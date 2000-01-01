náhledy
Hliník, který se odstěhoval do Humpolce, mrzutý Kroupa i snaživý Hujer pokoušející se zavděčit učiteli švestičkami ze zahrádky. Kdo by neznal komedii o zaměstnancích strojírenského podniku, kteří musí kvůli maturitě znovu usednout do školních lavic. Od premiéry legendárního snímku Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero! uplynulo 8. října již 50 let. Kultovní film plný nezapomenutelných hlášek si připomeňte v naší galerii.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Václav Lohniský ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
„Ty podáváš pero, já podávám tabulky." Večerní studenti Tuček (Ladislav Smoljak) a Šlajs (Zdeněk Svěrák) to měli v populární komedii „Marečku, podejte mi pero!“ (1976) dobře rozdělené.
Autor: Filmové studio Barrandov
Marečku, podejte mi pero! (1976). Hrdina objeví na lavici nápis Kroupa je vůl. Větu zakryje penálem a pak nenápadně dopíše za jméno Kroupa „ml.“.
Autor: Pressdata
Žáci Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak si užívají hodinu fyziky.
Autor: Pressdata
Ladislav Smoljak, Jiří Lír, Jiří Sovák, Zdeněk Svěrák a Václav Lohniský ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jednu z nejznámějších hlášek filmu najdeme ve scéně, kde se Hujer během návštěvy rumunské delegace snaží udržet nablízku svému nadřízenému Kroupovi. Ten ho okřikne: „Hujere, jděte si po svejch!“, což tlumočník přeloží jako: „Hujer, metelesku blesku!“
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jiří Hálek, Jaroslava Obermaierová, Josef Abrhám a Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Nejslavnější spoluprací Jiřího Sováka a jeho syna Jiřího Schmitzera byl film „Marečku, podejte mi pero!“ (1976).
Autor: Filmové studio Barrandov
Viktor Hujer - „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: Filmové studio Barrandov
Vladimír Hrabánek, Milena Dvorská a Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jiří Schmitzer a Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Míla Myslíková a Jiří Schmitzer ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Z filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: Filmové studio Barrandov
František Kovářík a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi pero! (1976)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Jiří Sovák, Zdeněk Srstka a Josef Kemr ve filmu „Marečku, podejte mi pero!" (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Iva Janžurová a Jiří Sovák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!" (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: Bontonfilm
Jiří Sovák, Gabriela Osvaldová, Jiří Schmitzer, Taťjana Medvecká ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ (1976)
Autor: © Filmové studio Barrandov