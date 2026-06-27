Lucie Bílá skončila na kapačkách. Kvůli extrémnímu vedru zrušila program

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  17:52aktualizováno  17:52
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Lucie Bílá

Lucie Bílá | foto: Anna Kovačič

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Lucie Bílá (25. března 2026)
Lucie Bílá
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Zpěvačka Lucie Bílá (60) musela zrušit vystoupení na Zámeckých slavnostech ve Šluknově. Kvůli vedru skončila v nemocnici na kapačkách. Své fanoušky vyzvala, aby na sebe dávali pozor.

„Moji milovaní… Dejte na sebe v tyto dny pozor… Mě extrémní vedro tak rozhodilo, že jsem skončila na kapačkách… Myslím na Vás... Opatrujte se… Bude zas dobře,“ napsala zpěvačka na sociálních sítích.

Extrémní teplo si u Lucie Bílé vybralo daň a skončila v péči lékařů. Pořadatelé slavností oznámili, že nakonec její vystoupení přesunují na rok 2027 a zbytek programu zůstává beze změny. Kvůli nepřítomnosti Bílé dokonce snížili vstupné.

luciebila

Moji milovaní … Dejte na sebe v tyto dny pozor…
Mě extrémní vedro tak rozhodilo, že jsem skončila na kapačkách …
Myslîm na Vás .. Opatrujte se … Bude zas dobře … ❤️❤️❤️

27. června 2026 v 17:02, příspěvek archivován: 27. června 2026 v 17:44
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„V souvislosti s nenadálou změnou programu letošních Zámeckých slavností, kdy ze závažných zdravotních důvodů nemůže vystoupit Lucie Bílá a její koncert byl po vzájemné dohodě přesunut na Zámecké slavnosti v roce 2027, přijalo vedení města Šluknov rozhodnutí upravit výši vstupného,“ stojí v prohlášení vedení města Šluknov.

„Věříme, že i přes tuto nečekanou změnu si letošní Zámecké slavnosti společně užijeme. Připraven je bohatý kulturní program, vystoupení dalších interpretů, doprovodné atrakce i občerstvení. Uděláme maximum pro to, aby si každý návštěvník odnesl příjemné zážitky,“ dodali zástupci města na Facebooku.

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