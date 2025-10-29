Před 50 lety spadlo letadlo v pražském Suchdole. Zásah záchranářů připomněl seriál

Ve čtvrtek 30. října uplyne 50 let od nejhorší letecké nehody v Československu. Tehdy se v pražském Suchdole zřítil letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě. Proč se nehoda, kterou popisuje i poslední díl seriálu Sanitka, stala, se však dosud nepodařilo zcela objasnit.
Trosky letadla YU-AJO po nehodě na Suchdole. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Jeden z podvozků havarovaného letadla skončil v chatě v zahrádkářské kolonii.
Mělo jít o zcela poklidný charterový let jugoslávských aerolinek Inex Adria Aviopromet, kterým se z letoviska Tivat v zálivu Boka Kotorska v dnešní Černé Hoře z dovolené vraceli čeští turisté. Cestu letounu Douglas DC-9 se 115 cestujícími na palubě mělo jen trochu zkomplikovat nevlídné počasí v okolí pražského letiště.

Data o havárii

Datum: 30. října 1975
Mimořádná událost: chyba pilota a řízený let do terénu
Letoun: Douglas DC-9
Registrace: YU-AJO
Číslo letu: JP450
Operátor: Inex Adria Aviopromet
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 120 / 41 / 79

Hlavní město pokrývala hustá podzimní mlha, na letišti tehdy navíc nefungoval přesný naváděcí systém, jehož úkolem je letoun nasměrovat na dráhu – jak směrově, tak výškově.

Pravděpodobná poloha letadla YU-AJO těsně před nárazem do terénu. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Posádka se také až na poslední chvíli dozvídá, že kvůli uzavření dráhy 31 nebude přistávat od jihu, ale z východu na dráhu 24. Dispečer sice nabízí vyčkat nebo přesměrovat let na jiné letiště, piloti se však rozhodují pro přistání v Praze.

Tma, prach a trhání plechů

Letoun tedy přelétá nad Prahou a otáčí se, během čehož se vychyluje z dráhy. Dezorientovaní piloti neznají přesnou polohu, stále však směřují k přistání na Ruzyni. Problémy však nastávají v momentě, kdy jugoslávský stroj přelétá koryto Vltavy na severním okraji Prahy směrem k chatové osadě v Suchdole.

Letoun Douglas DC-9 se během nehody zcela rozpadl a trosky zůstaly rozeseté na velké ploše. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

„Směřoval těsně pod horizont, tedy asi do tří čtvrtin svahu. Řekl jsem si, že už to nemůže vybrat,“ nechal se později slyšet kapitán Zdeněk Č., který letoun viděl z lodi v údolí. Z mlhy před piloty se vynořuje skalní ostroh nad řekou a za okny cestujících se objevují vrcholky stromů.

Do nich a následně i do jedné ze zděných chat vzápětí naráží hlavní podvozek stroje a letoun prudce dopadá na zem. „Dotkli jsme se něčeho levým křídlem a těsně poté i trupem. Zhasla světla, silně se zaprášilo a cítila jsem, jak se kolem mě omotávají plechy,“ vypověděla později letuška Taťána Riavec.

Hluk a přízračné ticho

Trup se postupně rozpadl, po prvním nárazu se ještě dvakrát odrazil a setrvačností klouzal dál zahrádkářskou kolonií. Největší zbývající část trupu se zastavila až po několika stech metrech, v těsném sousedství třípatrové vily u ulice Na Rybářce, zhruba osm kilometrů od prahu dráhy ruzyňského letiště.

Jeden z vyšetřovatelů zkoumá trosky jednoho z křídel letadla DC-9 po nehodě na Suchdole. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Od místa prvního nárazu se podle závěrečné zprávy táhl 360 metrů dlouhý, takřka nepřetržitý pás trosek letadla i několika domů, místy až třicet metrů široký. Síla nárazu větší kusy trosek vymrštila ještě více – o kus dál ležel pravý motor, odlomené křídlo či podvozek. Část hlavního podvozku později vyšetřovatelé našli i uvnitř jedné z pobořených chat.

