Masopust 2026: Kde letos ožijí nejstarší tradice, voní koblihy a tančí masky?

Ivana Vaňkátová
  6:43
Zatímco se dny začínají prodlužovat, česká a moravská města i vesnice se připravují na nejveselejší období roku. Masopust 2026 slibuje nejen návrat k lidovým kořenům, ale i špičkovou gastronomii. Od jihočeských vesnic přes pražské uličky až po otevřené sklepy na Moravě – letošní únor bude patřit maškarám a hodování.
Někteří účastníci se převlékli za zvířata.

Někteří účastníci se převlékli za zvířata. | foto: ČTK

Masopust je třítýdenní svátek i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.
Tradiční masopustní festival v Olomouci.
Hrála se i tradiční hudba.
I letos Olomouc ožila při masopustním veselí.
7 fotografií

Popeleční středa letos připadá na 18. února, což znamená, že hlavní vlna veselí nás čeká o prvních dvou únorových víkendech. Kam se vydat za tím nejlepším?

Praha: od vznešené Malé Strany po živelný Žižkov

Masopustní recepty

Hlavní město nabízí masopust mnoha tváří. Pokud hledáte eleganci a historii, nenechte si ujít Malostranský masopust (14. února). Průvod v kulisách Hradčan doprovázený kapelou Kutheil band má neopakovatelné kouzlo, které končí veselicí na Kampě.

Naopak Žižkovský masopust (7. února) je o poznání živelnější. Letošní 31. ročník opět propojí sousedskou komunitu na „Jiřáku“ s parkem Radost.

Pro rodiny s dětmi je jako stvořený Kbelský masopust (7. února). Těšit se můžete na soutěž o nejlepší masku, hudbu v podání Brass Bombers nebo masopustní dobroty od místního řezníka. Průvod se vydá přes centrální park a na náměstí bude příležitost si zatancovat s medvědem.

Skanzeny a tradice UNESCO: když promlouvá historie

Masopust 2026

  • Tučný čtvrtek 12. února
  • Masopustní neděle 15. února
  • Masopustní úterý 17. února
  • Popeleční středa 18. února

Pro milovníky opravdové autenticity jsou povinností lokality spojené s folklórem.

  • Dlaskův statek v Dolánkách (7. února): Roubený statek vytvoří kulisu pro tradiční hry, tance a vystoupení souboru Horal. Letošním lákadlem je i výstava ručně vyráběných masek ze Zákup.
  • Hlinecko a Blatno (8. února): Zdejší obchůzka je zapsána na seznamu UNESCO. Setkání se slamáky, laufry či kobylou v autentickém vesnickém prostředí patří k nejsilnějším kulturním zážitkům sezóny.
  • Herálecká maškara (14. února): Na pomezí Čech a Moravy uvidíte unikátní střet dvou kultur. Osmičlenná kapela doprovodí dvaatřicet mužů v propracovaných kostýmech, jejichž výroba trvá desítky hodin.
Masopust chutí: zabíjačky a víno

Masopust je odedávna spojen s hojností před nadcházejícím půstem.

  • Ve Velkých Pavlovicích (7. února) můžete spojit masopustní fašaňk s degustací vín ve 13 otevřených sklepech.
  • V Chrudimi (7. února) lákají na novinku – pravou krkonošskou zabíjačku přímo na náměstí, kde se bude vařit ovar a prdelačka v tradičních brutarech na ohni.
  • Pokud chcete zažít něco netradičního, vyrazte do Zoo Děčín (14. února) na soutěž o nejrychlejšího pojídače jitrnic.

Masopust 2026: Kdy se slaví, jaké má tradice a jaká jídla k němu patří
Během průvodu hrála i hudba
O masopust v Plzni se postaral lidový soubor MLADINA.

Přejete si více tipů na masopustní akce 2026? Tady jsou:

  • 31. ledna: Ctěnický masopust – folklórní soubor, zabíjačkové speciality, koblihy, perníky, atrakce, kejklíři a žongléři.
Blíží se nám Ctěnický masopust! Jelítka, masky, smích a trochu toho masopustního bláznovství. Takto to ve Ctěnicích vypadalo loni – a letos to bude zase veselí od rána do odpoledne. Dorazíte? Už 31. 1. 2026 od 10.00 v našem Zámeckém areálu ve Ctěnicích.
Vstupenky na muzeumprahy.cz

21. ledna 2026 v 12:44
Ať už zvolíte komorní sousedskou akci, nebo velkolepý městský karneval, masopust 2026 je ideální příležitostí, jak setřást zimní únavu a dopřát si trochu té staročeské radosti ze života.

