Zároveň naznačila, že hudba sehrála důležitou roli také v jejím vztahu s nejstarší dcerou Lourdes Leon. Madonna prozradila, že ji dcera sama oslovila s návrhem napsat společnou píseň, která měla pomoci urovnat jejich vztah. „Byl to opravdu důležitý okamžik a utvrdilo mě to v tom, že je správný čas to album nahrát,“ uvedla.
Její slova navazují na dřívější vyjádření Lourdes, která v roce 2021 popsala svou matku jako „šílenou pedantku posedlou kontrolou“ a uvedla, že si sama platila vysokou školu i svůj první byt, aby získala větší nezávislost.
„Mám pocit, že když vám rodiče něco platí, získávají tím nad vámi vliv. Moje máma je strašná pedantka a celý život kontrolovala každý můj krok. Hned po maturitě jsem se potřebovala úplně osamostatnit,“ řekla Lourdes v dřívějším rozhovoru.
Nové album má ale být i o zpěvaččině zesnulém bratrovi Christopherovi, který zemřel v roce 2024 po boji s rakovinou. V rozhovoru připomněla, že si byli dlouhá léta velmi blízcí a že je spojovala láska k tanci, díky níž společně překonávali náročné dětství.
Jejich vztah se ale na přelomu tisíciletí výrazně zhoršil. Christopher, který byl dříve její tanečník, kostymér i umělecký ředitel, později veřejně přiznal, že se cítil ve stínu slavnější sestry přehlížen a že kvůli její kariéře obětoval vlastní umělecké ambice. Spor vyvrcholil vydáním jeho autobiografické knihy Life with My Sister Madonna (v překladu Život s mou sestrou Madonnou), v níž zpěvačku ostře kritizoval.
Podle Madonny se všechny tyto osobní události a životní traumata promítly do vzniku nového alba. Místo útěku od bolestivých témat se je rozhodla zpracovat prostřednictvím hudby a proměnit je v příběhy, které podle ní dávají jejím písním skutečný význam.
„Je pro mě těžké napsat písničku o ničem. Musím vyprávět nějaký příběh. Tak jsem psala o spoustě rodinných traumat a pak jsme z toho začali dělat taneční hudbu,“ vysvětlila zpěvačka.