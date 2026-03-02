Upomíná na stávku newyorských švadlen v roce 1908. Ty vyšly do ulic, aby bojovaly za svá práva.
V Evropě byl podle webu Fórum 50 % Den žen zaveden o dva roky později na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani, kdy se z tohoto dne stal mezinárodně oslavovaný den na návrh Clary Zetkinové, německé socialistky a zakladatelky dělnického ženského hnutí.
Ta prosadila pořádání mezinárodního svátku za účelem boje za volební právo žen. Poprvé se ženy takto organizovaně sešly v roce 1911 v několika evropských zemích, včetně Rakouska-Uherska.
Později se dnem žen stal 8. březen, který se ustálil po první světové válce vlivem demonstrace žen v Petrohradě 23. února 1917, připomíná web. Podle gregoriánského kalendáře je 23. únor totiž vlastně 8. březen, a proto se tento den ustanovil jako Mezinárodní den žen.
I dnes v tento den v některých zemích vycházejí ženy do ulic, aby bojovaly za svá práva.
Oslavy MDŽ v Česku
Kvůli uchopení MDŽ komunistickou propagandou si v Česku mnoho lidí nespojuje 8. březen s bojem za svobodu a rovnost, ale spíš s karafiáty s asparágusem, bonboniérami a bujarými oslavami.
Pamětnice mohou zavzpomínat, jak se před rokem 1989 konaly oficiální zaměstnanecké oslavy, kdy každá pracovnice dostala karafiát a stoly se prohýbaly pod obloženými chlebíčky a na nich hlavně muži hojně popíjeli alkohol.
Co darovat k MDŽ?
MDŽ se už i u nás ale zbavuje spojení s propagandou z dob totality a přání k svátku potěší každou ženu, mladou, starou, milenku, sousedku, tetu, babičku i tchyni.
Ženy dostávají malé pozornosti jako květinu, sladkosti, kávu, čaj či šperk nebo parfém. Potěší ale i pochvala nebo ocenění za to, co dělají třeba pro rodinu.
Dříve se k MDŽ dával ženám tradičně karafiát a asparágus. Karafiát zůstává ale volí se k němu jiný typ zeleně. „Například eukalyptus či ostatní traviny. Karafiáty se opět vracejí a my je máme v oblibě. Už to není klasický žíhaný karafiát s asparágusem zabalený do fólie, při kombinaci jednobarevného karafiátu s eukalyptem vzniká opravdu krásná kytice, která dělá radost dlouhou dobu,“ prozradila v rozhovoru pro Lidovky.cz floristka Diana Shatatová.
Kromě MDŽ rovněž 8. března slaví svátek Gabriela.
Muži mají také svůj den
Stejně jako mají ženy MDŽ, slaví se 19. listopadu Mezinárodní den mužů.