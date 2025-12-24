Úplňky v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas (SEČ)
|Tradiční název
|Poznámka
|Leden
|3. ledna 2026
|11:03
|Vlčí měsíc
|Superúplněk
|Únor
|1. února 2026
|23:09
|Sněžný měsíc
|Březen
|3. března 2026
|12:37
|Vraní měsíc
|Duben
|2. dubna 2026
|04:11
|Rašící měsíc
|Květen
|1. května 2026
|19:23
|Květný měsíc
|31. května 2026
|10:45
|Modrý úplněk
|Červen
|30. června 2026
|01:56
|Jahodový měsíc
|Červenec
|29. července 2026
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Srpen
|28. srpna 2026
|06:18
|Jeseteří měsíc
|Září
|26. září 2026
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Říjen
|26. října 2026
|05:11
|Lovecký měsíc
|Listopad
|24. listopadu 2026
|15:53
|Bobří měsíc
|Superúplněk
|Prosinec
|24. prosince 2026
|02:27
|Studený měsíc
|Největší superúplněk roku
Úplněk nastává ve chvíli, kdy se Měsíc nachází přibližně na opačné straně oblohy než Slunce a jeho přivrácená polokoule je zcela osvětlena slunečním světlem. Na noční obloze se tak jeví jako jasný kulatý kotouč.
Dráha Měsíce kolem Země není dokonale kruhová, ale mírně výstředná. V některých obdobích je proto Měsíc k Zemi blíž – v takzvaném přízemí – jindy se naopak nachází dál, v odzemí. Pokud se okamžik úplňku časově přiblíží přízemí, působí Měsíc na obloze o něco větší a jasnější. Tento jev se označuje jako superúplněk neboli superměsíc. Naopak úplněk nastávající v době odzemí bývá označován jako mikroúplněk, kdy se měsíční disk jeví opticky menší.
|
Fakta a mýty o úplňku. Víte, co skutečně dělá s vaším tělem a psychikou?
Zvláštním případem je takzvaný rudý úplněk, který nastává při úplném zatmění Měsíce. V takové chvíli se Měsíc ocitá v zemském stínu a jeho povrch zůstává slabě osvětlen červeným světlem, které se láme a rozptyluje v zemské atmosféře.
Občas se v kalendáři objeví také modrý úplněk. Nejde o změnu barvy Měsíce, ale o označení druhého úplňku v jednom kalendářním měsíci. Tento termín pochází z anglosaského prostředí a má čistě kalendářní význam.
Novoluní v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas novoluní (SEČ)
|Znamení
|Poznámka
|Leden
|18. ledna 2026
|20:51
|Kozoroh
|Únor
|17. února 2026
|13:00
|Vodnář
|Zatmění
|Březen
|19. března 2026
|02:23
|Ryby
|Duben
|17. dubna 2026
|13:51
|Beran
|Květen
|16. května 2026
|22:00
|Býk
|Červen
|15. června 2026
|04:53
|Blíženci
|Červenec
|14. července 2026
|11:43
|Rak
|Srpen
|12. srpna 2026
|19:36
|Lev
|Zatmění
|Září
|11. září 2026
|05:26
|Panna
|Říjen
|10. října 2026
|17:49
|Váhy
|Listopad
|9. listopadu 2026
|08:01
|Štír
|Prosinec
|9. prosince 2026
|01:51
|Střelec
Při novoluní se Měsíc nachází mezi Zemí a Sluncem a jeho osvětlená polokoule směřuje od Země pryč. Pozorujeme tak jeho neosvětlenou stranu, a Měsíc je proto pro lidské oko prakticky neviditelný.
|
O úplňku se chováme jinak. Co se vše se zhorší a jak s námi dokáže měsíc zamávat?
Na obloze se pohybuje v těsné blízkosti Slunce a zaniká v jeho záři. Pouze výjimečně může být krátce spatřen za soumraku jako velmi tenký srpek, a to jen za ideálních pozorovacích podmínek.