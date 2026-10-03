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Trumpova tchyně oslavila 100. narozeniny. Vnučka Ivanka pro ni připravila oslavu

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  9:39aktualizováno  9:39
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Marie Zelníčková v Americe s vnoučaty a jejich rodinami na oslavě svých 100....

Marie Zelníčková v Americe s vnoučaty a jejich rodinami na oslavě svých 100. narozenin (26. září 2026) | foto: Instagram / Ivanka Trump

Marie Zelníčková v Americe s vnoučaty a jejich rodinami na oslavě svých 100....
Marie Zelníčková v Americe na oslavě svých 100. narozenin (26. září 2026)
Marie Zelníčková v Americe na oslavě svých 100. narozenin a její vnoučata Eric...
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Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová na sociálních sítích ukázala fotky z velké rodinné oslavy. Její babička Marie Zelníčková, která s ní žije v Americe, oslavila 100. narozeniny. Nechyběla na ní vnoučata i pravnoučata matky zesnulé Ivany Trumpové.

„Sto let života, lásky, rodiny a vzpomínek. Minulou sobotu jsme u nás doma v Miami oslavili sté narozeniny mé babičky, a to v kruhu jejích tří vnoučat a všech deseti pravnoučat. Byl to nesmírně výjimečný okamžik, krásný obraz rodiny a odkazu, který zahrnuje čtyři generace,“ napsala Ivanka Trumpová na Instagramu k sérii snímků z oslavy.

„Velmi nám chyběla moje maminka, její milovaná dcera, avšak její láska a přítomnost byly cítit po celý den – ve vzpomínkách, které jsme sdíleli, i v rodině, kterou tak vroucně milovala,“ uvedla ke své matce Ivaně Trumpové, která v červenci 2022 zemřela po pádu ze schodů ve svém domě na Manhattanu. Bylo jí 73 let.

„Babi, tvé století lásky formovalo celé generace a žije v každém z nás. Oslavit tvé jubileum bylo ctí i radostí a připomínkou toho mimořádného odkazu, který jsi vytvořila. Všechno nejlepší ke stým narozeninám. Milujeme tě víc, než slova dokážou vyjádřit,“ dodala dcera prezidenta Donalda Trumpa.

Marie Zelníčková v Americe na oslavě svých 100. narozenin a její vnoučata Eric Trump, Ivanka Trumpová a Donald Trump mladší (26. září 2026)

Matka první Trumpovy exmanželky Ivany, Marie Zelníčková žije už několik let společně s Ivankou a její rodinou v Miami. „Je to požehnání, že ji máme u nás doma,“ řekla Ivanka letos na jaře v podcastu Diary of a CEO se Stevenem Bartlettem. Zelníčková dětem vypráví příběhy i o Ivančině matce, kterou bohužel nepoznaly.

Marie Zelníčková pochází ze Zlína. Její jediná dcera Ivana se za minulého režimu dostala do zahraničí díky závodnímu lyžování. V roce 1977 se provdala za Donalda Trumpa a manželé spolu vydrželi 15 let. Měli spolu tři děti, Donalda mladšího, Ivanku a Erica. Na rozvodu se domluvili v roce 1992.

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