Madonna ztratila slavný kostým z festivalu Coachella, nabízí odměnu za nalezení

Vintage kousky oblečení, které se po koncertu ztratily, jsou pro Madonnu cenné zejména proto, že v nich na Coachelle vystoupila i před 20 lety. Píše o tom web stanice BBC.
„Není to jen oblečení, je součástí mé historie. Doufám a modlím se, že nějaká laskavá duše tyto předměty najde a kontaktuje můj tým,“ napsala Madonna na instagramu a dodala, že nabízí odměnu za jejich bezpečný návrat.
Policejní oddělení města Indio, poblíž něhož se festival každoročně koná, uvedlo, že oblečení a šperky byly naposledy spatřeny na golfovém vozíku v areálu festivalu v sobotu kolem 1:30 místního času (10:30 SELČ).
Podle policie nejsou důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že předměty byly záměrně ukradeny. Mohly však z golfového vozíku spadnout při převážení k autobusu, do kterého měly být naloženy.
Sedmašedesátiletá hudební ikona s 26letou Carpenterovou na festivalu společně zazpívaly Madonniny písně Vogue a Like A Prayer. Madonna rovněž poprvé zazpívala píseň ze svého nového alba Confessions II, které vyjde v červenci a naváže na její desku Confessions On A Dancefloor z roku 2005.
Madonna poslední album nazvané Madame X vydala v roce 2019. Confessions II bude její patnáctá deska.
Původní album Confessions On A Dancefloor je považováno za jedno z jejích nejlepších, podobného úspěchu dosáhlo Like a Prayer z roku 1989 a Ray of Light z roku 1998.