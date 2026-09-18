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Hornina létala na vzdálenost 120 kilometrů. Na Měsíci je zbrusu nový kráter

Radek John
  10:00
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McGetchinův kráter | foto: NASA Goddard/Intuitive Machines/Robert Wagner

Geologové mají vzácnou možnost studovat vývoj měsíčního kráteru v přímém přenosu. Objevili ho na detailních fotkách povrchu našeho kosmického souputníka. Je poměrně velký.

Nového pozůstatku po dopadu cizího tělesa si jako první všiml analytik firmy Intuitive Machines spolupracující s NASA, Robert W. Wagner. Při rutinní kontrole dat ze sondy Lunar Reconnaissance Orbiter porovnával poslední snímky se staršími obrázky. Na jedné fotce z 22. května 2024 narazil na jasný bod obklopený tmavším kroužkem. Předchozí obrázek vyfotila sonda 11. dubna. Wagner na něm útvar nenašel.

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„Prostě jsem se zastavil, všechno nechal a začal zjišťovat, co na tom místě je,“ popsal výzkumník v tiskové zprávě.

Vyšlo najevo, že jde o čerstvý kráter. Selenologové ho pojmenovali na počest měsíčního výzkumníka Thomase R. McGetchina. Ve středu o něm současně vyšly dva vědecké články.

Pod prvním je jako hlavní autor podepsaný Mark S. Robinson z Intuitive Machines. Čestné poslední místo pak zabírá jméno objevitele útvaru. Hlavní autor druhé práce je Tyler M. Powell z Univerzity Johna Hopkinse.

Kráter má v průměru okolo 222 metrů. Dělá to z něj největší nově vzniklý útvar tohoto typu ve Sluneční soustavě. Těleso, které narazilo do povrchu Měsíce, mohlo být podle NASA velké jako tří- až šestipatrový dům.

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Geologové odhadují, že kráter podobných rozměrů vzniká zhruba jednou za 132 let. Energie srážky vymrštila měsíční prach a horninu na vzdálenost 120 kilometrů. Vznik kráteru měl vliv i na teplotu povrchu.

Kolem místa dopadu zaznamenaly přístroje chladnou skvrnu. Má o několik stupňů nižší teplotu než její okolí. Může za to struktura měsíčního prachu, označovaného také jako regolit.

Vznikal během nesčetných dopadů meteoritů. Náraz, který vytvořil nový McGetchinův kráter, regolit načechral. V okolí útvaru se pak po západu slunce ochlazuje rychleji než jinde.

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