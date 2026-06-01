Osudoví muži Marilyn Monroe: Dramatik, sportovní idol i prezident

Tereza Hrabinová
  7:06
Za image bezstarostné hollywoodské hvězdy se skrýval složitý osobní život plný velkých lásek, rozchodů i nenaplněných očekávání. Připomínáme muže, kteří hráli v životě Marilyn Monroe, která by 1. června oslavila sté narozeniny, důležitou roli.
Marilyn Monroe a francouzský herec Yves Montand. Jejich románek během natáčení filmu Pojď, budeme se milovat patřil k nejsledovanějším hollywoodským aférám své doby. | foto: Česká televizeGetty Images

James Dougherty: Sňatek, který Marilyn zachránil před sirotčincem

Prvním manželem Marilyn Monroe byl policista a pozdější obchodník James Dougherty. Vzala si ho v roce 1942 ve svých šestnácti letech a sňatek měl především praktický důvod: pomohl jí vyhnout se návratu do sirotčince nebo pěstounské péče.

Zatímco Dougherty sloužil během války v Pacifiku, Marilyn začínala pracovat jako modelka a postupně vstupovala do světa filmu. Manželství trvalo čtyři roky.

Marilyn Monroe se svým prvním manželem Jamesem Doughertym v roce 1943.

Joe DiMaggio: Sportovní idol, který ji nedokázal sdílet s Hollywoodem

V roce 1954 se Marilyn provdala za baseballovou legendu Joea DiMaggia, který byl ve své době největší sportovní hvězdou USA. Společně tvořili jeden z nejslavnějších párů Ameriky. Jejich vztah ale narazil na DiMaggiovu žárlivost a nelibost vůči hereččině popularitě.

Podle životopisců byl vůči Monroe kontrolující a docházelo i k fyzickému napadení. Rozvod přišel už po devíti měsících manželství. Přesto mezi nimi zůstalo silné pouto.

DiMaggio jí pomáhal i po rozpadu manželství a po její smrti jí podle některých zdrojů nechával pravidelně posílat růže na hrob.

Marilyn Monroe a její bývalý manžel, baseballista Joe DiMaggio, čekají v San Francisku na svatební obřad (14. ledna 1954)

Arthur Miller: Intelektuál, kvůli kterému změnila víru

Nejdelším manželstvím Marilyn Monroe byl svazek s dramatikem Arthurem Millerem, autorem her Smrt obchodního cestujícího či Čarodějky ze Salemu. Seznámili se už na počátku 50. let, ale vzali se až v roce 1956. Monroe kvůli němu konvertovala k judaismu. Zpočátku v něm viděla intelektuální oporu a únik z hollywoodského prostředí.

Postupně se však ukázalo, že rozdíly mezi jejich povahami jsou příliš velké. Miller později jejich vztah označil za období největšího štěstí i bolesti. Rozvedli se v roce 1961 během natáčení filmu Mustangové, jehož scénář Miller napsal přímo pro ni.

Marilyn Monroe a její třetí manžel Arthur Miller na charitativním plese April in Paris v newyorském hotelu Waldorf-Astoria v roce 1957.

Frank Sinatra: Opora v těžkých časech

Když se Marilyn Monroe rozpadalo manželství s Joem DiMaggiem, oporu našla ve Franku Sinatrovi. Slavný zpěvák tehdy zároveň prožíval rozchod s herečkou Avou Gardnerovou. Jejich blízké přátelství podle řady životopisců přerostlo v milostný vztah, jehož přesná podoba však zůstává nejasná. Objevily se dokonce spekulace, že Sinatra uvažoval o svatbě, nakonec k ní ale nikdy nedošlo.

Marilyn Monroe (1926–1962). Herečka, modelka, zpěvačka měla ženskou postavu ve tvaru přesýpacích hodin – velká prsa, úzký pas, široké boky. To vše ji v kombinaci se svůdným pohledem zajistilo mnoho filmových rolí. V roce 2009 byla zvolena za nejvíc sexy herečku všech dob.

