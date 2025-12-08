Meteorický roj Geminidy každoročně patří k nejintenzivnějším a nejpůsobivějším úkazům na noční obloze. Jsou spolehlivé, jasné a mohou nabídnout skutečné nebeské představení.
V roce 2025 mají pozorovatelé v České republice výjimečnou příležitost spatřit toto astronomické divadlo v maximální kráse: vrchol roje, který nastane v noci ze soboty 13. na neděli 14. prosince, bude totiž probíhat za ideálních podmínek minimálního měsíčního svitu.
Unikátní asteroid 3200 Phaethon jako rodičovské těleso
Geminidy se od většiny známých rojů, jako jsou třeba populární letní Perseidy, liší svým původem. Jejich mateřským tělesem je asteroid 3200 Phaethon, a to je z vědeckého hlediska malá rarita. Zatímco většina rojů pochází z komet, které za sebou zanechávají křehký prach a led, meteoroidy z tohoto asteroidu jsou robustnější.
Tato odlišná struktura má dva důsledky, které ocení každý pozorovatel:
- Jasnost: Geminidy jsou často jasnější, barevnější a pomalejší než jiné meteory, s delší a stabilnější stopou.
- Spolehlivost: Roj je považován za jeden z nejspolehlivějších na severní polokouli. Při vrcholu lze očekávat maximální aktivitu dosahující 120 až 150 meteorů za hodinu (tzv. ZHR, zenitová hodinová frekvence, ideální hodnota). Reálně můžete daleko od světelného znečištění spatřit desítky až více než stovku meteorů za hodinu.
Astronomický kalendář přeje pozorování
V roce 2025 k vysoké intenzitě přispívají i přírodní podmínky, které jsou pro prosincový roj takřka ideální.
Měsíc bude ve fázi ubývajícího srpku a vychází až ve velmi pozdních ranních hodinách (kolem 2. hodiny ranní). To znamená, že po setmění a kolem půlnoci bude obloha přirozeně tmavá, nerušená měsíčním svitem. Díky tomu budete mít šanci vidět i ty slabší meteory.
- Vrchol: Noc ze soboty 13. prosince na neděli 14. prosince.
- Nejlepší čas: Nejlepší doba pro sledování je mezi půlnocí a 4. hodinou ranní. Radiant Geminid (oblast, ze které zdánlivě vylétají) je nejvýše nad obzorem kolem 2. hodiny ranní.
- Začátek akce: Pokud se vám nechce čekat do půlnoci, pozorování můžete zahájit už kolem desáté večer. I když radiant nebude tak vysoko, můžete vidět tak zvané „přízemní meteory“ s dlouhými, plíživými stopami.
Jak si Geminidy nejlépe užít?
Pro co nejlepší zážitek z lovení padajících hvězd platí pár jednoduchých pravidel. Nepotřebujete dalekohled ani teleskop, protože meteory jsou snadno viditelné pouhým okem.
- Stop světelnému smogu: Pro vizuální zážitek je nezbytné opustit město. Vyberte si lokalitu s minimálním světelným znečištěním, třeba v horských oblastech nebo uprostřed polí.
- Pohodlí nade vše: Nejdůležitější je ležet. Vezměte si lehátko, karimatku nebo spací pytel, abyste nemuseli namáhat krk. Dívejte se na oblohu všemi směry. I když meteory zdánlivě vycházejí z Blíženců, které v danou dobu najdete vysoko na jihovýchodě, objeví se kdekoliv.
- Zimní výbava: Je prosinec. Takže hlavní výbavou je termoprádlo, teplá bunda, čepice, rukavice a termoska s horkým nápojem.
- Adaptace očí: Před samotným pozorováním nechte své oči adaptovat na tmu minimálně 20–30 minut. Během této doby nekoukejte do mobilu!
Pokud vyjde počasí, noc ze 13. na 14. prosince 2025 bude astronomickým vrcholem pozdního podzimu. Užijte si velkolepou zimní nebeskou show!