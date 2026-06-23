Hlavní prázdniny mají vždy alespoň 62 dní. Ty letošní prodloužilo rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy o zkrácení školního roku a tím přibyly čtyři dny navíc.
Příští školní rok žádné dny navíc o letních prázdninách nenabídne. V roce 2028 prázdniny skončí s prvním zářijovým víkendem.
|2026
|sobota 27. 6. 2026 – pondělí 31. 8. 2026
|66 dnů volna
|2027
|čtvrtek 1. 7. 2027 – úterý 31. 8. 2027
|62 dnů volna
|2028
|sobota 1. 7. 2028 – neděle 3. 9. 2028
|65 dnů volna
|2029
|sobota 30. 6. 2029 – úterý 31. 8. 2029
|63 dnů volna
|2030
|sobota 29. 6. 2030 – středa 31. 8. 2030
|64 dnů volna
Letní prázdniny v okolních zemích
Termíny letních prázdnin nejsou všude stejné. V okolních zemích si školáci volno ve stejné době, tedy od 1. července do 31. srpna 2026, užijí v Polsku a na Slovensku. Naopak v Rakousku mají letní prázdniny ve dvou turnusech, rozdělených podle regionů. Ve Vídni a spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousko od 4. července do 6. září 2026. Ve zbytku země pak od 11. července do 13. září 2026.
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V Německu je prázdninové uspořádání ještě komplikovanější. Každá spolková země si totiž data prázdnin určuje samostatně. Liší se i jejich délka, většinou trvají šest až sedm týdnů, například v příhraničním Bavorsku začíná dětem volno 1. srpna a trvá do 15. září a ve vedlejším Sasku jsou letní prázdniny od 28. června do 8. srpna. V Braniborsku pak mají školáci volno od 24. července do 6. září 2025.
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Jedny z nejdelších prázdnin pak mají v Itálii – zpravidla začínají v první polovině června a končí v první polovině září. Termíny se mohou lišit podle regionu, konkrétní data můžou upravovat i jednotlivé školy. Také termíny letních prázdnin ve Španělsku se v jednotlivých autonomních společenstvích liší. Většinou začínají okolo posledního červnového víkendu a končí v první polovině září.
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Letní prázdniny v Řecku obvykle začínají koncem června a trvají až do začátku září. Ve školním roce 2025/2026 se očekává, že poslední vyučovací den bude kolem 26.–30. června 2026 a nový školní rok obvykle začne kolem 10.–14. září 2026. Přesný termín se liší podle typu školy a regionu.
Prázdniny ve školním roce 2026/2027
Po letních prázdninách čekají školáky v novém školním roce 2026/2027 podzimní prázdniny. Ty se letos spojí se státním svátkem 28. října, který připadá na středu, a budou ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026. Děti tak budou mít volno pět dní.
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V roce 2026 si školáci ještě užijí i vánoční prázdniny od středy 23. prosince 2026 do neděle 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027. Děti si tak užijí 12 dní volna.
Ředitelské volno
Ředitelé škol mohou během školního roku využít až pět dní volna ročně, a to z organizačních, technických či pedagogických důvodů, například kvůli školení pedagogů, haváriím nebo jiným mimořádným situacím. O vyhlášení ředitelského volna rozhoduje ředitel školy a v jednom školním roce může vyhlásit nejvýše pět takových dnů volna.
V roce 2027 odstartují školní volno jednodenní pololetní prázdniny, které připadají na pátek 29. ledna 2027. Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku dostanou žáci a studenti ve čtvrtek 28. ledna.
Na ně v některých okresech navážou jarní prázdniny. Trvají týden a jejich termíny se liší podle okresu sídla školy. Termín se v jednotlivých okresech vždy po roce o jeden týden posouvá. Každý rok však probíhají stejně – v šesti vlnách od začátku února do poloviny března.
|Termín
|Okresy / města
|1.– 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8.– 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. - 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. - 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Školáky pak ještě čekají velikonoční prázdniny ve čtvrtek 25. března. Spolu s Velkým pátkem (26. 3.) a Velikonočním pondělím (29. 3.) budou žáci a studenti mít pětidenní jarní pauzu.
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Vyučování ve druhém pololetí školního roku 2026/2027 skončí ve středu 30. června 2027. Hlavní letní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července a končí v úterý 31. srpna 2027. Školní rok 2027/2028 pak odstartuje ve středu 1. září 2027.
Kromě prázdnin přinesou příští školní rok dny volna i státní svátky:
- 28. září 2026 (pondělí): Den české státnosti
- 28. říjen 2026 (středa): Den vzniku samostatného státu (součást podzimního volna)
- 17. listopad 2026 (úterý): Den boje za svobodu a demokracii
- 26. března 2027 (pátek): Velký pátek
- 29. března 2027 (pondělí): Velikonoční pondělí
- 1. květen 2027 (sobota): Svátek práce
- 8. květen 2027 (sobota): Den vítězství