Kdybych musel přelouskat jen o chlup delší text bez velkých písmen, nejspíš by mě začala bolet hlava. Jako čtenář velká písmena na začátku vět, ve jménech lidí a míst a tak podobně opravdu potřebuji. Vlastní obsah textu na Wired mě ale zaujal, to zas ano. Sám si psaní výlučně minuskulemi spojuji ze všeho nejvíc se statusy mladých dívek. Kromě pro mě neobvyklé typografie v nich obvykle popisují nějaké své složité vnitřní stavy.
Věty často působí mnohoznačně. Pro muže by bylo složité pochopit jejich význam, i kdyby v textu velká písmena byla. Na holčičí stopě v případě minuskulí asi opravdu něco bude.
Podle Tiffany Ng se dá současný vzestup užívání malých písmen na internetu vystopovat do roku 2010 k dodnes existujícímu blogovacímu nástroji Tumblr. Praxe pochází z jeho feministických zákoutí, například na dnes už prý pro ženy kultovním účtu justgirlythings, česky jenholčičívěci. Autorka jiného současného blogu pro ženy a dívky internet princess Rayne Fisher-Quann psaní minuskulemi dále objasnila.
Malá písmenka podle ní neutralizují dojem domýšlivosti nebo sebestřednosti, když člověk píše sám o sobě. Jejich používání má předejít kritice. Rayne Fisher-Quann se sama nepříliš překvapivě uváděla jako rayne fisher-quann. Na svém webu momentálně využívajícím předplatitelský nástroj Substack už okolo roku 2025 výlučné používání minuskulí z velké části opustila.
Vliv indického písma
Výlučně malými písmeny napsala svou básnickou sbírku milk and honey indicko-kanadská básnířka Rupi Kaur. Titul česky znamená mléko a med. U nás knížka vyšla v překladu Petra Teichmana s velkým M na začátku. Autorka měla k používání minuskulí ještě jeden důvod. Její mateřský jazyk je paňdžábština. Zapisuje se různými písmy. Básnířka se ale učila gurmukhí. V něm rozlišení na velká a malá písmena chybí.
Styl Rupi Kaur se označuje jako instapoezie. Název pochází ze sociální sítě, na které své básně zveřejňovala. Opět se má zabývat tématem ženskosti. Výlučné používání minuskulí může mít i další významy.
V časech už zaniklého mikroblogovacího systému Twitter mohlo znamenat pohrdání establishmentem. Malými písmeny psali příznivci levice, kteří chtěli zničit kapitalizmus. Význam byl podobný jako u holčičích blogů. Šlo o výraz skromnosti a snahu vzdálit se vlastnímu textu.
Výhradní používání minuskulí podle některých souvisí s generačními rozdíly. Velká písmena na začátku vět a jmen píšou jen boomeři. Při bližším zkoumání se ale zrovna tahle teorie ukazuje jako lichá. Psaní výlučně manuskulemi je totiž prokazatelně starší než holčičí a feministické blogy z doby před patnácti lety i flamewary na Twitteru.
Formátování kódu
Velký propagátor malých písmen je totiž třiaosmdesátiletý počítačový vědec Ken Thompson. Je známý vynálezem programovacího jazyka B. Vyvinul se z něj jeden z dnes nejpoužívanějších jazyků C. Thompson také navrhl operační systém UNIX, ze kterého opět čerpá hromada systémů dneška. V časech Thompsonových začátků nebylo na rozlišování velkých a malých písmen dostatek paměti.
Počítače podporovaly jen 64 znaků. Staré programovací jazyky typu COBOLu si proto vystačily jen s majuskulemi. Nástup Unixu a C to změnily. Ze správné volby malých a velkých písmen se stala slušnost.
Usnadňuje totiž čtení strojového kódu lidským čtenářům. I dnešní programátoři jsou schopní se kvůli formátování svých výtvorů servat na nože. V počátcích internetu byly majuskule vyhrazené pro znázornění křiku.
Když jste někomu napsali „JDI DO HÁJE!“, bylo to od vás ostřejší než „Jdi do háje!“. Tento význam do značné míry stále přetrvává. Důvody k používání minuskulí ovšem mohou být i daleko prozaičtější.
Šetření prstů
„Hele, asi z lenosti,“ shrnul ho uživatel Bluesky vystupující pod přezdívkou Nesnáším lidi. „Jednak teda v neformální komunikaci píšu tak, jak mluvím, tj. nespisovně. Vždycky mi trhalo oči, když kamarád, co mluvil jak Tatar, psal škrobený spisovný SMSky, jak kdyby to psal nějakej úředník.“
Hele asi z lenosti. Jednak teda v neformální komunikaci píšu tak, jak mluvím, tj. nespisovně. Vždycky mi trhalo oči, když kamarád, co mluvil jak tatar, psal škrobený spisovný SMSky jak kdyby to psal nějakej úředník. 1/2— Nesnášim lidi (@czynik.eurosky.social) 18. října 2026 v 10:35
Malými písmeny píše spousta lidí ve všelijakých komunikačních aplikacích. Je to totiž rychlé. Potvrdil mi to ostatně i podcaster a kreativní konzultant Tomáš Sobel.
„Nedělám to vždycky,“ napsal opět na Bluesky. „V 99 % je to úspora pohybů prsty na klávesnici a obvykle v navazující konverzaci.“
Nedělám to vždycky. V 99% je to úspora pohybů prsty na klávesnici a obvykle v navazující konverzaci Přijde mi to něco jako polračující debata s menší formálností. Mobil mi dělá tečky a velký písmena sám, na počítači to zapnutý ale nemám. To může být podle mě taky důvod. Teď píšu z mobilu.— Tomáš Sobel (@sobeltomas.bsky.social) 18. října 2026 v 13:14
Na internetu se dají potkat i další podobné jevy. Mnoho mluvčích češtiny kdysi schválně nepoužívalo háčky a čárky. Dnes už jsou poměrně vzácní. Pořád na ně ale narazíte. Zastánci subkultury EMO z druhé poloviny nultých let NáHodnĚ stŘÍdaLi minuskule a majuskule.
Mělo to znamenat, že omylem mačkají Shift či Caps Lock. Dnes se tento způsob psaní občas používá k posměšnému napodobování dezolátů a voličů hnutí ANO. Osobně mi přijde nejlepší dodržovat standardní způsob psaní. Uznávám ale, že všelijaké odchylky dodávají webu na pestrosti.