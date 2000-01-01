Místa dříve kypící životem i pohřebiště developerských snů, která k bydlení nikdy ani nezačala sloužit. Po celém světě lze nalézt malá i rozsáhlá vybydlená města nebo celý opuštěný ostrov. Za vylidněnými sídly stojí přírodní katastrofy, následky války nebo vyčerpání ložisek nerostného bohatství. Z těchto míst dýchá tajemná atmosféra a občas působí jako z hororu. Prohlédněte si působivá zákoutí měst duchů. Na snímku ostrov Hašima, který se nachází jen 15 kilometrů od břehů Nagasaki.
Autor: ČTK / Jiji Press Photo / Morio Taga
Čtvrť Tianducheng ve městě Chang-čou v Číně. Kromě Eiffelovy věže jsou zde i kopie dalších pařížských budov. Místo není zcela opuštěné, i tak se mu ale začalo říkat město duchů. Pět let po otevření v něm žilo jen 2 000 rezidentů. Po deseti letech, v roce 2017 počet obyvatel vzrostl na 30 000.
Autor: AFP / CN-STR / AFP / Profimedia
Nedostavěné město duchů v severovýchodní Číně. V roce 2010 začal realitní gigant Greenland Group s výstavbou luxusních vil v evropském stylu. Stát jich mělo 260. Již o dva roky později ale firma projekt State Guest Mansion zastavila. Developera nyní nahradili místní farmáři, kteří zahrady bohatých investorů zorali a úspěšně je využívají pro svou potřebu.
Autor: Profimedia.cz
Město Kolmanskop v Namibii vzniklo kvůli těžbě diamantům, nyní pomalu mizí pod závějemi písku.
Autor: Shutterstock
Varoša. Místo, kam se původně sjížděly světové celebrity. Kvůli konfliktu na Kypru ale před půl stoletím osiřelo. Od roku 2020 je kyperské město duchů částečně otevřeno turistům.
Autor: Profimedia.cz
Disneyovské město duchů Burdž Al Babas v Turecku. Nikdy nedokončená rozsáhlá luxusní čtvrť měla čítat 732 vil připomínajících malé zámečky. Společnost, která je stavěla, ale zkrachovala.
Autor: Profimedia.cz
Italské středověké městečko Craco obývali hlavně chudí zemědělci. Pěstování obilí a oliv bylo ale v místních podmínkách náročné a celou oblast zasahovalo zemětřesení. Koncem 19. století se tak lidé začali stěhovat do USA, poslední obyvatelé odešli v roce 1963, protože většina budov ve městě byla vážně poničená ještě z bojů druhé světové války a hlavně velkým zemětřesením z roku 1959.
Autor: Profimedia.cz
Bodie leží nedaleko parku Yosemite v USA. Město bylo známé jako jedno z nejdivočejších zlatokopeckých míst na Západě. Postaveno bylo u jednoho z nejbohatších nalezišť zlata v Kalifornii v roce 1859, na vrcholu slávy v něm žilo až sedm tisíc obyvatel. Po vyčerpání ložisek na konci 19. století se město začalo postupně vylidňovat.
Autor: Profimedia.cz
V Detroitu jsou celé opuštěné čtvrti, a to především v příměstských oblastech. O zdejší prázdné nemovitosti nemá nikdo zájem. Město odpojilo ulice od veřejného osvětlení a vypnulo přívod vody a elektřiny.
Autor: Reuters
Oradour-sur-Glane je francouzská vesnice ležící v regionu Limousin. Vesnice byla zničena 10. června roku 1944, když bylo 642 jejích obyvatel zavražděno německými Waffen-SS.
Autor: Profimedia.cz
Disneyovské město duchů Burdž Al Babas v Turecku. Nikdy nedokončená rozsáhlá luxusní čtvrť měla čítat 732 vil připomínajících malé zámečky. Společnost, která je stavěla, ale zkrachovala.
Autor: Profimedia.cz
Dříve sídlo horníků, dnes chátrající změť budov, kterými skrz na skrz prorůstá zeleň. Akarmaře, zpustlé obci na území Autonomní republiky Abcházie, se právem přezdívá „město duchů“. V letech 1992–1993 se ocitla ve vojenské zóně a většina budov i silnic byla srovnána se zemí. Po konci války všichni obyvatelé odešli. Podobně opuštěné zůstává dodnes i Suchumi. (21. července 2023)
Autor: Profimedia.cz
Nedostavěné město duchů v severovýchodní Číně. V roce 2010 začal realitní gigant Greenland Group s výstavbou luxusních vil v evropském stylu. Stát jich mělo 260. Již o dva roky později ale firma projekt State Guest Mansion zastavila. O příčinách krachu projektu se pouze spekuluje. Může za tím být bleskový růst realitního sektoru v roce 2010 a jeho následný pád.
