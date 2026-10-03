Trumpova tchyně oslavila 100. narozeniny. Vnučka Ivanka pro ni připravila oslavu

„Sto let života, lásky, rodiny a vzpomínek. Minulou sobotu jsme u nás doma v Miami oslavili sté narozeniny mé babičky, a to v kruhu jejích tří vnoučat a všech deseti pravnoučat. Byl to nesmírně výjimečný okamžik, krásný obraz rodiny a odkazu, který zahrnuje čtyři generace,“ napsala Ivanka Trumpová na Instagramu k sérii snímků z oslavy.
„Velmi nám chyběla moje maminka, její milovaná dcera, avšak její láska a přítomnost byly cítit po celý den – ve vzpomínkách, které jsme sdíleli, i v rodině, kterou tak vroucně milovala,“ uvedla ke své matce Ivaně Trumpové, která v červenci 2022 zemřela po pádu ze schodů ve svém domě na Manhattanu. Bylo jí 73 let.
„Babi, tvé století lásky formovalo celé generace a žije v každém z nás. Oslavit tvé jubileum bylo ctí i radostí a připomínkou toho mimořádného odkazu, který jsi vytvořila. Všechno nejlepší ke stým narozeninám. Milujeme tě víc, než slova dokážou vyjádřit,“ dodala dcera prezidenta Donalda Trumpa.
Matka první Trumpovy exmanželky Ivany, Marie Zelníčková žije už několik let společně s Ivankou a její rodinou v Miami. „Je to požehnání, že ji máme u nás doma,“ řekla Ivanka letos na jaře v podcastu Diary of a CEO se Stevenem Bartlettem. Zelníčková dětem vypráví příběhy i o Ivančině matce, kterou bohužel nepoznaly.
Marie Zelníčková pochází ze Zlína. Její jediná dcera Ivana se za minulého režimu dostala do zahraničí díky závodnímu lyžování. V roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa a manželé spolu vydrželi 15 let. Měli spolu tři děti, Donalda mladšího, Ivanku a Erica. Na rozvodu se domluvili v roce 1992.