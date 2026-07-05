Madonna přiznala neshody s dcerou. Máma je šílená pedantka, tvrdí Lourdes

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  9:15aktualizováno  9:15
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Madonna se v novém rozhovoru otevřeně rozpovídala o rodinných traumatech, která ovlivnila vznik jejího alba Confessions II. Sedmašedesátiletá zpěvačka přiznala, že při psaní skladeb čerpala ze smrti svého bratra Christophera Cicconeho i nevlastní matky Joan, se kterou měla podle svých slov velmi komplikovaný vztah.
Lourdes a její máma Madonna
Madonna je další celebritou, která do společnosti ráda vyráží bok po boku se svou dcerou Lourdes Leonovou. Za fakt, že v poslední době legendární zpěvačka omládla, však můžou spíše radikální plastiky než společnost dcery.
Madonna a její dcera Lourdes Leonová v Paříži (29. září 2025)
Madonna a její dcera Lourdes Leonová v Paříži (29. září 2025)
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Zároveň naznačila, že hudba sehrála důležitou roli také v jejím vztahu s nejstarší dcerou Lourdes Leon. Madonna prozradila, že ji dcera sama oslovila s návrhem napsat společnou píseň, která měla pomoci urovnat jejich vztah. „Byl to opravdu důležitý okamžik a utvrdilo mě to v tom, že je správný čas to album nahrát,“ uvedla.

Její slova navazují na dřívější vyjádření Lourdes, která v roce 2021 popsala svou matku jako „šílenou pedantku posedlou kontrolou“ a uvedla, že si sama platila vysokou školu i svůj první byt, aby získala větší nezávislost.

„Mám pocit, že když vám rodiče něco platí, získávají tím nad vámi vliv. Moje máma je strašná pedantka a celý život kontrolovala každý můj krok. Hned po maturitě jsem se potřebovala úplně osamostatnit,“ řekla Lourdes v dřívějším rozhovoru.

Nové album má ale být i o zpěvaččině zesnulém bratrovi Christopherovi, který zemřel v roce 2024 po boji s rakovinou. V rozhovoru připomněla, že si byli dlouhá léta velmi blízcí a že je spojovala láska k tanci, díky níž společně překonávali náročné dětství.

Jejich vztah se ale na přelomu tisíciletí výrazně zhoršil. Christopher, který byl dříve její tanečník, kostymér i umělecký ředitel, později veřejně přiznal, že se cítil ve stínu slavnější sestry přehlížen a že kvůli její kariéře obětoval vlastní umělecké ambice. Spor vyvrcholil vydáním jeho autobiografické knihy Life with My Sister Madonna (v překladu Život s mou sestrou Madonnou), v níž zpěvačku ostře kritizoval.

Podle Madonny se všechny tyto osobní události a životní traumata promítly do vzniku nového alba. Místo útěku od bolestivých témat se je rozhodla zpracovat prostřednictvím hudby a proměnit je v příběhy, které podle ní dávají jejím písním skutečný význam.

„Je pro mě těžké napsat písničku o ničem. Musím vyprávět nějaký příběh. Tak jsem psala o spoustě rodinných traumat a pak jsme z toho začali dělat taneční hudbu,“ vysvětlila zpěvačka.

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