidí ze 120 na palubě, další čtyři pak až po převozu do nemocnic. Mluvit však jde i o štěstí – díky špatnému počasí byla chatová osada prázdná a pád letadla si nevyžádal oběti na zemi.
Nehodu přežilo 41 lidí – čtyřicet cestujících a letuška. „Vrak letadla byl tak roztříštěný, že přežití více než čtyřiceti osob lze zařadit do kategorie zázraků,“ napsal pilot a odborník na letecké nehody Ladislav Keller ve čtvrtém svazku knihy Nehody dopravních letadel v Československu.
„Pošlete všechno, co máte“
Svůj díl na tom odvedla i bezchybná práce záchranářů, jež si později vysloužili dokonce mezinárodní uznání. Masivní záchranná akce se rozběhla téměř okamžitě, ačkoli první zprávy hovořily jen o pádu malého sportovního letadla. Na místo se rozjely tři sanitní vozy z okolí.
Závažnost celé situace se ale projevila záhy, když se éterem rozneslo volání první z posádek, které na místě dorazily během pár minut. „Pošlete sem všechno, co máte!“ zavolali tehdy zdravotníci na dispečink pražské záchranky.
Během patnácti minut od prvního hlášení na místo dorazily další téměř čtyři desítky sanitních vozů. Další zdravotníci z celé Prahy, kteří v té době nebyli ve službě, jezdili na místo nehody vlastními vozy nebo taxíky. Nezdráhali se ani zastavovat kolemjedoucí.
I přes náročnost situace si dokázali zasahující ke zraněným cestujícím stále zachovat lidský přístup. „Doktor, který se zabýval mým obličejem, se nade mnou sklonil a zeptal se: ‚Pomůže vám moje ruka?‘ Trpěl potom víc než já, protože jsem mu tu ruku strašně drtila,“ vzpomínala po letech jedna z cestujících, která nehodu přežila s těžkými zraněními.
Učebnicový zásah
Všechny zraněné se zdravotníkům podařilo nalézt, ošetřit a naložit do sanitek k odvozu do jedné z pražských nemocnic během třiceti pěti minut od prvního hlášení. Zhruba po čtyřiceti minutách už na místě nezůstal jediný.
„Vytvořili jsme si přehled a vybudovali jsme si na místě ošetřovnu, kam jsme stahovali zraněné,“ popisuje lékař Zdeněk Schwarz, jak vypadal zásah na místě. „Tam byl zkušený chirurg, který prováděl prvotní ošetření před převozem.“
Uznání si práce záchranářů zaslouží dodnes zejména s ohledem na fakt, že s katastrofami takového rozsahu před padesáti lety nikdo nepočítal a nikdo ze zdravotníků ani dispečerů na ně nebyl připravený. Proti jejich úsilí se stavěly i překážky – například nevhodná nosítka, která se do některých sanitek nevešla, nebo úzké suchdolské uličky a i tehdejší technika a vybavení. Vždyť nejmodernějším vozem ve výbavě pražských záchranářů byla dýchavičná Škoda 1203.
Masivní a dobře provedený zásah posloužil jako námět posledního dílu původního seriálu Sanitka, jenž vznikl jen devět let po nehodě. Filmařům se, dle očitých svědků, podařilo průběh záchranných prací zachytit realisticky.
|
Hromadné neštěstí v Praze? Jako skladiště mrtvol poslouží i led hokejového stadionu
Tragickou nehodu letounu, který se prořítil zahrádkářskou kolonií, dnes připomíná informační tabule, kterou nedaleko místa dopadu trosek nechala před deseti lety umístit městská část. Skutečný pomník obětem dodnes chybí, což místní stále vnímají jako dluh minulosti.
Náraz níže než dráha
Příčiny nehody se dosud nepovedlo dostatečně objasnit. Svůj díl na tom nesla hlavně porucha letových zapisovačů – záznam zvuků v kabině vinou nesprávných krátkých pásek končí už zhruba čtvrt hodiny před nehodou.
StB, jež měla vyšetřování na starosti, poměrně rychle dokázala vyloučit technickou závadu na stroji nebo poškození výbušninou. StB řešila i možný politický podkres. „Vyptávali se, kdo tam byl, jestli tam nebyli nějací ustašovci nebo nějaké protikomunistické živly,“ vypráví po letech jeden z přeživších cestujících Vlastimil Slezák.
