Lidé nežijí jen na upravených místech s betonovými chodníky a dostupnými službami. Obydlena jsou i daleko extrémnější a podivnější místa, od ostrovů vytvořených z rákosu přes obydlený kráter aktivní sopky až po místo s teplotami okolo -50°C. V naší galerii najdete i „Město odpadků“ obývané komunitou chudých lidí, která vytvořila vysoce důmyslný systém recyklace odpadu. Na snímku je jedna z plovoucích vesnic Los Uros postavená na rákosovém ostrově ukotveném ve vodách jezera Titicaca v Peru. Lidé z kmene Urů mají na ostrovech vše od domů přes obchody až po zahrádky, kde pěstují zeleninu.
Autor: Carlos Perez / Alamy, Profimedia.cz
Obyvatelé ostrovů Los Uros na jezeře Titicaca na hranicích Peru a Bolívie žijí na vrstvách rákosu, které dosahují tloušťky okolo jednoho metru. Spodní vrstvy ve vodě postupně uhnívají, proto je zdejší obyvatelé musí shora neustále doplňovat.
Autor: Carlos Perez / Alamy, Profimedia.cz
Na jezeře Titicaca je několik desítek ostrovů Los Uros. Ty lákají každoročně mnoho turistů. Zdejší obyvatelé se živí mimo jiné tím, že jim prodávají suvenýry.
Autor: Carlos Perez / Alamy, Profimedia.cz
Káhirská čtvrť Manšiat Násir dostala přezdívku „Město odpadků“. Tisíce chudých Egypťanů zde žijí v uprostřed hromad odpadků. Živobytí si obstarávají jejich recyklací, odpad totiž mění na suroviny.
Autor: Caters News, Profimedia.cz
Káhirskou čtvrť Manšiat Násir obývá okolo 60 000 "zabalínů“, třídičů odpadků. Tito lidé jsou schopni zrecyklovat až 80 % dovezených odpadků. Většina zdejších obyvatel se řadí mezi koptské křesťany.
Autor: Caters News, Profimedia.cz
I přes drsné životní podmínky uprostřed hromad odpadků tvoří lidé ze čtvrti Manšiat Násir přezdívané „Město odpadků“ semknutou komunitu. Pijí spolu kávu, chodí do kostela a děti hrají v ulicích fotbal.
Autor: Caters News, Profimedia.cz
Generace chudých žijících v káhirském „Městě odpadků“ dokázaly vytvořit účinný systém recyklace odpadu. I přes drsné životní podmínky žijí v hluboce semknuté komunitě.
Autor: Caters News, Profimedia.cz
Uprostřed Pacifiku se nachází malý zelený ostrov Aogashima považovaný za nejodlehlejší osídlené místo v Japonsku. Uprostřed kráteru sopky se zde nalézá malá vesnička čítající okolo 170 obyvatel. Tito lidé žijí pod neustálou hrozbou, sopka je totiž stále aktivní.
Autor: Soica2001, Creative Commons
Ojmjakon, vesnice nalézající se v Jakutsku v Rusku, je jedním z nejchladnějších míst na světě, kde trvale žijí lidé. Teplota zde v zimě dosahuje průměrně -50°C.
Autor: Amos Chapple / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
V jedné z nejchladnějších vesnic na Zemi žije zhruba 500 obyvatel. Od mrazů si neodpočinou ani v létě, teplota je zde stále pod bodem mrazu.
Autor: Amos Chapple / Shutterstock Editorial, Profimedia.cz
Ojmjakon. Na jednom z nejstudenějších trvale obydlených míst světa v zimě teploty běžně klesají pod –50 °C.
Autor: Profimedia.cz
La Rinconada je nejvýš položeným místem s trvalým lidským osídlením na světě. Nachází se v Andách ve výšce 5 100 metrů nad mořem. Je také nejmladším peruánským městem a vedla žebříček jihoamerické kriminality.
Autor: Getty Images
La Rinconada vznikla původně jako malé zlatokopecké sídlo vedle nedalekého zlatého dolu. Těžba zlata ale přilákala další lidi, takže populace rychle vzrostla na 30 000 obyvatel.
Autor: Profimedia.cz
Peruánská La Rinconada. Z vesnice se stalo město v průběhu několika měsíců. Základní občanskou vybavenost nebo fungující kanalizaci tu neočekávejte.
