Meghan a Harry slaví bronzovou svatbu. Ukázali dosud nezveřejněné fotky

Svatba Harryho a Meghan 19. května 2018 byla velkou událostí. Nevěsta měla na sobě bílé šaty s vlečkou, na hlavě tiáru a dlouhý závoj. Šaty americké herečky Meghan Markle byly nádherné, ale překvapivě jednoduché, shodovali se komentátoři.
Autorkou šatů byla britská návrhářka Clare Waightová Kellerová, která v roce 2017 začala pracovat pro módní značku Givenchy.
Princ Harry při čekání na nevěstu vypadal nervózně, komentovali dění v kapli svatého Jiří moderátoři přenosu BBC a všímali si toho také uživatelé na sociálních sítích. BBC při pohledu na ženicha a jeho staršího bratra uvedla, že princ William možná Harrymu dává rady na uklidnění. Podobné to bylo v roce 2011, kdy se ženil naopak William a Harry ho uklidňoval.
Nevěsta předtím krátce po půl jedné opustila hotel a se svou matkou zamířila vozem Rolls-Royce na hrad Windsor. Do kaple svatého Jiří přišel ve stejný čas princ Harry, oblečený ve vojenské uniformě. Doprovodil ho jeho bratr William, který mu šel za svědka.
Celebrity na svatbě
Do prostor hradu Windsor postupně před polednem dorazili pozvaní hosté z řad zaměstnanců charitativních organizací, osob, které se zasloužily o rozvoj místních komunit, mladých lidí a dětí.
Pozvání dostaly také bývalé přítelkyně prince Harryho - dcera zimbabwského multimilionáře Chelsy Davy a herečka Cressida Bonasová. Nechyběla ani Pippa Middletonová s manželem, která se vdávala rok před Meghan a Harrym.
Na místě byla i královna Alžběta II.a s manželem princem Philipem, který pár týdnů předtím podstoupil operaci kyčle. Svabu vnuka si ale nenechal ujít.
Mezi prvními celebritami, které dorazily, byla americká moderátorka Oprah Winfreyová, herec Idris Elba se snoubenkou nebo zpěvák James Blunt s manželkou. Na obřad přijeli i herec George Clooney s manželkou Amal a David Beckham s manželkou Victorií. Fotbalista s návrhářkou byli i na svatbě prince Williama v roce 2011.
Bez politiků
Na obřad nedostali pozvánku žádní významní politici. Zdroje z královského paláce to zdůvodnily tím, že kaple je poměrně malá a princ navíc není v přímé následnické linii. Snoubenci však pozvali 2640 zaměstnanců charitativních organizací, zasloužilých pracovníků místních správ a školáků, kteří svatbu sledovali přímo na hradě.
Královské svatby na hradě Windsor
Mezi hosty měli být původně také oba rozvedení rodiče Meghan Markle - její matka, někdejší sociální pracovnice a učitelka jógy Doria Raglandová, a otec, bývalý šéf televizních osvětlovačů Thomas Markle, který žil v Mexiku.
Nastávající princův tchán po sérii protichůdných vyjádření a skandálu kolem jeho naaranžovaných snímků před svatbou uvedl, že svou dceru k oltáři neodvede kvůli operaci srdce, kterou podstoupil pár dní před obřadem. Meghan pak potvrdila, že se její otec na svatbě neobjeví.
Fotogalerie
„Bohužel, můj otec na naši svatbu nepřijede. Vždy mi na něm záleželo a věřím, že bude mít dost prostoru, aby se mohl zaměřit na své zdraví,“ stálo v prohlášení Meghan, které tenkrát zveřejnil Kensingtonský palác na Twitteru.
Později královský palác oznámil, že nevěstu k oltáři na její žádost povede otec ženicha, tedy princ Charles.
Thomas Markle nicméně po skončení obřadu popřál novomanželům, ať je provází láska a štěstí. Informoval o tom bulvární server TMZ. „Moje holčička vypadá krásně a velmi šťastně,“ uvedl Markle poté, co obřad sledoval doma v Kalifornii. „Přál bych si tam být.“
Svědek William
Za svědka si Harry vybral svého bratra prince Williama. Jeho o tři roky starší snoubenka svědkyni neměla – podle britských médií proto, že má hodně přátel a volbou jedné osoby nechtěla nikoho urazit. A také proto, že to nebývá u královských svateb zvykem. Mezi jejími družičkami a družby byli dva ze tří potomků prince Williama a jeho manželky Kate, tehdy čtyřletý princ George a tříletá princezna Charlotte.
Obřad vedl windsorský děkan, ale dvojici oddal arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Proslov pronesl americký biskup Michael Bruce Curry. Meghan, která se dříve v rámci OSN i jiných organizací věnovala boji za práva žen, ve svatebním slibu svému nastávajícímu nezavázala poslušností. Podle médií využila knihu modliteb z roku 1966, která umožňuje výrazy jako „poslouchat ho“ a „sloužit mu“ vynechat.
Jízda kočárem
Po obřadu v jednu hodinu odpoledne (14:00 SELČ) vyrazili novomanželé v kočáře na projížďku po městečku, aby pozdravili lidi, kteří jim přišli popřát štěstí. Po okruhu v délce asi tři kilometry se vrátili na oficiální svatební recepci pro 600 hostů pořádanou ve slavnostní síni hradu Windsor Buckinghamským palácem. Večerní neformální party, kam dorazilo 200 nejbližších přátel a příbuzných, se konala v nedalekém sídle Frogmore House.
|
16. ledna 2018
Žádost o ruku při vaření
Harry a Meghan zasnoubení oznámili na konci listopadu 2017. Princ se předtím setkal se svou babičkou královnou Alžbětou II., která byla chystanou svatbou potěšena, a dostal požehnání také od rodičů své vyvolené.
Princ krátce po zasnoubení vylíčil i podrobnosti o okamžiku, kdy svou nastávající požádal o ruku. Poklekl před svou vyvolenou během běžného večera, kdy se „snažili upéct kuře“. Odpověď přišla okamžitě. „Nenechala mě ani domluvit,“ řekl.
Podle Meghan byla Harryho žádost o ruku „přirozená a velmi romantická“. Mladší z britských princů pak prozradil, že ve chvílích, jako je tato, mu chybí máma. Princezna Diana by prý byla z Meghan nadšená a skvěle by si rozuměly.
Z televize do paláce
Meghan Markle se narodila a vyrůstala v Los Angeles, studovala ve státě Illinois a žila v Kanadě. Její otec je běloch, její matka černoška. Pozornost, jakou média věnovala jejímu rasovému původu, označila herečka za skličující.
Brunetka byla známá především z právnického seriálu Kravaťáci, kde hrála atraktivní asistentku Rachel Zaneovou. Agentura DPA poznamenala, že je považována za průměrnou herečku. Američanka se už v roce 2011 provdala za filmového producenta Trevora Engelsona, se kterým se v roce 2013 rozvedla.
Odchod z královské rodiny
V lednu 2020 Harry a Meghan oznámili, že se vzdají své role v královské rodině a začnou pracovat. Chtěli být finančně nezávislými a toužili po větším soukromí. Původně plánovali žít střídavě v Británii a Severní Americe a chtěli některé své povinnosti v rámci rodiny dál vykonávat. Královna Alžběta II. ale rozhodla, že to není možné.
Mladá královská rodina se přestěhovala nejdřív do Kanady a pak do USA, kde princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna LIlibet žijí ve svém vlastním sídle v exkluzivní čtvrti Montecito poblíž kalifornského města Santa Barbara.
|
31. března 2020
SPECIÁL
Britská královská rodina