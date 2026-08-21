Grilované lilky s paprikami
Budete potřebovat: 3 lilky, skleničku naložených červených paprik, 2 stroužky česneku, olivový olej, tymián, sůl a čerstvě mletý pepř
Postup: Lilky pokrájejte podélně na plátky, potřete olivovým olejem a grilujte z obou stran. Poté je vložte spolu s paprikami na plech vyložený pečícím papírem, pokapejte olivovým olejem, potřete česnekem a posypte tymiánem, solí a pepřem a pečte 30 minut. Podávejte teplé. Skvěle se hodí jako příloha k masu.
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Lilkové karbanátky
Budete potřebovat: 400 g lilku, 500 g mletého hovězího masa, 2 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, 200 g sýru feta, mořská sůl, pepř, bylinky na ochucení a olej na smažení.
Postup: Lilek nakrájejte na plátky, osolte a nechte vypotit. Po dvaceti minutách lilek otřete a nakrájejte. Potřete jej olivovým olejem a vložte do trouby a nechte zchladnout. Poté smíchejte s hovězím masem, česnekem, fetou, přidejte sůl, pepř a bylinky (například čerstvou petrželku či mátu), pořádně promíchejte a z těsta tvarujte malé karbanátky. Ty pak smažte na slunečnicovém oleji 4 - 5 minut z každé strany. Poté ještě můžete dopéct v troubě.
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Lilkový dip
Budete potřebovat: 4 velké lilky, kelímek řeckého jogurtu, 2 lžíce olivového oleje, 1 stroužek česneku, citrónovou šťávu
Postup: Lilky očistěte, propíchejte vidličkou, pokapejte trochou oleje a pečte v troubě na 200 stupňů tak 30 minut, než bude měkké. Poté je vyndejte a až trochu vychladnou, oloupejte je a lžící vydlabejte dužinu. V misce je rozmačkejte vidličkou, přidejte jogurt, olivový olej, česnek a citrónovou šťávu. Dochuťte solí. Můžete přidat i bylinky - ideální je koriandr.
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Lilková pomazánka
Připravuje se podobně jako dip
Budete potřebovat: 2 lilky, 1 rajče, 2 jarní cibulky, 2 stroužky česneku, nadrobno nakrájenou petrželku, olivový olej, citrónovou šťáva, mletý římský kmín, sůl a pepř
Postup: Lilky propíchejte vidličkou a na plechu pečte tak 25 minut, dokud nezměknou. Na plech dejte i rajče, ale vyndejte o chvilku dříve. Oloupejte jej a odstraňte z něj semena, dužinu pak nakrájejte na kostičky. Vychladlé lilky rozpůlte a vyjměte dužinu. Nakrájejte na kostky a spolu s rajčetem vložte do mixéru. Přidejte česnek, olivový olej a citrónovou šťávu a rozmixujte. Dochuťte solí, pepřem a špetkou mletého kmínu. Navrch nasypejte pokrájenou petrželku. Podávejte vychlazené s pečivem.
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Budete potřebovat: 2 velké lilky, 2 červené papriky, 8 jarních cibulek nebo 1 pórek, 4 lžíce oleje, 2 lžíce sojové omáčky, sůl a pepř
Postup: Do větší pánve vlijte olej, vložte na špalíky pokrájený lilek a deset minut ho za stálého otáčení zprudka opékejte. Přidejte papriky a špalíky jarní cibulka a opékejte asi dalších deset minut, než bude zelenina měkká. Přidejte sojovou omáčku a dvě lžíce vody a ještě chvíli duste. Podávejte s basmati rýží.