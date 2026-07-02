Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

„Naše navždy,“ napsala sportovkyně ke svatební fotce na Instagramu. Zatímco Nikola má bílé šaty se závojem, Martina zvolila bílé kalhoty s vestou, košilí a bílou kravatou.
Pod příspěvkem jim začali psát fanoušci a nechybí ani přání od známých tváří jako od moderátora Honzy Musila, zpěvaček Martiny Pártlové a Marty Jandové, fotbalisty Petra Čecha nebo političky Danuše Nerudové a dalších.
Bývalá česká rychlobruslařka, trojnásobná olympijská vítězka, mnohonásobná mistryně světa a Evropy, držitelka několika světových rekordů svůj vztah s kolegyní veřejně oznámila v dubnu 2025.
Ve svém instagramovém příspěvku oznámila, že již více než 12 let tvoří pár s rychlobruslařskou reprezentantkou Nikolou Zdráhalovou. Podle vlastního prohlášení tak chtěla předejít nechtěnému outingu.
„Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné. Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!“ napsala tenkrát na sítě.