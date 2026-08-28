Mahulena Bočanová ukázala 20 let staré foto ze StarDance. Měsíc nebudu žrát, píše

  9:12aktualizováno  9:12
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Mahulena Bočanová se po dvaceti letech podívala do archivu a nestačila se divit. Na Instagramu zveřejnila fotografii z první řady StarDance, na které pózuje v odvážném žlutém kostýmu. Dnes už se nad svými tehdejšími obavami směje. Tehdy ale měla o outfitu jasno: byl podle ní příliš žlutý a krátký.
Herečka Mahulena Bočanová zavzpomínala na Instagramu na svou účast ve StarDance 2006. (srpen 2026)
Herečka Mahulena Bočanová zavzpomínala na Instagramu na svou účast ve StarDance 2006. (srpen 2026)
Mahulena Bočanová a Jaroslav Kuneš ve StarDance I (2006)
Mahulena Bočanová v jednom z pohádkových výtvorů Hany Kopecké v první řadě pořadu.
56 fotografií

Mahulena Bočanová se vrátila o dvě desetiletí zpátky. Herečka vytáhla archivní fotografii z úplně první řady taneční soutěže StarDance a zveřejnila ji ve svých Instastories. Snímek vznikl v roce 2006, kdy se tehdy devětatřicetiletá Bočanová představila na parketu po boku profesionálního tanečníka Jaroslava Kuneše.

Na fotografii má herečka výrazný žlutý taneční kostým, který odhaluje část břicha i nohy. Přestože dnes může snímek působit jako příjemná vzpomínka na začátky populární soutěže, Bočanová si při jeho pohledu vybavila především vlastní tehdejší nejistotu.

„Děkuji za foto. Nebudu měsíc žrát! StarDance 1. ročník a přesně si pamatuju, že jsem ten kostým nechtěla, že je to hnusná žlutá a moc krátký a že si to nemůžu dovolit! To je neuvěřitelný, jak jsme všechny stejný a jak nám někdy hrabe!“ napsala k fotografii.

Herečka Mahulena Bočanová zavzpomínala na Instagramu na svou účast ve StarDance...

S odstupem dvaceti let tak herečka na svou tehdejší sebekritiku nahlíží s humorem. Zatímco sama měla pocit, že kostým není dostatečně lichotivý a příliš odhaluje, dnešní pohled na fotografii jí připomněl, jak přísné dokážou být ženy samy k sobě.

Cesta soutěží pro Bočanovou a Kuneše skončila předčasně. Šestý večer dvojice z taneční show odstoupila kvůli zranění tanečníka. Na StarDance však Bočanová nezanevřela a v roce 2007 usedla do poroty druhé řady, kde hodnotila nové soutěžní páry.

StarDance se na obrazovky vrátí letos na podzim. Čtrnáctá řada odstartuje v sobotu 10. října 2026 a diváci se mohou těšit na deset známých osobností, které se pokusí protančit až do finále plánovaného na 12. prosince.

Na parketu se objeví například Vojtěch Dyk, Marta Jandová, Petra Nesvačilová, Sara Sandeva, Radek Štěpánek, Tomáš Matonoha, Tomáš Polák, Tomas Sean Pšenička, Luciana Tomášová a kaskadérka Hanka Dvorská.

Zajímavostí letošní řady je také návrat zkušeného tanečníka Michala Kurtiše, který už soutěž v minulosti vyhrál s Annou Polívkovou a do finále se dostal také s Anetou Langerovou. Tentokrát bude jeho partnerkou Hanka Dvorská. Přípravy nové řady už jsou v plném proudu a soutěžní páry se pilně připravují na první večer.

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