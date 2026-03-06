Mezinárodní den žen 8. března připadá letos na neděli. Díky tomu mají všichni, kteří hodlají ženy v tento den obdarovat, jedinečnou možnost udělat to důstojněji a lépe než rychlým dárkem předaným uprostřed shonu pracovního týdne.
Co ženy dostávají k MDŽ?
Co Češi nejčastěji vybírají jako dárek k MDŽ a co by si ženy opravdu přály? Průzkum na toto téma si nechala zpracovat u agentury Ipsos společnost Billa a výsledky naznačují mnohé.
„Rozdíl mezi tím, co se běžně dává, a tím, co by ženy skutečně potěšilo, je překvapivě velký. Data ukazují, že většina žen dostane květinu nebo sladkost, ale jen minimum z nich zažije něco osobnějšího. Pro mnoho žen je přitom tím nejcennějším dárkem malý prostor nadechnout se, zkrátka chvíle, kdy nemusí nic a mohou být samy se sebou,“ říká Dana Bratánková, vedoucí komunikace ze společnosti Billa, která si průzkum nechala zpracovat od agentury Ipsos.
Nejčastějším dárkem zůstává květina – dostane ji 65 % žen. Na druhém místě jsou sladkosti (23 %). Naopak osobnější pozornost v podobě pozvání do restaurace nebo společného jídla připraveného partnerem zažívá o MDŽ jen 5 % žen, chvíli klidu či volný čas 3 % a zážitkový dárek 1 %.
Co by si ženy skutečně přály?
Nutno podotknout, že nejtradičnější dárek – květina – není úplně „mimo“. Vybralo by si ji k MDŽ 31 % žen.
Dalším přání jsou možná méně skromná, na druhé straně ale úplně obyčejná: volný čas nebo klid by volilo 18 % žen, stejně jako zážitek, který bude znamenat vytržení z všednodennosti. A 16 % žen by nejvíc ze všeho uvítalo, kdyby večeři připravil někdo za ně.
Naopak sladkost nebo šperk, které jsou pokládané za dárky velmi vhodné k MDŽ, by zvolilo jen málo žen (konkrétně 8 a 7 %).
Příběh Mezinárodního dne žen: Kde se vzal, co symbolizuje a jak ho oslavit
Ženy v ohrožení
Průzkum byl proveden v únoru 2026 a odpovídalo 315 respondentek ve věku 18 až 65 let. Co prozradil o ženách? Jsou tak skromné, nebo naopak chtějí až moc?
Zjištění souzní se slovy terapeutky Jiřiny Maršálkové z Mindwell, podle níž ženy v současnosti čelí chronickému multitaskingu i neviditelné mentální zátěži. Zbavit se těchto okovů aspoň na omezený čas, chvílí klidu nebo časem sama pro sebe, je pak přirozená touha, která se nemusí nutně pojit jen s MDŽ.
Ženy v produktivním věku dnes často balancují mezi povinnostmi pracovními, péčí o děti a také péčí o rodiče (mluví se o sendvičové generaci). Nejde tu jen o množství úkolů a časovou tíseň, ale také o jejich organizaci a také o emoční zátěž, které s sebou přinášejí. „Když žena dlouhodobě přepíná mezi úkoly, rolemi a odpovědnostmi bez prostoru na regeneraci, zůstává nervový systém v permanentní pohotovosti. Pak hrozí vyčerpání i riziko úzkosti,“ vysvětluje terapeutka Maršálková.
Je MDŽ levicový? Některé nálepky mají až překvapivou výdrž
Co je neviditelná práce
Kam takové přetížení vede? Projevit se může úzkostmi, problémy s usínáním a spánkem, ale také neschopností zvládat i běžné věci, které žena dříve zvládala bez mrknutí oka. Na vině je to, co se odborně nazývá neviditelná práce (invisible labor). „Jde o to, že žena nenese jen viditelné úkoly, ale i nepřetržité plánování, organizaci, předvídání i emoční zátěž spojenou s myšlenkami, aby vše dobře dopadlo, aby se někomu nestalo něco zlého a podobně,“ uvádí Maršálková.
Jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Zázračný lék pro vás nemáme. Zásadní je uchovat si duševní zdraví. Myslete na to dřív, než vám vaše duše vystaví stopku a dá vám najevo, že takto už v tom s vámi dál nejede. Zastavení, reflexe, chvíle se sebou vám mohou napovědět, co v životě změnit, co neřešit a na co se prostě vykašlat.
A pro všechny, kdo zvažují dárek pro ženu k MDŽ, máme jednu radu: pokud jste tradicionalista, květinou nic nezkazíte. Nemělo by to ale u ní končit. Důležitější je to, co uděláte potom.