Letní prázdniny 2026: Školáci si užijí delší volno než loni

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Škola (ilustrační foto).

Škola (ilustrační foto). | foto:  Tomáš Krist, Lidové noviny

Žáci základních a středních škol i jejich učitelé a rodiče si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích pěti letech. Naposledy půjde děti do školy v pátek 26. června, kdy dostanou vysvědčení. Do lavic se školáci a studenti vrátí v úterý 1. září.

Hlavní prázdniny mají vždy alespoň 62 dní. Ty letošní prodloužilo rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy o zkrácení školního roku a tím přibyly čtyři dny navíc.

Příští školní rok žádné dny navíc o letních prázdninách nenabídne. V roce 2028 prázdniny skončí s prvním zářijovým víkendem.

Kdy začínají a kdy končí letní prázdniny
2026sobota 27. 6. 2026 – pondělí 31. 8. 202666 dnů volna
2027čtvrtek 1. 7. 2027 – úterý 31. 8. 202762 dnů volna
2028sobota 1. 7. 2028 – neděle 3. 9. 202865 dnů volna
2029sobota 30. 6. 2029 – úterý 31. 8. 202963 dnů volna
2030sobota 29. 6. 2030 – středa 31. 8. 203064 dnů volna

Letní prázdniny v okolních zemích

Termíny letních prázdnin nejsou všude stejné. V okolních zemích si školáci volno ve stejné době, tedy od 1. července do 31. srpna 2026, užijí v Polsku a na Slovensku. Naopak v Rakousku mají letní prázdniny ve dvou turnusech, rozdělených podle regionů. Ve Vídni a spolkových zemích Burgenland a Dolní Rakousko od 4. července do 6. září 2026. Ve zbytku země pak od 11. července do 13. září 2026.

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V Německu je prázdninové uspořádání ještě komplikovanější. Každá spolková země si totiž data prázdnin určuje samostatně. Liší se i jejich délka, většinou trvají šest až sedm týdnů, například v příhraničním Bavorsku začíná dětem volno 1. srpna a trvá do 15. září a ve vedlejším Sasku jsou letní prázdniny od 28. června do 8. srpna. V Braniborsku pak mají školáci volno od 24. července do 6. září 2025.

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Jedny z nejdelších prázdnin pak mají v Itálii – zpravidla začínají v první polovině června a končí v první polovině září. Termíny se mohou lišit podle regionu, konkrétní data můžou upravovat i jednotlivé školy. Také termíny letních prázdnin ve Španělsku se v jednotlivých autonomních společenstvích liší. Většinou začínají okolo posledního červnového víkendu a končí v první polovině září.

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Letní prázdniny v Řecku obvykle začínají koncem června a trvají až do začátku září. Ve školním roce 2025/2026 se očekává, že poslední vyučovací den bude kolem 26.–30. června 2026 a nový školní rok obvykle začne kolem 10.–14. září 2026. Přesný termín se liší podle typu školy a regionu.

Prázdniny ve školním roce 2026/2027

Po letních prázdninách čekají školáky v novém školním roce 2026/2027 podzimní prázdniny. Ty se letos spojí se státním svátkem 28. října, který připadá na středu, a budou ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října 2026. Děti tak budou mít volno pět dní.

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V roce 2026 si školáci ještě užijí i vánoční prázdniny od středy 23. prosince 2026 do neděle 3. ledna 2027. Poslední vyučování v kalendářním roce bude v úterý 22. prosince a znovu se školní brány otevřou v pondělí 4. ledna 2027. Děti si tak užijí 12 dní volna.

Ředitelské volno

Ředitelé škol mohou během školního roku využít až pět dní volna ročně, a to z organizačních, technických či pedagogických důvodů, například kvůli školení pedagogů, haváriím nebo jiným mimořádným situacím. O vyhlášení ředitelského volna rozhoduje ředitel školy a v jednom školním roce může vyhlásit nejvýše pět takových dnů volna.

V roce 2027 odstartují školní volno jednodenní pololetní prázdniny, které připadají na pátek 29. ledna 2027. Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku dostanou žáci a studenti ve čtvrtek 28. ledna.

Na ně v některých okresech navážou jarní prázdniny. Trvají týden a jejich termíny se liší podle okresu sídla školy. Termín se v jednotlivých okresech vždy po roce o jeden týden posouvá. Každý rok však probíhají stejně – v šesti vlnách od začátku února do poloviny března.

TermínOkresy / města
1.– 7. 2. 2027Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8.– 14. 2. 2027Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
15. - 21. 2. 2027Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
22. - 28. 2. 2027Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
1. – 7. 3. 2027Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
8. – 14. 3. 2027Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Školáky pak ještě čekají velikonoční prázdniny ve čtvrtek 25. března. Spolu s Velkým pátkem (26. 3.) a Velikonočním pondělím (29. 3.) budou žáci a studenti mít pětidenní jarní pauzu.

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Vyučování ve druhém pololetí školního roku 2026/2027 skončí ve středu 30. června 2027. Hlavní letní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července a končí v úterý 31. srpna 2027. Školní rok 2027/2028 pak odstartuje ve středu 1. září 2027.

Kromě prázdnin přinesou příští školní rok dny volna i státní svátky:

  • 28. září 2026 (pondělí): Den české státnosti
  • 28. říjen 2026 (středa): Den vzniku samostatného státu (součást podzimního volna)
  • 17. listopad 2026 (úterý): Den boje za svobodu a demokracii
  • 26. března 2027 (pátek): Velký pátek
  • 29. března 2027 (pondělí): Velikonoční pondělí
  • 1. květen 2027 (sobota): Svátek práce
  • 8. květen 2027 (sobota): Den vítězství
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