Jednou z prvních na místě nehody byla Alena Antonyová, jež v té době bydlela jen pár kroků od místa nehody. Stejně jako několik dalších lidí z okolí, jež se k troskám letounu dostali jako první, byla svědkem scény, na kterou nikdy nezapomene. Účastníci se později shodli, že jindy zastrčený kout Prahy připomínal bitevní pole.

Na obrovské ploše našli pokroucené plechy, rozházená zavazadla, ale i desítky těl. Antonyová později vzpomínala, že hluk způsobený pádem letadla a borcením konstrukce i domů vystřídalo až přízračné ticho. „Pak začal – a to bylo to nejhorší, co si budu pamatovat navždy – nářek a pláč lidí, kteří tu katastrofu přežili,“ vyprávěla i po letech otřesená v dokumentu České televize z cyklu Osudové okamžiky.

Část hlavního podvozku skončila uvnitř pobořené chaty v zahrádkářské kolonii. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

„Mezi troskami pobíhala letuška a chtěla po nás přikrývky a studenou vodu. V té době se několik lidí teprve začalo probouzet ze šoku,“ vzpomínal na situaci na místě tragické nehody další ze svědků Eduard Vacek.

Nehoda v kategorii zázraků

Přiběhnuvší místní nehodu letadla nahlásili a do příjezdu sanitek se sami snažili poskytnout zraněným pomoc. „Přestanete myslet na strach nebo na to, že je před vámi krev, a snažíte se lidem pomoci,“ vysvětluje Antonyová.

Stroj se prořítil zahrádkářskou kolonií. Další oběti na životech nepřibyly jen díky sychravému počasí. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

„Z trosek jsme pomohli vyprostit čtyři cestující, pamatuji si, že jsem pomáhal vyprostit cestujícího, který byl zavalen dalšími troskami. Podal jsem mu ruku a sám vylezl, ale upozornil nás, že další jsou na tom hůře,“ popsal první okamžiky montér Antonín N., který se tehdy s kolegy připravoval na opravu blízkého vedení vysokého napětí.

„Při vyprošťování jsme trhali sedačky a přeřezávali poutací popruhy. Kolik přesně lidí jsem vyprostil, si nepamatuji,“ dodal.

Pamětníci se shodují, že všude se válela sedadla a papíry. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Dle závěrečné zprávy Státní bezpečnosti, jež měla vyšetřování nehody na starosti, hned na místě zemřelo 75 lidí ze 120 na palubě, další čtyři pak až po převozu do nemocnic. Mluvit však jde i o štěstí – díky špatnému počasí byla chatová osada prázdná a pád letadla si nevyžádal oběti na zemi.

Nehodu přežilo 41 lidí – čtyřicet cestujících a letuška. „Vrak letadla byl tak roztříštěný, že přežití více než čtyřiceti osob lze zařadit do kategorie zázraků,“ napsal pilot a odborník na letecké nehody Ladislav Keller ve čtvrtém svazku knihy Nehody dopravních letadel v Československu.

„Pošlete všechno, co máte“

Svůj díl na tom odvedla i bezchybná práce záchranářů, jež si později vysloužili dokonce mezinárodní uznání. Masivní záchranná akce se rozběhla téměř okamžitě, ačkoli první zprávy hovořily jen o pádu malého sportovního letadla. Na místo se rozjely tři sanitní vozy z okolí.

Pád letadla zcela zničil i několik domů.

Závažnost celé situace se ale projevila záhy, když se éterem rozneslo volání první z posádek, které na místě dorazily během pár minut. „Pošlete sem všechno, co máte!“ zavolali tehdy zdravotníci na dispečink pražské záchranky.

Během patnácti minut od prvního hlášení na místo dorazily další téměř čtyři desítky sanitních vozů. Další zdravotníci z celé Prahy, kteří v té době nebyli ve službě, jezdili na místo nehody vlastními vozy nebo taxíky. Nezdráhali se ani zastavovat kolemjedoucí.

