Přesný čas začátku astronomického léta vědci pro každý rok vypočítávají. Mezi jednotlivými roky jsou několikahodinové rozdíly. Většinou nastává letní slunovrat 21. června. Příští rok léto začne v pondělí 21. června 2027 v 16:10.
Výjimečně může nastat i 20. června. Poprvé od roku 1796 se tak stalo v roce 2020 a pak předloni, ve stejný den začne léto i v roce 2028 a to ve 22:00 a 2032. Velmi vzácně může slunovrat nastat také 19. nebo 22. června.
Důvodem měnícího se počátku léta je nepřesnost kalendářního roku, který trvá 365 dnů. Země totiž oběhne kolem Slunce za 365 dní, pět hodin a 49 minut. Nepřesnost v kalendáři vyrovnávají přestupné roky.
Není léto, jako léto a kdy začínají
Astronomické léto je období od letního slunovratu do podzimní rovnodennosti, která letos nastane 22. září.
Meteorologové pak rozlišují klimatologické léto, které trvá od 1. června do 31. srpna. Vegetační léto je roční doba, kdy jsou průměrné denní teploty vyšší než 15 stupňů Celsia. Závisí na nadmořské výšce.
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Oslava Slunce, voda, ohně a bylinky
Letní slunovrat je spojen i s řadou rituálů. Lidé odedávna uctívají Slunce, čímž mu chtějí vyjádřit úctu a radost z úrody a sklizně, připomíná web Kudyznudy.cz.
Letní slunovrat je v mnoha kulturách spojený s oslavami světla, ohně, přírody a plodnosti.
Léčivou sílu Slunce, která vrcholila v den slunovratu, si vážili v minulosti například Keltové. Tato moc byla pro ně spojována s uzdravující silou vody.
Podle keltských tradic se rovněž v noci v den letního slunovratu pálily na nejvyšších kopcích posvátné ohně. Oslavy provázely tance okolo ohňů, rozhazování uhlíků po polích pro zajištění dobré úrody a žehnání dobytku zapálenými bylinami.
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Koupání nahých dívek, bylinky a ohně. Moderní Slované si zopakovali obřad slunovratu
Podobně oslavovali slunovrat i staří Slované, pro ně byl letní slunovrat – Kupalo – vrcholným svátkem roku. Přiměřeně tomu ho také oslavovali: vili věnce z dubu a kapradí, věštili z bylin, pálili ohně a podstupovali rituální očistu ve vodě.
Tradičně se s tímto obdobím pojí svatojánská noc z 23. na 24. června, během které lidé zapalovali hranice, sbírali byliny, protože věřili, že v této době mají největší účinek, tancovali nebo uctívali vodní prameny. K některým rituálům se vrátili i v současné době.