Co se tedy stalo, nebylo příliš jasné – necelých pět let starý letoun, vedený zkušenou posádkou, by neměl mít problém s přistáním i ve ztížených podmínkách a jen s pomocí části navigačních přístrojů.
Vyšetřovatelé nakonec došli k závěru, že stroj z neznámých příčin postupně klesl hluboko pod povolenou letovou hladinu i pod výšku stanovenou v letových plánech. Samotné místo nárazu je zhruba o sto metrů níže, než přistávací dráha ruzyňského letiště.
Díky nálezu výškoměru se podařilo prokázat, že přístroj byl nastaven správně. Podle výpovědi přeživších i svědků si posádka svůj omyl na poslední chvíli uvědomila, neboť pár vteřin před nárazem prudce zvýšili otáčky motorů. Těžký stroj už však nedokázal zareagovat dostatečně rychle.
|
Jugoslávské letadlo prý sestřelili Češi
Do kokpitu už doběhnout nestihl
Jeden z cestujících však údajně blížící se problémy rozpoznal už několik vteřin před nárazem. Zkušený pracovník ruzyňského letiště Vladimír Velich dříve než samotní piloti i ostatní cestující pochopil, že letadlo se odchýlilo z kurzu.
„Řekl mi, že to pilot vzal příliš prudce, a že je zvědav, jak mu to vyjde. To je jediné, co mi říkal. Když jsem se na něj podívala, měla jsem dojem, že má strach,“ uvedla Libuše Velichová, jejíž muž během nehody zemřel.
Dle Velichové měl vyrazit varovat posádku, do kokpitu už však doběhnout nestihl. Odpoutal se a vstal, letoun však vzápětí narazil do země.
Tajemným byl dlouhou dobu let i pro samotné obyvatele Československa, jelikož tehdejší tisk byl, zejména kvůli utajování ze strany vyšetřovatelů, na jakékoli informace skoupý. Soustředil se hlavně na průběh zásahu, což dalo vzniknout spoustě konspiračních teorií, například o záměně ranveje za osvětlenou suchdolskou silnici. Objevily se i spekulace o špatném technickém stavu letadla či alkoholem posilněné posádce v kokpitu.
Nová teorie díky simulaci
Jen před pár lety si letecký nadšenec postavil v Liberci plnohodnotný letecký simulátor z kabiny vyřazeného letounu DC-9. A právě simulace nejhorší nehody v Československu byla jedním pokusů, které na něm jeden z jeho tvůrců Jindřich Machalínek absolvoval.
Letoun McDonnell Douglas DC-9-32
Výrobce: McDonnell Douglas
Varianta series 30 byla o necelých pět metrů prodlouženou variantou stroje DC-9 z poloviny šedesátých let určeného pro krátké a střední tratě. Vznikla v roce 1967 jako odpověď na konkurenční Boeing 737.
Úzkotrupé stroje měly, díky prodlouženým křídlům a dvojici výkonnějších motorů umístěných na zádi letadla, vyšší maximální vzletovou hmotnost (MTOW) a uvezly i více cestujících. Další úpravy zahrnovaly například jiné řešení náběžných hran, což zlepšilo výkon při vzletu i přistání letounu – i přes vyšší hmotnost stačila kratší dráha.
Podtypy série 30 se od sebe už příliš nelišily – hlavními rozdíly byl výkon, dolet nebo maximální vzletová hmotnost. Varianta 32 měla oproti předchozí označené 31 o pět tisíc kilogramů vyšší MTOW a mohla být dodána například i jako čistě nákladní nebo kombinovaná.
Žádný ze strojů DC-9-32 už dnes není v pravidelném provozu, zhruba dvě desítky strojů série 30 však létají dodnes.
Jeden stroj, přesněji jeho část, je k vidění i v České republice. Odříznutý kokpit letounu DC-9-31 imatrikulace N1332U z roku 1969 dříve provozovaný Northwest Airlines dnes slouží jako letecký simulátor v Liberci.
„Myslím, že nechali zapnutého autopilota, který pokračoval v klesání,“ uvažuje Machalínek s tím, že nejspíš byli zmatení a zahlcení kvůli změnám v přistávací dráze na poslední chvíli, nefunkčním naváděcím systémům i špatnému počasí.
Toho, že letoun klesl příliš, si tak dle Machalínka všimli, až když bylo pozdě. „Těsně předtím, než dopadlo, vzal pilot řízení do rukou, ale už byl moc nízko,“ uzavřel.