Plocha pokrytá troskami na délku měřila 360 metrů, šířka místy dosahovala třiceti. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

I přes náročnost situace si dokázali zasahující ke zraněným cestujícím stále zachovat lidský přístup. „Doktor, který se zabýval mým obličejem, se nade mnou sklonil a zeptal se: ‚Pomůže vám moje ruka?‘ Trpěl potom víc než já, protože jsem mu tu ruku strašně drtila,“ vzpomínala po letech jedna z cestujících, která nehodu přežila s těžkými zraněními.

Učebnicový zásah

Všechny zraněné se zdravotníkům podařilo nalézt, ošetřit a naložit do sanitek k odvozu do jedné z pražských nemocnic během třiceti pěti minut od prvního hlášení. Zhruba po čtyřiceti minutách už na místě nezůstal jediný.

Piloti se odchýlili od pokynů: místo předepsané dráhy letěli mnohem větším okruhem. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

„Vytvořili jsme si přehled a vybudovali jsme si na místě ošetřovnu, kam jsme stahovali zraněné,“ popisuje lékař Zdeněk Schwarz, jak vypadal zásah na místě. „Tam byl zkušený chirurg, který prováděl prvotní ošetření před převozem.“

Uznání si práce záchranářů zaslouží dodnes zejména s ohledem na fakt, že s katastrofami takového rozsahu před padesáti lety nikdo nepočítal a nikdo ze zdravotníků ani dispečerů na ně nebyl připravený. Proti jejich úsilí se stavěly i překážky – například nevhodná nosítka, která se do některých sanitek nevešla, nebo úzké suchdolské uličky a i tehdejší technika a vybavení. Vždyť nejmodernějším vozem ve výbavě pražských záchranářů byla dýchavičná Škoda 1203.

Masivní a dobře provedený zásah posloužil jako námět posledního dílu původního seriálu Sanitka, jenž vznikl jen devět let po nehodě. Filmařům se, dle očitých svědků, podařilo průběh záchranných prací zachytit realisticky.

Hromadné neštěstí v Praze? Jako skladiště mrtvol poslouží i led hokejového stadionu

Poblíž místa nehody v ulici Na Rybářce je dodnes je informační cedule.

Tragickou nehodu letounu, který se prořítil zahrádkářskou kolonií, dnes připomíná informační tabule, kterou nedaleko místa dopadu trosek nechala před deseti lety umístit městská část. Skutečný pomník obětem dodnes chybí, což místní stále vnímají jako dluh minulosti.

Náraz níže než dráha

Příčiny nehody se dosud nepovedlo dostatečně objasnit. Svůj díl na tom nesla hlavně porucha letových zapisovačů – záznam zvuků v kabině vinou nesprávných krátkých pásek končí už zhruba čtvrt hodiny před nehodou.

StB, jež měla vyšetřování na starosti, poměrně rychle dokázala vyloučit technickou závadu na stroji nebo poškození výbušninou. StB řešila i možný politický podkres. „Vyptávali se, kdo tam byl, jestli tam nebyli nějací ustašovci nebo nějaké protikomunistické živly,“ vypráví po letech jeden z přeživších cestujících Vlastimil Slezák.

Zničená přístrojová deska z letadla YU-AJO. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Co se tedy stalo, nebylo příliš jasné – necelých pět let starý letoun, vedený zkušenou posádkou, by neměl mít problém s přistáním i ve ztížených podmínkách a jen s pomocí části navigačních přístrojů.

Vyšetřovatelé nakonec došli k závěru, že stroj z neznámých příčin postupně klesl hluboko pod povolenou letovou hladinu i pod výšku stanovenou v letových plánech. Samotné místo nárazu je zhruba o sto metrů níže, než přistávací dráha ruzyňského letiště.

Výškoměr druhého pilota z letadla YU-AJO. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Díky nálezu výškoměru se podařilo prokázat, že přístroj byl nastaven správně. Podle výpovědi přeživších i svědků si posádka svůj omyl na poslední chvíli uvědomila, neboť pár vteřin před nárazem prudce zvýšili otáčky motorů. Těžký stroj už však nedokázal zareagovat dostatečně rychle.

