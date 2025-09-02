Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

„Máma má rakovinu plic. Chodí na chemo-imuno terapii na nejlepší plicní kliniku v Česku do Fakultní Thomayerovy nemocnice. O mámu se stará lékařka Marie Drösslerová, skvělá pneumoonkoložka,“ cituje Blesk hlasatelčinu dceru Lindu Havlíček Skarlandtovou.
Její maminka coby vášnivá kuřačka prý ví, že si za nemoc může trochu sama. „Vím, že jsem si rakovinu vykouřila. Sepsala jsem si už dříve vyslovené přání a v něm přesně uvedla, jakou péči ještě chci a jakou už ne,“ řekla Skarlandtová.
Skarlandtová je dlouholetá televizní hlasatelka, moderátorka, tlumočnice, scénáristka a překladatelka z angličtiny. Jejím bratrem je herec Milan Hein. Pro jeho Divadlo Ungelt napsala například hru Touha jménem Einodis, ve které excelovaly Marta Kubišová a Aneta Langerová.
V roce 1975 se vdala za Zdeňka Skarlandta, kytaristu country skupiny Kamarádi táborových ohňů. Její manžel zemřel v roce 2019, dva týdny před svými osmdesátinami.
Skarlandtová patřila k nejoblíbenějším českým televizním hlasatelkám. V České televizi (dříve Československé televizi) působila jako hlasatelka v letech 1965 – 1994. Poté do roku 2000 moderovala pořad Dobré ráno.