Autor: Profimedia.cz
Ve skalách severního Íránu se nalézá stále obydlené skalní město Kandovan. Lidé zde již po staletí žijí v obydlích vytesaných do sopečných kuželů.
Autor: Profimedia.cz
Přírodní „pyramidy“, do nichž si lidé v Kandovanu vytesali domy mají dokonalou izolaci. V létě příjemně chladí, v zimě drží teplo.
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (17. srpna 2009)
Autor: Profimedia.cz
O Tristan da Cunha se hovoří jako o tom nejizolovanějším místě na Zemi. Skupina ostrovů se nalézá na jihu Atlantského oceánu, od břehů Afriky je vzdálená zhruba 2 800 kilometrů a od břehů Jižní Ameriky 3 200 kilometrů. Tristan da Cunha je závislým územím Svaté Heleny, od níž ho dělí vzdálenost zhruba 2 400 kilometrů.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov Tristan da Cunha v Atlantckém oceánu na snímku kosmické agentury NASA. Hlavní město Edinburgh se nachází na severu ostrova. Na ostrově žije okolo 250 lidí.
Autor: NASA
Dlouhodobá izolace obyvatel ostrova Tristan Cunha vedla k vytvoření specifického nářečí angličtiny, kterým mluví místní obyvatelé. Zdravotní péči zde zajišťují dva lékaři a několik sester, vážnější případy je ale nutné převážet do Kapského města.
Autor: Profimedia.cz
Tristan da Cunha. Hlavní ostrov stejnojmenné skupiny sopečných ostrovů leží v jižním Atlantském oceánu. Nejbližší pevninou je Jižní Afrika, ležící 2 816 km východním směrem, 3 219 km západním směrem se pak rozkládá Jižní Amerika. Ostrov je považovaný za nejodlehlejší na této planetě.
Autor: Profimedia.cz
Mezi nejizolovanější obydlené ostrovy se počítá také Sokotra. Leží mezi Arabským mořem a Indickým oceánem, asi 250 kilometrů od Afrického rohu a tisíc kilometrů od jihojemenského Adenu. Díky dlouhodobé izolaci si zachovala zcela unikátní přírodu, kterou jinde na světě nenajdete.
Autor: Profimedia.cz
Dohromady žije na Sokotře 50 000 obyvatel, z nichž většina jsou rybáři, kteří zůstali ušetřeni konfliktu, jež pustoší chudý Jemen od roku 2014, uvedla agentura AFP.
Autor: Profimedia.cz
Na Sokotře se nachází nevšední fauna a flóra. Ke krásným exemplářům patří dračinec rumělkový neboli dračí strom s korunou ve tvaru hřibu. Stejně mimořádná je zvířecí říše. Devadesát procent ještěrek a 95 procent šneků, kteří zde žijí, nelze najít jinde na planetě.
Autor: Profimedia.cz
Jemen se mnoho let snaží udělat ze Sokotry lákavou turistickou destinaci zejména pro ty, kdo se zajímají o ochranu přírody. Sokotra nabízí lákadla navzdory válce a ekonomickým problémům Jemenu.
Autor: Profimedia.cz
V ruské Sibiři se nalézá město Norilsk, které bylo označeno i za jedno z nejvíce znečištěných míst na světě. Žije v něm okolo 177 tisíc lidí a charakteristické pro ně jsou obří provozy na zpracování kovů.
Autor: Ninara, CC BY 2.0
Kvůli obřím provozům na zpracování kovů je v Norilsku vysoce nadprůměrná úmrtnost způsobená respiračními problémy.
Autor: Ninara, CC BY 2.0
Sibiřské město Norilsk leží na jednom z největších ložisek niklu na světě. Nerostné bohatství si ale vybírá svou daň na životech a zdraví zdejších obyvatel.
Autor: Ninara, CC BY 2.0
Proč se La Rinconada v Andách tak rychle rozrostla? Zlato je tu univerzální odpovědí na všechno.
Autor: Profimedia.cz
Pracovní podmínky v dolech ve městě La Rinconada jsou katastrofální. Dohled nad nimi prakticky neexistuje.
Autor: Profimedia.cz
La Rinconada. Tam, kde končí dráty, začíná zábava. Krčmy ale obsluhují jen ty, kteří mají čím zaplatit. Penězi, zlatem nebo slíbeným podílem ze zisku.
