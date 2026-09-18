Nového pozůstatku po dopadu cizího tělesa si jako první všiml analytik firmy Intuitive Machines spolupracující s NASA, Robert W. Wagner. Při rutinní kontrole dat ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter porovnával poslední snímky se staršími obrázky. Na jedné fotce z 22. května 2024 narazil na jasný bod obklopený tmavším kroužkem. Předchozí obrázek vyfotila sonda 11. dubna. Wagner na něm útvar nenašel.
|
Spatřili východ Země. Měsíční mise Artemis II kráčí ve stopách Apolla 8
„Prostě jsem se zastavil, všechno nechal a začal zjišťovat, co na tom místě je,“ popsal výzkumník v tiskové zprávě.
Vyšlo najevo, že jde o čerstvý kráter. Selenologové ho pojmenovali na počest měsíčního výzkumníka Thomase R. McGetchina. Ve středu o něm současně vyšly dva vědecké články.
Pod prvním je jako hlavní autor podepsaný Mark S. Robinson z Intuitive Machines. Čestné poslední místo pak zabírá jméno objevitele útvaru. Hlavní autor druhé práce je Tyler M. Powell z Univerzity Johna Hopkinse.
Kráter má v průměru okolo 222 metrů. Dělá to z něj největší nově vzniklý útvar tohoto typu ve Sluneční soustavě. Těleso, které narazilo do povrchu Měsíce, mohlo být podle NASA velké jako tří- až šestipatrový dům.
|
Apollo a Artemis. Nový závod o Měsíc přesto vyhrají Číňané
Geologové odhadují, že kráter podobných rozměrů vzniká zhruba jednou za 132 let. Energie srážky vymrštila měsíční prach a horninu na vzdálenost 120 kilometrů. Vznik kráteru měl vliv i na teplotu povrchu.
Kolem místa dopadu zaznamenaly přístroje chladnou skvrnu. Má o několik stupňů nižší teplotu než její okolí. Může za to struktura měsíčního prachu, označovaného také jako regolit.
Vznikal během nesčetných dopadů meteoritů. Náraz, který vytvořil nový McGetchinův kráter, regolit načechral. V okolí útvaru se pak po západu slunce ochlazuje rychleji než jinde.