Princ Harry se s rodinou vrátil do Británie, děti tu v září nastoupí do školy

Autor:
  17:37aktualizováno  17:37
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v...

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v australském Melbourne (14. dubna 2026) | foto: Reuters

Princ Harry a Meghan Markle
Harry a Meghan na návštěvě Jordánska v únoru 2026. Meghan se opět spolehla na...
Meghan Markle a princ Harry
Meghan Markle a princ Harry během interview u Oprah
59 fotografií
Princ Harry a jeho manželka Meghan ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po šesti letech strávených v USA. Důvod návratu do Evropy není jasný, mluví se o ztrátě popularity v USA i snaze o nápravu vztahu s králem. Oficiální povinnosti královské rodiny se jich týkat nebudou.

Letadlo s vévodou a vévodkyní ze Sussexu, kteří již nejsou pracujícími členy královské rodiny, přistálo na mezinárodním letišti v Birminghamu kolem poledne, uvedl list The Daily Telegraph. Podle stanice CNN přiletěli do Británie zřejmě soukromým letadlem.

Oznámení, že se Harry a Meghan plánují přestěhovat někam do okolí Londýna, vyvolalo minulý týden překvapení i u jejich nejbližší rodiny, uvedla agentura Reuters. Jejich děti, sedmiletý princ Archie a pětiletá princezna Lilibet, nastoupí v září do místní školy. Přesné podrobnosti o tom, kde budou bydlet nebo do které školy budou děti chodit, však zatím nejsou známy. Podle Reuters je ale jisté, že nebudou bydlet v královské rezidenci ani plnit oficiální povinnosti.

O důvodech, proč se Harry a Meghan vrací do Británie, se stále spekuluje. Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví. Harry mezitím však dal jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem – zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále čelí rakovině.

Vévodkyně Meghan a princ Harry na návštěvě Královské dětské nemocnice v australském Melbourne (14. dubna 2026)
Princ Harry a Meghan Markle
Harry a Meghan na návštěvě Jordánska v únoru 2026. Meghan se opět spolehla na svůj oblíbený tichý luxus.
Meghan Markle a princ Harry
59 fotografií

Pár odjel do USA v roce 2020 poté, co se manželé vzdali oficiálních královských povinností, aby se mohli věnovat svým kariérám. V následujících letech několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

Podle informací médií se však v posledních měsících vztahy s jeho panovníkem zlepšily. Jako důkaz vřelejších vztahů uvádí Reuters například návštěvu Harryho rodiny u Karla III., při které viděl britský král poprvé od roku 2022 svá vnoučata.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.