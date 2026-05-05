Novou lásku odhalila Kateřina Žbirková symbolicky na prvního máje, kdy sdílela fotografii s polibkem pod rozkvetlým šeříkem. „S Mikulášem to platí, i když to není třešeň. Šťastný první máj,“ napsala na Instagram ke snímku z pražské Kampy, kde se objímá se svou láskou.
Muž po jejím boku okamžitě přitáhl pozornost veřejnosti. Je jím osmadvacetiletý Mikuláš Focko, syn známého slovenského podnikatele Ľubomíra Focka žijícího v Praze. Miliardář je už dlouhá léta velmi blízkým přítelem herečky Jiřiny Bohdalové a právě přes ni se možná mohly cesty Kateřiny a Mikuláše protnout.
Bohatý dědic kráčí ve stopách svého otce a momentálně studuje právo. Podle svého profilu na sociálních sítích žije střídavě v Česku a v Bruselu. Lidé si ho navíc mohou pamatovat ze soutěže Muž roku 2017, kde se ucházel o titul. S číslem 8 se sice neumístil na vítězných příčkách, přesto na sebe dokázal upozornit.
Dalšímu vztahu dala Kateřina Žbirková šanci až několik let po smrti svého manžela. Od té doby si své soukromí pečlivě střežila a o novém partnerovi dlouho mlčela. Ještě nedávno přitom naznačovala, že je sice otevřená lásce, ale detaily si chce nechat pro sebe.
Zamilovaným snímkem dala jasně najevo, že už svůj vztah nechce skrývat. Na svého zesnulého manžela nezapomíná, ale zároveň se nebojí jít dál.
Zpěvák Miroslav „Meky“ Žbirka (†69) zemřel 10. listopadu 2021. O jeho odkaz se dosud stará jeho manželka, která s ním strávila 37 let. V pořadu 13. komnata v roce 2024 promluvila Žbirková o zpěvákových posledních dnech i o tom, co jí pomohlo vyrovnat se s jeho odchodem.