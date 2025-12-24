Úplněk a novoluní 2026: Kdy nastanou a co znamenají

Měsíc je nejbližším přirozeným satelitem Země. Střídání jeho fází se promítlo do kalendářů, zemědělských cyklů i kulturních tradic. Přinášíme přehled úplňků a novoluní v roce 2026.
Zajímavý snímek zachycuje Mezinárodní vesmírnou stanici s Měsícem při superúplňku v pozadí při pohledu ze Szurdokpuspoki v severním Maďarsku. | foto: ČTK

Úplňky v roce 2026

Kdy nastanou úplňky v roce 2026
MěsícDatumČas (SEČ)Tradiční názevPoznámka
Leden3. ledna 202611:03Vlčí měsícSuperúplněk
Únor1. února 202623:09Sněžný měsíc
Březen3. března 202612:37Vraní měsíc
Duben2. dubna 202604:11Rašící měsíc
Květen1. května 202619:23Květný měsíc
31. května 202610:45Modrý úplněk
Červen30. června 202601:56Jahodový měsíc
Červenec29. července 202616:35Bouřkový měsíc
Srpen28. srpna 202606:18Jeseteří měsíc
Září26. září 202618:49Dožínkový měsíc
Říjen26. října 202605:11Lovecký měsíc
Listopad24. listopadu 202615:53Bobří měsícSuperúplněk
Prosinec24. prosince 202602:27Studený měsícNejvětší superúplněk roku

Úplněk nastává ve chvíli, kdy se Měsíc nachází přibližně na opačné straně oblohy než Slunce a jeho přivrácená polokoule je zcela osvětlena slunečním světlem. Na noční obloze se tak jeví jako jasný kulatý kotouč.

  • Fáze Měsíce jsou výsledkem měnícího se postavení Měsíce vůči Zemi a Slunci.
  • Sluneční světlo vždy osvětluje pouze jednu polovinu měsíčního povrchu.
  • Jak Měsíc obíhá kolem Země, mění se úhel, pod kterým tuto osvětlenou část pozorujeme.
  • Tento pravidelně se opakující cyklus trvá přibližně 29,5 dne a nazývá se synodický měsíc.

Dráha Měsíce kolem Země není dokonale kruhová, ale mírně výstředná. V některých obdobích je proto Měsíc k Zemi blíž – v takzvaném přízemí – jindy se naopak nachází dál, v odzemí. Pokud se okamžik úplňku časově přiblíží přízemí, působí Měsíc na obloze o něco větší a jasnější. Tento jev se označuje jako superúplněk neboli superměsíc. Naopak úplněk nastávající v době odzemí bývá označován jako mikroúplněk, kdy se měsíční disk jeví opticky menší.

Zvláštním případem je takzvaný rudý úplněk, který nastává při úplném zatmění Měsíce. V takové chvíli se Měsíc ocitá v zemském stínu a jeho povrch zůstává slabě osvětlen červeným světlem, které se láme a rozptyluje v zemské atmosféře.

Zajímavý snímek zachycuje Mezinárodní vesmírnou stanici s Měsícem při superúplňku v pozadí při pohledu ze Szurdokpuspoki v severním Maďarsku.

Občas se v kalendáři objeví také modrý úplněk. Nejde o změnu barvy Měsíce, ale o označení druhého úplňku v jednom kalendářním měsíci. Tento termín pochází z anglosaského prostředí a má čistě kalendářní význam.

Novoluní v roce 2026

Přehled novoluní 2026
MěsícDatumČas novoluní (SEČ)ZnameníPoznámka
Leden18. ledna 202620:51Kozoroh
Únor17. února 202613:00VodnářZatmění
Březen19. března 202602:23Ryby
Duben17. dubna 202613:51Beran
Květen16. května 202622:00Býk
Červen15. června 202604:53Blíženci
Červenec14. července 202611:43Rak
Srpen12. srpna 202619:36LevZatmění
Září11. září 202605:26Panna
Říjen10. října 202617:49Váhy
Listopad9. listopadu 202608:01Štír
Prosinec9. prosince 202601:51Střelec

Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule směřuje od Země pryč. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, a Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.

Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Pouze výjimečně může být krátce spatřen za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.

