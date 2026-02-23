Začala Matějská pouť. Ceny jsou jako loni, nejjednodušší cesta je tramvají

  9:23
V sobotu začala na Výstavišti Praha legendární Matějská pouť. Brány největší a nejstarší pouti v Česku budou pro návštěvníky otevřené do 12. dubna. Kdy a jak se na pouť vypravit? Kolik to bude stát? Odpovědi najdete v následujícím přehledu.
Původní poutě byly v okolí dejvického kostelíka, v místech, kterým se dnes říká...

Původní poutě byly v okolí dejvického kostelíka, v místech, kterým se dnes říká Na Babě nebo U Matěje. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595, díky...
Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala o víkendu tradiční Matějská pouť,...
Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala o víkendu tradiční Matějská pouť,...
Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala o víkendu tradiční Matějská pouť,...
13 fotografií

Matějská pouť nabízí desítky atrakcí pro malé i velké. Návštěvníci mohou vyzkoušet moderní adrenalinové kolotoče, oblíbené řetízkové houpačky, historické atrakce i rodinné klasiky.

Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením a tradiční suvenýry, mezi nimiž nechybí ikonická perníková srdce.

Kde se Matějská pouť koná

Matějská pouť se koná téměř po celém areálu pražského Výstaviště – od horního vstupu u tramvají kolem Mořského světa až po spodní část areálu.

Vstupné a režim areálu

Otevírací doba

pondělí: zavřeno

úterý–pátek: 12:00–20:00

sobota, neděle a svátky: 10:00–22:00

Úterý až pátek: vstup zdarma, areál je volně průchozí.

Sobota až neděle a svátky: vstupné 30 Kč (děti do 120 cm, ZTP a ZTP/P zdarma).

O víkendech je nutné vstupovat výhradně přes oficiální vstupy vyznačené v mapě, areál není plně průchozí.

Ceny atrakcí

Za větší a populárnější atrakce návštěvníci zaplatí od 150 do 250 korun.

Atrakce pro nejmenší děti patří mezi nejlevnější, vstupné na většinu z nich se pohybuje okolo 100 korun.

Přehled atrakcí

Matějská pouť nabízí letos desítky atrakcí. Vybere si každý – od nejmenších až po ty, co se chtějí bát. Přehled všech atrakcí najdete na webu Matejskapout.cz.

Pro milovníky adrenalinu nechybí horská dráha, Obří kolo s ikonickým výhledem na celou pouť i Prahu, Booster či King , masivní atrakce pro silné žaludky.

Rodiny si mohou užít autodrom, bobovou dráhu, točení v Hrníčcích či houpání v Korábu.

Děti si pak mohou vyřádit na klasických atrakcích, jako jsou kolotoče, vláčky, autíčka či skákací hrad.

Jak se na Matějskou pouť dostat

Autem: Kvůli rekonstrukci parkoviště přímo v areálu je parkování omezené. Doporučuje se využít parkovací domy OC Stromovka nebo A-Z parking Argentinská.

MHD: Nejjednodušší je doprava tramvají na zastávku Výstaviště. Využít můžete linky 6, 12, 17 a 25.

Den pro handicapované, atrakce zdarma i hvězdný program

Součástí Matějské pouti je tradiční Den pro handicapované, pořádaný ve spolupráci s nadací Šťastná hvězda a společností Výstaviště Praha.

Zdravotně znevýhodnění návštěvníci mají vstup 16. března zdarma. Oprávněný vstup má osoba s označenou kartičkou nebo TP, ZTP, ZTP/P.

Veškeré atrakce budou dětem k dispozici mezi 11:00-14:00 hodin zcela zdarma. Na pódiu na Křižíkově fontáně pak vystoupí známé osobnosti české hudební a zábavní scény, jako Michal David, Raego, Tobias Freya, Olinka Rumlová, Michaela Dolinová nebo Michal Nesveda.

Celým programem provedou moderátoři Míša Talpová a Ondra Mandlík.

Tradice Matějské pouti

Tradice Matějské pouti se podle Národní knihovny datuje od roku 1595. Původní poutě byly v okolí kostelíka u Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy nazývaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.