Autor: Profimedia.cz
Vraždy v La Rinconadě na denním pořádku už tolik nejsou. Ale určitě nepatří, stejně jako násilí, k mimořádným jevům.
Autor: Profimedia.cz
O Tristan da Cunha se hovoří jako o tom nejizolovanějším místě na Zemi. Na cestovním ruchu tu skutečně závislí nejsou, turistů sem ročně nezamíří více než tisícovka.
Autor: Profimedia.cz
Název Tristan da Cunha se používá jak pro hlavní a největší ostrov, který je jako jediný osídlený, tak i pro celé souostroví. To zahrnuje ještě Goughův ostrov, Slavičí ostrov a Nepřístupný ostrov.
Autor: Profimedia.cz
Někteří obyvatelé ostrova Tristan da Cunha se živí rybolovem, jiní třeba chovem ovcí.
Autor: Profimedia.cz
Tristan da Cunha. Obyvatelé ostrova totiž dobře vědí, že jim zahraniční hosté s jejich každodenními starostmi nemají jak pomoci.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov Tristan da Cunha má vlastní poštovní známky. Tisknou se ve Velké Británii.
Autor: Profimedia.cz
Bujné hory kam oko dohlédne, zvířata a rostliny, jaké se jinde na světě nenacházejí, tyrkysové moře plné delfínů. To je jemenské souostroví Sokotra, které připomíná ráj vzdálený všemu zlému.
Autor: Profimedia.cz
Pro mimořádnou rozmanitost rostlin se souostroví Sokotra dostalo na seznam světového dědictví UNESCO.
Autor: Profimedia.cz
Souostroví Sokotra tvoří čtyři ostrovy (jeden z nich se jmenuje Sokotra) a dva skalnaté útesy ztracené v Indickém oceánu jižně od Jemenu. UNESCO Sokotru charakterizuje pro její mimořádnost jako „Galapágy Indického oceánu“.
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (21. dubna 2024)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (21. červenec 2002)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (21. dubna 2024)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
La Rinconada vypráví příběhy o štěstí těch, kdo tu zbohatli. Takových ale byla jen hrstka.
Autor: Profimedia.cz
La Rinconada. V průběhu roku tu teplota nad deset stupňů nevystoupá. Mráz je ale při fyzické práci menším problémem než řídký vzduch.
Autor: Profimedia.cz
La Rinconada. Výraz plný štěstí tu na tváři kopáčů často neuvidíte. Ti úspěšní se ale dolů do údolí zpravidla nevracejí.
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (19. října 2023)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. května 2008)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. května 2008)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. května 2008)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (17. srpna 2009)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. května 2008)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. května 2008)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (17. srpna 2009)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. května 2008)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (21. červenec 2002)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. září 2001)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (8. září 2007)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (17. května 2007)
Autor: Profimedia.cz
Íránská vesnice Kandovan je příkladem umělých skalních obydlí, která jsou dodnes obývána. (20. května 2007)
Autor: Profimedia.cz
Íránské ženy nakupují ruční výrobky při návštěvě skalní vesnice Kandovan. (18. října 2024)
Autor: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Vulkanický ostrov Tristan da Cunha je hornatý, jediná rovinná oblast je v okolí hlavního města Edinburgh na severozápadním břehu.
Autor: Profimedia.cz
Sokotra je domovem desítek ptačích druhů, stovek druhů ryb a nachází se zde také korálové útesy.
Autor: Profimedia.cz
„Válka zuřící v kontinentální části Jemenu Sokotru naštěstí nezasáhla,“ tvrdí v upoutávce místní cestovní agentura Welcome To Socotra. Ubytování na ostrovech nabízí několik hotýlků.
Autor: Profimedia.cz
Hlemýždi na kadidlovníku na souostroví Sokotra, endemiti, které jinde na světe nenajdete. Sokotra totiž leží v Indickém oceánu 340 kilometrů od pobřeží Jemenu a 250 kilometrů od somálské pevniny. Právě díky jeho izolaci se tu vyvinula jedinečná flóra a fauna. Tito hlemýždi bývají v nejteplejších měsících roku v letním spánku, tzv. aestivují.
Autor: Profimedia.cz
Norilsk
Autor: Alexey V. Kurochkin, CC BY-SA 4.0