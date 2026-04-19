Deset let čelím šikaně. Nikoho na světě „netrollí“ víc, říká Meghan

Manželka britského prince se během návštěvy Austrálie svěřila s osobní zkušeností s nenávistí na sociálních sítích. Při setkání se studenty na Swinburne University of Technology v Melbourne promluvila o dopadech sociálních sítí na psychiku a přiznala, že sama má s šikanou na internetu dlouholetou zkušenost.
„O tom mohu mluvit opravdu z vlastní zkušenosti, proto ráda naslouchám, protože se mě to velmi reálně dotýká,“ prohlásila vévodkyně. „Už deset let, každý den po dobu deseti let, jsem byla šikanována a napadána. Byla jsem osobou, kterou trollili nevjíce na světě,“ dodala. Přesto zdůraznila, že se s tím dokázala vyrovnat. „A pořád jsem tady.“
Podle vévodkyně ze Sussexu je problém hlubší a souvisí se samotným fungováním sociálních sítí. „A když myslím na vás všechny a na to, co zažíváte, napadá mě, že si musíte uvědomit, že ten průmysl, ten miliardový byznys, je zcela postavený na krutosti, jen aby získal sledovanost – a to se nezmění. Takže musíte být silnější,“ vysvětlila.
Podle prince Harryho sociální sítě vyvolaly v mnoha lidech osamělost. „Austrálie šla příkladem. Vaše vláda byla první na světě, která zavedla zákaz. Teď tu můžeme sedět a diskutovat o kladech a záporech zákazu – nejsem tu proto, abych to hodnotil,“ prohlásil.
„Řeknu jen to, že z hlediska odpovědnosti a vůdčí role to bylo úžasné. Protože tolik zemí se nyní přidalo, ale nikdy by k tomu zákazu nemělo dojít,“ dokončil princ Harry, který má s vévodkyní ze Sussexu syna Archieho (6) a dceru Lilibet (4).
SPECIÁL
Britská královská rodina