Yves Montand: Románek, který obletěl svět

Jedním z jejích nejlépe doložených milostných vztahů byla aféra s francouzským hercem a zpěvákem Yvesem Montandem. Seznámili se během natáčení filmu Pojď, budeme se milovat.

Montand byl ženatý s herečkou Simone Signoretovou, přesto se mezi ním a Monroe rozhořel intenzivní románek, který plnil titulní stránky novin po celém světě. Aféra však skončila stejně rychle, jako začala.

Marilyn Monroe a francouzský herec Yves Montand. Jejich románek během natáčení filmu Pojď, budeme se milovat patřil k nejsledovanějším hollywoodským aférám své doby.

Marlon Brando: Přitažlivost, na kterou se nezapomíná

Herec Marlon Brando tvrdil, že s Monroe prožil krátký románek po jejím rozvodu s DiMaggiem. Podle jeho vzpomínek mezi nimi přetrvávalo přátelství až do její smrti.

Tony Curtis: Kolega, který tvrdil, že ji miloval

S hercem Tonym Curtisem, si Marilyn zahrála v komedii Někdo to rád horké. Curtis po letech opakovaně tvrdil, že spolu měli milostný poměr už na počátku 50. let a Monroe dokonce otěhotněla. Tato tvrzení však nebyla nikdy spolehlivě doložena a řada historiků je považuje za sporná. Jisté je pouze to, že jejich vztah na place býval komplikovaný a plný vzájemného napětí.

JFK: Nejslavnější narozeninová píseň historie

O vztahu mezi Marilyn Monroe a prezidentem Johnem F. Kennedym se mluvilo už za jejich života. Přestože okolnosti jejich románku dodnes zůstávají zahalené tajemstvím, patří k nejslavnějším milostným příběhům americké historie.

Spekulace naplno rozvířilo vystoupení Monroe na galavečeru pořádaném 19. května 1962 v newyorské Madison Square Garden u příležitosti prezidentových narozenin. Herečka tehdy před tisícem diváků zazpívala legendární „Happy Birthday, Mr. President“. Na pódium přišla v tělových šatech posetých více než dvěma tisíci krystaly. Model se později stal jedním z nejslavnějších oděvů v dějinách popkultury.

Monroe zazpívala prezidentovi hlasem, který lidem přišel lascivní. Podle některých šlo o veřejné vyjádření citů.

Reflektor herečku nasvítil tak, že minimálně lidem v zadních řadách přišla nahá.

V zákulisí se přitom už delší dobu hovořilo o tom, že se prezident a hollywoodská hvězda vídají i mimo oficiální společenské akce. Monroe byla Kennedym fascinována a podle některých svědectví doufala, že jejich vztah bude mít budoucnost. Ve stejné době se navíc její jméno objevovalo také ve spojení s prezidentovým mladším bratrem Robertem F. Kennedym.

  • se na rodila 1. června 1926 jako Norma Jeane Mortenson
  • zemřela 4. srpna 1962
  • v roce 2009 byla zvolena za nejvíc sexy herečku všech dob.

Pro Kennedyho představovalo spojování s nejslavnější herečkou své doby stále větší riziko. Prezident, který se připravoval na další volební kampaň a pečlivě střežil svůj veřejný obraz, si nemohl dovolit skandál. Jejich cesty se proto během roku 1962 definitivně rozešly.

Když byla 5. srpna 1962 Marilyn Monroe nalezena mrtvá ve svém domě v Los Angeles, začaly se okamžitě objevovat dohady o možné souvislosti s rodinou Kennedyových. Právě údajný vztah s prezidentem a jeho bratrem se stal jedním z hlavních zdrojů konspiračních teorií, které její smrt provázejí dodnes. Navzdory desítkám knih a dokumentů však žádná z těchto teorií nebyla nikdy prokázána.

