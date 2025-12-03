Pátrání po zmizelém stroji letu MH370 začne znovu, na konci letošního roku

Více než jedenáct let trvá záhada letu MH370, při němž zmizel Boeing 777-200ER malajsijských aerolinií během letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Nyní se znovu pokusí trosky letounu najít společnost Ocean Infinity s podporou malajsijské vlády.
Úlomek letounu nalezený u Réunionu, který by mohl patřit ztracenému boeingu z letu MH370. (30. července 2015)

Malajsijské ministerstvo dopravy uvedlo, že „pátrání v hlubinách moře po vraku stroje Malaysia Airlines letu MH370 bude obnoveno 30. prosince“. Pátrání podnikne americká společnost Ocean Infinity „ve stanovené oblasti, v níž se předpokládá nejvyšší pravděpodobnost nalezení letounu“, dodal resort. Tato společnost se ho bezvýsledně snažila objevit už v roce 2018.

Původní pátrací akce pokryla 120 000 kilometrů čtverečních, nicméně kromě několika úlomků se po letounu žádné stopy nenašly.

Posádka australské válečné lodi Ocean Shield spouští automatické podmořské plavidlo amerického námořnictva Bluefin-21 do hlubin Indického oceánu (14. dubna 2014).

Ministerstvo dopravy uvedlo, že obnovení pátrání znamená, že vůči rodinám cestujících cítí závazek dát jim možnost tuto bolestnou kapitolu uzavřít. Příbuzní obětí doufají, že nové pátrání by konečně mohlo přinést odpovědi týkající se toho, co se stalo s jejich blízkými.

Předpokládá se, že se boeing společnosti Malaysia Airlines zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží, když se z neznámých důvodů podle vojenských radarů odklonil nad Jihočínským mořem od své trasy směrem na západ a poté na jih.

Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines zmizel z obrazovek radarů v noci na 8. března 2014. Letěl z mezinárodního letiště v Kuala Lumpuru na mezinárodní letiště v Pekingu. Na palubě vedle dvanáctičlenné posádky nesl 227 pasažérů z Malajsie, Číny, Indonésie, ale i Austrálie, Francie, Kanady či Ukrajiny.

Po čtyřiceti minutách letu se zkušený pilot Zaharie Ahmad Shah naposledy ohlásil malajsijským operátorům a následně vletěl do vietnamského vzdušného prostoru. Od té doby se s letem nepodařilo spojit.

Podél afrického pobřeží a na ostrovech v Indickém oceánu se v průběhu uplynulých let našlo více než 30 kusů ztraceného stroje. Navzdory nejrozsáhlejší pátrací akci v historii se letadlo doposud nepodařilo najít.

Oficiální zprávu z vyšetřování zveřejnila malajsijská vláda v roce 2018. Ta odhalila, že řízení letadla bylo pravděpodobně úmyslně zmanipulováno. Nedokázala však určit kým. Zmizení stroje se tak považuje za jednu z největších leteckých záhad.

