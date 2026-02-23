Matějská pouť nabízí desítky atrakcí pro malé i velké. Návštěvníci mohou vyzkoušet moderní adrenalinové kolotoče, oblíbené řetízkové houpačky, historické atrakce i rodinné klasiky.
Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením a tradiční suvenýry, mezi nimiž nechybí ikonická perníková srdce.
Kde se Matějská pouť koná
Matějská pouť se koná téměř po celém areálu pražského Výstaviště – od horního vstupu u tramvají kolem Mořského světa až po spodní část areálu.
Vstupné a režim areálu
Otevírací doba
pondělí: zavřeno
úterý–pátek: 12:00–20:00
sobota, neděle a svátky: 10:00–22:00
Úterý až pátek: vstup zdarma, areál je volně průchozí.
Sobota až neděle a svátky: vstupné 30 Kč (děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma).
O víkendech je nutné vstupovat výhradně přes oficiální vstupy vyznačené v mapě, areál není plně průchozí.
Ceny atrakcí
Za větší a populárnější atrakce návštěvníci zaplatí od 150 do 250 korun.
Atrakce pro nejmenší děti patří mezi nejlevnější, vstupné na většinu z nich se pohybuje okolo 100 korun.
Přehled atrakcí
Matějská pouť nabízí letos desítky atrakcí. Vybere si každý – od nejmenších až po ty, co se chtějí bát. Přehled všech atrakcí najdete na webu Matejskapout.cz.
Pro milovníky adrenalinu nechybí horská dráha, Obří kolo s ikonickým výhledem na celou pouť i Prahu, Booster či King , masivní atrakce pro silné žaludky.
Rodiny si mohou užít autodrom, bobovou dráhu, točení v Hrníčcích či houpání v Korábu.
Děti si pak mohou vyřádit na klasických atrakcích, jako jsou kolotoče, vláčky, autíčka či skákací hrad.
Jak se na Matějskou pouť dostat
Autem: Kvůli rekonstrukci parkoviště přímo v areálu je parkování omezené. Doporučuje se využít parkovací domy OC Stromovka nebo A-Z parking Argentinská.
MHD: Nejjednodušší je doprava tramvají na zastávku Výstaviště. Využít můžete linky 6, 12, 17 a 25.
Den pro handicapované, atrakce zdarma i hvězdný program
Součástí Matějské pouti je tradiční Den pro handicapované, pořádaný ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda a společností Výstaviště Praha.
Zdravotně znevýhodnění návštěvníci mají vstup 16. března zdarma. Oprávněný vstup má osoba s označenou kartičkou nebo TP, ZTP, ZTP/P.
Veškeré atrakce budou dětem k dispozici mezi 11:00-14:00 hodin zcela zdarma. Na pódiu na Křižíkově fontáně pak vystoupí známé osobnosti české hudební a zábavní scény, jako Michal David, Raego, Tobias Freya, Olinka Rumlová, Michaela Dolinová nebo Michal Nesveda.
Celým programem provedou moderátoři Míša Talpová a Ondra Mandlík.
Tradice Matějské pouti
Tradice Matějské pouti se podle Národní knihovny datuje od roku 1595. Původní poutě byly v okolí kostelíka u Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy nazývaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka.