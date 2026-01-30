Popeleční středa letos připadá na 18. února, což znamená, že hlavní vlna veselí nás čeká o prvních dvou únorových víkendech. Kam se vydat za tím nejlepším?
Praha: od vznešené Malé Strany po živelný Žižkov
Hlavní město nabízí masopust mnoha tváří. Pokud hledáte eleganci a historii, nenechte si ujít Malostranský masopust (14. února). Průvod v kulisách Hradčan doprovázený kapelou Kutheil band má neopakovatelné kouzlo, které končí veselicí na Kampě.
Naopak Žižkovský masopust (7. února) je o poznání živelnější. Letošní 31. ročník opět propojí sousedskou komunitu na „Jiřáku“ s parkem Radost.
Pro rodiny s dětmi je jako stvořený Kbelský masopust (7. února). Těšit se můžete na soutěž o nejlepší masku, hudbu v podání Brass Bombers nebo masopustní dobroty od místního řezníka. Průvod se vydá přes centrální park a na náměstí bude příležitost si zatancovat s medvědem.
Skanzeny a tradice UNESCO: když promlouvá historie
Pro milovníky opravdové autenticity jsou povinností lokality spojené s folklórem.
- Dlaskův statek v Dolánkách (7. února): Roubený statek vytvoří kulisu pro tradiční hry, tance a vystoupení souboru Horal. Letošním lákadlem je i výstava ručně vyráběných masek ze Zákup.
- Hlinecko a Blatno (8. února): Zdejší obchůzka je zapsána na seznamu UNESCO. Setkání se slamáky, laufry či kobylou v autentickém vesnickém prostředí patří k nejsilnějším kulturním zážitkům sezóny.
- Herálecká maškara (14. února): Na pomezí Čech a Moravy uvidíte unikátní střet dvou kultur. Osmičlenná kapela doprovodí dvaatřicet mužů v propracovaných kostýmech, jejichž výroba trvá desítky hodin.
Masopust chutí: zabíjačky a víno
Masopust je odedávna spojen s hojností před nadcházejícím půstem.
- Ve Velkých Pavlovicích (7. února) můžete spojit masopustní fašaňk s degustací vín ve 13 otevřených sklepech.
- V Chrudimi (7. února) lákají na novinku – pravou krkonošskou zabíjačku přímo na náměstí, kde se bude vařit ovar a prdelačka v tradičních brutarech na ohni.
- Pokud chcete zažít něco netradičního, vyrazte do Zoo Děčín (14. února) na soutěž o nejrychlejšího pojídače jitrnic.
Přejete si více tipů na masopustní akce 2026? Tady jsou:
- 31. ledna: Ctěnický masopust – folklórní soubor, zabíjačkové speciality, koblihy, perníky, atrakce, kejklíři a žongléři.
- 7. února: Moravská Třebová (obří masky na zámku), Karlínský masopust (Ivan Hlas trio).
- 14. února: Únětický masopust (pivovarská veselice), Hornické muzeum Příbram (masopust v šachtách).
- 21. února: Nýrsko (tradiční průvod se zapůjčením masek).
Ať už zvolíte komorní sousedskou akci, nebo velkolepý městský karneval, masopust 2026 je ideální příležitostí, jak setřást zimní únavu a dopřát si trochu té staročeské radosti ze života.