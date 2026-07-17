Mahulena Bočanová se na svém Instagramu pochlubila vzácným snímkem z archivu. Ve stories sdílela společnou fotografii s Martinem Zounarem, k níž připsala: „Trošku archiv“ a doplnila ji poznámkou, že jde o fotografii z maturitního plesu v roce 1985.
Dlouholeté přátelství Bočanové a Zounara nezačalo až před kamerami. Seznámili se už během studií na Pražské konzervatoři, kde několik let seděli vedle sebe v lavici a hráli spolu i ve školních představeních. Herečka o Zounarovi opakovaně mluví jako o jednom ze svých nejbližších celoživotních přátel.
„Martin je můj největší kamarád od patnácti let. Seděli jsme spolu šest let ve škole v lavici a už na konzervatoři jsme spolu hráli v páru,“ uvedla Bočanová v rozhovoru pro TV Nova.
Jejich přátelství se později přeneslo i na televizní obrazovky. Poprvé spolu stanuli před kamerou před čtyřiceti lety, kdy si zahráli vysokoškoláky v seriálu Bylo nás šest. Společně se pravidelně objevují v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde Mahulena Bočanová ztvárňuje ředitelku nemocnice Darinu a Martin Zounar lékaře Boba Švarce. Díky dlouholeté vzájemné důvěře a stejnému smyslu pro humor patří jejich společné scény mezi divácky nejoblíbenější.
Ačkoli mezi fanoušky občas zaznívají přání, aby tvořili pár i ve skutečném životě, oba herci opakovaně vysvětlili, že jejich vztah je čistě přátelský. Zounar sice Bočanovou označil za svou „celoživotní lásku“, vždy ale zdůraznil, že tím myslí výjimečné přátelství a vzájemnou blízkost, nikoli partnerský vztah. Bočanová zase říká, že se mají „hluboce rádi“ a jejich přátelství už se za ta léta stalo součástí jejich životů.
„Martin do mě byl zamilovaný, já do něj taky, ale nám se to vždycky míjelo. Už se nevezmeme, ale když ho jeho partnerka Kateřina vyhodí, zůstane u mě,“ prozradila kdysi pro Expres.cz herečka.
Mahulena Bočanová byla v minulosti provdaná za podnikatele Viktora Mráze. Z manželství má dceru Marinu. Po rozvodu si své soukromí pečlivě střeží, v loňském rozhovoru pro iDNES.cz však udělala výjimku a promluvila o svém staronovém příteli Petrovi Hanákovi.
Martin Zounar je otcem dcery Claudie, kterou má ze vztahu s filmovou producentkou Simonou Brdičkovou. Od roku 2020 tvoří herec pár s psycholožkou Kateřinou Kantovou, se kterou se seznámil díky svým psům. Dvojice je zasnoubená a přestože svatbu několikrát odložila, nadále spolu spokojeně žije.