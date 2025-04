Moji milí, za poslední rok se toho událo tolik a já s vámi skoro nic nesdílela. Soustředila jsem se na sebe a na rodinu ❤️ Prožila takové věci, že kdyby mi o nich někdo před rokem vyprávěl, myslela bych si, že je nemůžu zvládnout. Ráda bych pro vás měla dobré zprávy… sama na ně od začátku nemoci čekám… nepřicházejí. Budu k vám upřímná, jak jen v tuto chvíli dokážu. Už pár měsíců jsem v paliativní péči ❤️‍Bohužel se ukázalo, že jsem rezistentní na chemoterapie a léčba nezabír...á. Nemoc pokračuje velice rychle. Začala jako nádor prsu, pak několik ložisek v podkoží a poslední zprávy staré několik dní ukázaly, že rakovina postoupila do jater a kostí. Nebudu lhát…psát tyhle řádky je těžké a musela jsem na to sebrat odvahu. Odvahu odhalit, to co teď prožívám já a moje rodina.

Lékaři už mi tady nemají co nabídnout a ráda bych podstoupila léčbu v zahraničí, která je finančně náročná. Rozhodli jsme se na ni získat finance pomocí sbírky na @doniocz ❤️

https://donio.cz/chci-tu-byt-pro-sve-deti-pomozte-mi-porazi…