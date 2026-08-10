Kardashianová provokuje v bikinách. Jsem díky ní šťastnější, říká Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a Kim Kardashianová už svůj vztah dávno neskrývají. Sedminásobný mistr světa formule 1 zveřejnil sérii fotografií, které ukazují jejich společné chvíle během letní pauzy v závodním kalendáři. A některé záběry jsou podstatně osobnější než ty, které dvojice sdílela dříve.
Na jednom z nich společně vyrážejí na procházku v Kalifornii, na další je podnikatelka zachycena se psem. Nechybí ani snímek z prostředí natáčení seriálu All’s Fair (Všechno je fér), kde se Kardashianová objevila společně s herečkou Glenn Closeovou. „Odpočívám, obnovuji síly, dobíjím energii,“ napsal Hamilton k sérii fotografií.
Na společné chvíle ostatně upozornila i samotná Kardashianová. Na sociálních sítích sdílela několik záběrů, na nichž se objevuje také Hamilton. Zamilovanou atmosféru pak vystřídaly fotografie, na kterých Kim pózuje v bikinách a sebevědomě ukazuje svou postavu.
Hamilton a Kardashianová byli v minulosti dlouho přátelé, jejich vztah se ale začal měnit v romantický začátkem letošního roku. O jejich lásce se začalo psát počátkem léta, kdy oba sdíleli první společné příspěvky na Instagramu a byli vyfoceni paparazzi například v Paříži a Tokiu.
Kardashianová letos také doprovodila svého partnera do Monaka na Velkou cenu F1. „Je úžasné, že Kim přijela a podpořila mě,“ řekl o ní tehdy Hamilton.
Ještě otevřenější byl o několik týdnů později během britské Grand Prix. Když se ho novináři zeptali, zda za jeho skvělou náladu může jeho přítelkyně, odpověděl: „Samozřejmě je to díky Kim, jsem díky ní mnohem šťastnější.“
V červenci spolu Kardashianová a Hamilton strávili společnou dovolenou u jezera, kde nechyběly ani její děti a Hamiltonův synovec a neteř. Pro Kardashianovou, která své děti dlouhodobě chrání před přílišnou pozorností veřejnosti, mělo být sportovcovo zapojení do rodinné dovolené významným krokem ve vztahu.
Kardashianová má s bývalým manželem, raperem Kanyem Westem, čtyři děti – North, Sainta, Chicago a Psalma. Právě s mladšími dětmi už Hamilton trávil čas také na jaře během společné cesty s Kim do Tokia.