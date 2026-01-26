Masopustní recepty
Čas masopustu je období ohraničené svátkem Tří králů 6. ledna a Popeleční středou, která letos připadá na 18. února.
Vyvrcholením masopustu pak bývalo úterý, kdy vesnicemi procházely průvody maškar, ovšem o půlnoci veškerá legrace, tancovačky a radovánky u plných stolů skončily.
Popeleční neboli Škaredou středou totiž začíná období odříkání, půstu a střídmosti, které trvá přesně 40 dní – až do Velikonoc. V postní době se nemělo jíst nejen maso, ale taktéž všechny pokrmy od teplokrevných živočichů – tedy vejce, mléko a žádné výrobky z něj.
Správně se tedy měla konzumovat jen jídla ze zeleniny, což dříve bylo především nakládané zelí, sušené ovoce, obilné pokrmy a pečivo, povolené ale byly i ryby. Samozřejmostí býval také půst od alkoholu a tabáku a vůbec klidnější způsob života, žádoucí byla nejen očista těla, ale i duše.
V současnosti velmi přísný půst zpravidla nedodržují ani praktikující katolíci – ti si třeba vyberou jednu věc, maso či tabák, na kterou jsou opravdu hodně zvyklí, a na tuto dobu se jí zřeknou.
Masopust 2026
Postem, jak se mnozí domnívají, ale rozhodně není míněna úplná hladovka. Jíst se může, jen střídmě a s rozmyslem. Tendence k pročištění těla se v posledních letech vrací i v jiné podobě – dnes je často označovaná jako „jarní detox“ –, která zdůrazňuje význam zřeknutí se škodlivých potravin alespoň na nějaký čas. Tělo se tak může znovu nastartovat, tak jako se na jaře po útlumu probouzí příroda.
Dnes je jinak leccos, i oslavy se většinou přesunuly na víkend. Ani s termínem si nikdo moc hlavu neláme: někde se masopustní oslavy rozběhnou už v lednu a někde budou průvody masek křepčit ještě koncem února.
Masopust ale provázejí i magické obřady a lidové pověry: například se tvrdilo, že podle toho, jak vysoko chasa vyskočí při masopustní zábavě, tak vysoko v létě vyroste obilí, a že kdo na masopust nenapeče koláče, po celý rok se nerozveselí.
Zajímavě zní i zvyk švýcarských hospodyněk, které první hotový koláč či placku dávaly psovi nebo kočce; ty ostatní se prý potom povedly o to lépe.