Nedávno mi zemřel táta, nemám chuť juchat, říká čerstvý čtyřicátník Ztracený

„Žádná oslava nebude. Nebo aspoň o ní nevím. Ale nemám to v plánu z několika důvodů. Zaprvé to necítím, za druhé jsem se rozhodl, že nebudu slavit ve stylu: teď všichni půjdeme a budeme se bavit, ale že to budu dělat celý rok, 365 dní. Když bude nějaký fajn koncert, tak po koncertě nebo s fanoušky na koncertě. A možná mě uvidíte slavit i na Mikuláše ještě moje narozeniny,“ řekl zpěvák pro iDNES.cz.

„Neplánuji nic velkého, možná i proto, že to není tak dlouho, co mi zemřel táta a nemám chuť ještě nějak hodně juchat a možná by mi tam moc chyběl. Takže i to může být ten důvod. Každopádně nebráním se vůbec ničemu dobrému, drinku s někým. Dneska tady byla spousta kamarádů a udělali mi hroznou radost,“ prozradil Ztracený na Rádiu Implus.

Marek Ztracený

„Fyzicky se cítím… Nikdy jsem se necítil líp. Vlastně, když nad tím přemýšlím, možná ani psychicky. Asi tomu pomohla i ta pauza. Když se vidím v zrcadle, nemám se moc rád. Jsem takový, že si se sebou dost povídám. Chvílemi se dost nesnáším, chvílemi se dost obdivuju a plácám po zádech a docela si vystačím. Když už jsme u toho. Ale že bych se podíval do zrcadla a řekl jsem si: Kámo, vypadáš fakt dobře, to se mi neděje,“ dodal zpěvák, který bude na podzim 2025 jednou z hvězd na Českém mejdanu roku s Impulsem.

Ztracený, vlastním jménem Miroslav Slodičák, pochází ze Železné Rudy na Šumavě. Po vystudování Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze se nějaký čas živil hraním po barech.

Na výsluní popularity jej vyneslo jeho debutové album Ztrácíš se stejnojmenným singlem, díky němuž se v roce 2008 stal také objevem roku v hudební anketě Český slavík. V roce 2009 vydal druhé album Pohled do duše, představil se také jako předskokan pražského koncertu americké zpěvačky Beyoncé a jako host turné zpěvačky Anny K. Poté ale prožil divoká léta, která charakterizují názvy jeho alb z té doby - V opilosti (2013) a Pády (2015).

Nálepky zpěváka jednoho hitu se postupem času zbavil. V roce 2018 vydal album Vlastní svět, které obsahuje například hit Léto 95, a o rok později se stal zpěvákem roku v anketě Žebřík.

V roce 2020 převzal zlatou desku za půlmilionový prodej svého alba Planeta jménem stres. Album s deseti novými písněmi a přidaným jedenáctým vánočním singlem Stačí věřit doprovodil úspěšný videoklip ke skladbě Tak se nezlob. Na mandolínu v něm hrají známé osobnosti včetně šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha nebo hokejisty Jaromíra Jágra. Jeho zatím poslední album Originál vyšlo předloni v červnu a obsahuje úspěšné písně jako Moje milá, Vítr do plachet nebo Vánoce jako dřív.

Zlatý slavík za rok 2023 Marek Ztracený

Ztracený získal celou řadu cen, například v anketě Žebřík byl vyhlášen zpěvákem roku v letech 2020 až 2023, jeho pražské koncerty v O2 areně (2020) a v Edenu (2023) byly vyhlášeny akcí roku. O2 arenu vyprodal již čtyřikrát, koncert na fotbalovém stadionu v Edenu vyprodal za necelou hodinu a musel přidal další dva.

O Ztraceného písně mají zájem i další interpreti, skládal například pro Lucii Bílou nebo Hanu Zagorovou. Pro Karla Gotta napsal titulní skladbu jeho posledního studiového alba Ta pravá.