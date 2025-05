„Markův odchod. Dnes se s vámi musím podělit o tu nejtěžší zprávu. Marek Sybal již není mezi námi. Prosím, není třeba nám psát a volat. Pokud jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte na něj, jak uznáte sami za vhodné. My bohužel nemáme kapacitu na tyto zprávy odpovídat,“ informoval o odchodu svého bratra na Facebooku Daniel Sybal.

Rodina se rozhodla zveřejnit informaci na sociálních sítích proto, že Sybal měl domluvené pracovní zakázky, mimo jiné i focení několika svateb.

„Je třeba, aby se to ke všem dostalo a mohli jste si najít včas náhradu. Pokud jste s ním měli cokoliv dohodnutého nebo někoho takového znáte, obraťte se prosím na mě. Jakmile to bude možné, vaše požadavky budu postupně zpracovávat. Děkujeme za pochopení a respektování klidu naší rodiny, která utrpěla nenahraditelnou ztrátu,“ dodal Daniel Sybal.

Pro svého dlouholetého kamaráda truchlí na sociálních sítích jeho přátelé, mezi které patřila například i moderátorka Nikol Moravcová.

„Asi není lepšího dne než svátku lásky na rozloučení s naším milovaným kamarádem, fotografem Markem Sybalem. Za těch deset let našeho přátelství nechyběl u žádného mého životního milníku a dokumentoval štěstí a zamilovanost ostatním s takovým citem, že se dalo jen těžko uvěřit, co se mu odehrávalo v hlavě, když nás občas nechal do ní nahlídnout,“ píše na Instagramu.

„Byl to neuvěřitelně empatický, talentovaný a skromný kluk, který zůstane navždy v našich srdcích a vzpomínkách prostřednictvím fotek, které na nás shlíží jeho očima za objektivem. Tolik fotek od tebe a tak málo s tebou! Mrzí mě, že už neuvidíš naší dceru Violku růst a že jsem tě nestihla ještě jednou obejmout a jako vždy ti připomenout, že bude líp. Ale tobě už teď doufám je,“ pokračuje influencerka.

„Díky za všechno, co jsi pro nás udělal! Nikdy na tebe nezapomeneme, Marku,“ dodala Moravcová, která ve Stories sdílela mnoho fotek zachycujících zásadní životní okamžiky s partnerem i dcerou, které fotil právě Sybal.

Zpráva o úmrtí fotografa zaskočila i manželka herce Davida Gránského, Nikolu. „Marečku. Je nám to strašně líto,“ napsala na svém Instagramu.

Moravcová později v odpovědích na četné dotazy svých sledujících upřesnila, že příčinu nečekaného odchodu kamaráda v současnosti nezná. Sybal v minulosti uvedl, že trpí bipolární afektivní poruchou, co však stálo za jeho náhlým úmrtím, není zatím jasné.