Autor: Profimedia.cz
Těžařská osada Pyramiden na Špicberkách je bez stálého osídlení od roku 1998. V dobách největší slávy zde žilo přes tisíc obyvatel.
Autor: Profimedia.cz
Město Bodie patřilo k největším a nejmodernějším v Kalifornii.
Autor: Zapomenutá planeta, televize Spektrum
Původně oblíbené letovisko Varoša osiřelo zhruba před půl stoletím kvůli obsazení tureckou armádou. Od roku 2020 je kyperské město duchů částečně otevřeno turistům.
Autor: Vít Štěpánek, pro iDNES.cz
Na ostrově Hašima dříve pracovalo a bydlelo přes pět tisíc lidí. Byli to dělníci, kteří pracovali pro společnost Mitsubishi. Ta důl koupila od rodiny Fukahori. Se zaměstnanci zde žily i jejich rodiny.
Autor: Zapomenutá planeta, televize Spektrum
Italské městečko Craco. Poslední obyvatelé odešli v roce 1963, protože většina budov ve městě byla vážně poničená ještě z bojů druhé světové války a hlavně velkým zemětřesením z roku 1959.
Autor: Profimedia.cz
Město duchů Varoša se vylidnilo v důsledku konfliktu na Kypru.
Autor: Radek Oravec, pro iDNES.cz
Nedostavěné město duchů v severovýchodní Číně. V roce 2010 začal realitní gigant Greenland Group s výstavbou luxusních vil v evropském stylu. Stát jich mělo 260. Již o dva roky později ale firma projekt State Guest Mansion zastavila. Opuštěné domy jsou nyní domovem pro pasoucí se krávy.
Autor: Profimedia.cz
Město Kolmanskop v Namibii vzniklo kvůli těžbě diamantům, nyní pomalu mizí pod závějemi písku.
Autor: Profimedia.cz
Kolmanskop. Sídlo, které kdysi bylo symbolem nebývalé diamantové prosperity, si už vzala poušť za své.
Autor: GIRAUD Patrick, Creative Commons
Necelých 90 kilometrů od Suchumi se nachází Akarmara, opuštěná a rozpadající se hornická obec. Vznikla v roce 1938 a vyrostlo v ní množství honosných činžovních domů západoevropského stylu. Většina obyvatel městečka uprchla během války v Abcházii v letech 1992–1993.
Autor: Profimedia.cz
Kyperští Řekové museli po turecké invazi na Kypr v roce 1974 z Varoši, jež mělo tehdy asi 40 000 obyvatel, odejít.
Autor: Profimedia.cz
Předměstí Detroitu. Tiché a nevlídné budovy jejich majitelé opustili. Důvodem vylidnění byla finanční krize, která naplno propukla v roce 2008.
Autor: Reuters
Oradour-sur-Glane je francouzská vesnice ležící v regionu Limousin. Vesnice byla zničena 10. června roku 1944, když bylo 642 jejích obyvatel zavražděno německými Waffen-SS.
Autor: Profimedia.cz
Disneyovské město duchů Burdž Al Babas v Turecku. Nikdy nedokončená rozsáhlá luxusní čtvrť měla čítat 732 vil připomínajících malé zámečky. Společnost, která je stavěla ale zkrachovala.
Autor: Profimedia.cz
Varoša. Jižní předměstí Famagusty opuštěné po turecké invazi na Kypr v roce 1974.
Autor: Profimedia.cz
Ostrovu Hašima se také říká Gunkanjima, protože jeho tvar připomíná bitevní loď.
Autor: Profimedia.cz
Disneyovské město duchů Burdž Al Babas v Turecku. Nikdy nedokončená rozsáhlá luxusní čtvrť měla čítat 732 vil připomínajících malé zámečky. Společnost, která je stavěla, ale zkrachovala.
Autor: Profimedia.cz
Město duchů Varoša na Kypru.
Autor: Radek Oravec, pro iDNES.cz
Ostrov Hašima nyní spravuje město Nagasaki. Firmě Mitsubishi patřil až do roku 2002.
Autor: Flickr user - kntrty, Creative Commons