Jugoslávské letadlo prý sestřelili Češi

Do kokpitu už doběhnout nestihl

Jeden z cestujících však údajně blížící se problémy rozpoznal už několik vteřin před nárazem. Zkušený pracovník ruzyňského letiště Vladimír Velich dříve než samotní piloti i ostatní cestující pochopil, že letadlo se odchýlilo z kurzu.

„Řekl mi, že to pilot vzal příliš prudce, a že je zvědav, jak mu to vyjde. To je jediné, co mi říkal. Když jsem se na něj podívala, měla jsem dojem, že má strach,“ uvedla Libuše Velichová, jejíž muž během nehody zemřel.

Dle Velichové měl vyrazit varovat posádku, do kokpitu už však doběhnout nestihl. Odpoutal se a vstal, letoun však vzápětí narazil do země.

Letecký pohled na místo nehody letadla YU-AJO. Šipky ukazují na důležité fragmenty. | foto: Národní archiv, Fond Úřadu pro civilní letectví - letecké nehody

Tajemným byl dlouhou dobu let i pro samotné obyvatele Československa, jelikož tehdejší tisk byl, zejména kvůli utajování ze strany vyšetřovatelů, na jakékoli informace skoupý. Soustředil se hlavně na průběh zásahu, což dalo vzniknout spoustě konspiračních teorií, například o záměně ranveje za osvětlenou suchdolskou silnici. Objevily se i spekulace o špatném technickém stavu letadla či alkoholem posilněné posádce v kokpitu.

Nová teorie díky simulaci

Jen před pár lety si letecký nadšenec postavil v Liberci plnohodnotný letecký simulátor z kabiny vyřazeného letounu DC-9. A právě simulace nejhorší nehody v Československu byla jedním pokusů, které na něm jeden z jeho tvůrců Jindřich Machalínek absolvoval.

Letoun McDonnell Douglas DC-9-32

Výrobce: McDonnell Douglas
Výroba: 196x-197x 1967-1982
Počet vyrobených kusů: 662 kusů (série 30)
První zkušební let: srpen 1966
První let s cestujícími: únor 1967

Jugoslávský letoun imatrikulace YU-AJO na mezinárodním letišti v Düsseldorfu v červnu 1973, více než dva roky před nehodou. | foto: Udo K. Haafke, GFDL 1.2

Varianta series 30 byla o necelých pět metrů prodlouženou variantou stroje DC-9 z poloviny šedesátých let určeného pro krátké a střední tratě. Vznikla v roce 1967 jako odpověď na konkurenční Boeing 737.

Úzkotrupé stroje měly, díky prodlouženým křídlům a dvojici výkonnějších motorů umístěných na zádi letadla, vyšší maximální vzletovou hmotnost (MTOW) a uvezly i více cestujících. Další úpravy zahrnovaly například jiné řešení náběžných hran, což zlepšilo výkon při vzletu i přistání letounu – i přes vyšší hmotnost stačila kratší dráha.

Podtypy série 30 se od sebe už příliš nelišily – hlavními rozdíly byl výkon, dolet nebo maximální vzletová hmotnost. Varianta 32 měla oproti předchozí označené 31 o pět tisíc kilogramů vyšší MTOW a mohla být dodána například i jako čistě nákladní nebo kombinovaná.

Žádný ze strojů DC-9-32 už dnes není v pravidelném provozu, zhruba dvě desítky strojů série 30 však létají dodnes.

Jeden stroj, přesněji jeho část, je k vidění i v České republice. Odříznutý kokpit letounu DC-9-31 imatrikulace N1332U z roku 1969 dříve provozovaný Northwest Airlines dnes slouží jako letecký simulátor v Liberci.

„Myslím, že nechali zapnutého autopilota, který pokračoval v klesání,“ uvažuje Machalínek s tím, že nejspíš byli zmatení a zahlcení kvůli změnám v přistávací dráze na poslední chvíli, nefunkčním naváděcím systémům i špatnému počasí.

Toho, že letoun klesl příliš, si tak dle Machalínka všimli, až když bylo pozdě. „Těsně předtím, než dopadlo, vzal pilot řízení do rukou, ale už byl moc nízko,“ uzavřel.

Další letecké nehody

